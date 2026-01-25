Ochladenie storočia. Keď autá nenaštartovali, doprava skolabovala a mráz zatvoril školy aj továrne

zima
zima Foto: www.shutterstock.com

Zima na prelome rokov 1978 a 1979 patrí v bývalom Československu medzi najvýraznejšie meteorologické udalosti 20. storočia. V priebehu silvestrovskej noci došlo k mimoriadne rýchlemu ochladeniu, ktoré spôsobilo rozsiahle technické a logistické problémy v celej krajine.

Archívne video zachytávajúce situáciu

Na priebeh krízovej zimy existujú aj dobové filmové materiály, ktoré ilustrujú vtedajšie udalosti.
Jedno z verejne dostupných videí nájdete tu:

Extrémny teplotný prepad

Ešte počas posledného dňa roku 1978 sa na mnohých miestach teplota pohybovala nad bodom mrazu, v niektorých oblastiach dokonca okolo +10 až +15 °C. Počas noci však prešla cez územie výrazná studená frontálna vlna, ktorá spôsobila strmý pokles teploty.

V niektorých regiónoch klesla teplota k hodnotám okolo –20 °C, čo predstavovalo jeden z najprudších teplotných zlomov v moderných dejinách stredoeurópskeho počasia.

Dopravný kolaps

Ranné hodiny 1. januára 1979 ukázali rozsah problémov:

  • množstvo osobných áut nebolo možné naštartovať kvôli zamrznutým palivovým a mazacím sústavám
  • železničná doprava mala vážne komplikácie – zamŕzali výhybky, lokomotívy zostávali nefunkčné v depách a spoje naberali výrazné meškania
  • na niektorých tratiach a linkách došlo k dočasnému prerušeniu prevádzky

Železnice označovali situáciu ako jednu z najťažších v povojnovom období, čo potvrdzujú aj dobové archívne záznamy.

Priemyselné a technologické problémy

Extrémne nízke teploty okrem dopravy zasiahli aj priemyselné podniky. Nastali:

  • poruchy elektromotorov a ďalších technických zariadení
  • problémy v hutníckej výrobe, najmä v Ostravsku
  • výpadky alebo obmedzenia prevádzky v energetike

Situáciu komplikoval fakt, že celé hospodárstvo bolo silne závislé od uhlia, ktorého preprava bola v dôsledku mrazov narušená.

Zatvorenie škôl: uhoľné prázdniny

Jedným z najvýraznejších dôsledkov krízy boli tzv. uholné prázdniny, ktoré vláda vyhlásila z dôvodu nedostatku paliva a energetických obmedzení.

  • Prázdniny začali 8. januára 1979 a týkali sa všetkých typov škôl.
  • Trvali takmer tri týždne, čo bolo bezprecedentné opatrenie.
  • Vysoké školy sa počas skúškového obdobia spoliehali na samoštúdium študentov doma.

Niektoré školské družiny fungovali obmedzene, no výučba ako taká bola výrazne prerušená.

Každodenný život počas mrazov

Prísne mrazy a energetické obmedzenia mali vplyv aj na bežný chod spoločnosti:

  • viaceré podniky museli znížiť alebo prerušiť výrobu
  • doprava fungovala vo veľmi obmedzenom režime
  • zásobovanie meškalo
  • ľudia sa do práce často presúvali pešo alebo nepracovali vôbec

Dobové správy uvádzali, že následky extrémnych mrazov sa odstraňovali niekoľko týždňov.

Poučenia z krízy

Zima 1978/79 odhalila:

  • závislosť krajiny od uhlia
  • technologickú zastaranosť priemyslu
  • nízku odolnosť infraštruktúry voči extrémnemu počasiu

Jedným z opatrení prijatých v nasledujúcich rokoch bolo znovuzavedenie letného času, ktoré malo prispieť k efektívnejšiemu využívaniu energie.

Ako by to vyzeralo v súčasnosti

Moderná spoločnosť má výhodu lepšieho zateplenia budov, kvalitnejších vykurovacích systémov a pokročilej techniky. Výpadok energií však môže mať dnes ešte rýchlejší a rozsiahlejší dopad, keďže domácnosti, podniky aj školy sú výrazne závislé od elektriny a digitálnych technológií.

Pamätná zima

Január 1979 sa zapísal do histórie ako obdobie, keď extrémne počasie na dlhé dni narušilo rytmus každodenného života. Udialo sa to náhle, bez varovania a s dôsledkami, ktoré priniesli poučenie pre ďalšie desaťročia.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať