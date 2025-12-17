Obyčajné zemiaky stáli v Rusku život celú rodinu. Na čo si dávať pozor, aby ste sa riziku vyhli?

Zemiaky patria na Slovensku aj v susedných krajinách k najčastejším potravinám vôbec. Pripravujeme ich na stovky spôsobov – ako prílohu k mäsu, rybám, do polievok či do šalátov. Práve preto si mnoho ľudí ani len nepripustí, že by mohli predstavovať zdravotnú hrozbu. No realita je o čosi zložitejšia: v určitých situáciách dokážu byť zemiaky pre človeka veľmi nebezpečné.
Na problém už pred rokmi upozornil Nemecký spolkový úrad pre hodnotenie rizík. Podľa odborníkov sú zemiaky síce výživnou a dôležitou súčasťou jedálnička, no je nutné vedieť, kedy už ich konzumácia nie je bezpečná. Stačí málo – a človek si môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.
Ktoré zemiaky radšej nejesť?
Najviac rizikové sú zelené zemiaky alebo hľuzy, ktoré už začali výrazne klíčiť. Práve v takýchto zemiakoch sa hromadia prírodné toxické látky známe ako glykoalkaloidy. Najznámejšie z nich sú solanín a chakonín – a práve tie môžu pri vyššej koncentrácii spôsobiť otravu.
Tieto látky sa prirodzene tvoria v šupke, v klíčkoch a v poškodených miestach hľuzy. Čím sú zemiaky staršie alebo viac vystavené svetlu, tým vyšší môže byť obsah toxínov.
Odborníci stanovili aj bezpečný limit: maximálne 0,5 mg glykoalkaloidov na kilogram telesnej hmotnosti denne. Ak sa táto hranica prekročí, u človeka sa môžu objaviť tráviace ťažkosti – od bolestí brucha a hnačky až po silné zvracanie. Pri vážnejších otravách sa pridávajú aj ďalšie príznaky: zrýchlený pulz, pokles tlaku, horúčka, problémy s dýchaním či neurologické poruchy.
Ak si nie ste istí, ako problematické zemiaky vyzerajú, môžete si pozrieť krátke video, ktoré upozorňuje na typické znaky, pri ktorých je lepšie zemiaky vyhodiť:
Tragédia, ktorá otriasla Ruskom
To, že riziko nie je len teoretické, ukazuje aj prípad z ruskej republiky Tatársko. Pred šestnástimi rokmi tam zomrela celá štvorčlenná rodina po tom, čo skonzumovala zemiaky, ktoré boli nahnité, staré a silne naklíčené. Analýzy potvrdili extrémne vysoký obsah glykoalkaloidov.
Podľa odborníkov sa tragédii dalo jednoducho predísť – stačilo by, keby boli zemiaky pred uskladnením a spracovaním dôkladne skontrolované a nebezpečné hľuzy by skončili v koši.
Ako skladovať zemiaky, aby boli bezpečné?
Správne skladovanie je základom prevencie. Odborníci odporúčajú dodržať niekoľko jednoduchých zásad:
- Tmavé, suché a chladné miesto: svetlo a teplo zásadne urýchľujú klíčenie a zvyšujú obsah toxínov.
- Kontrola pred varením: vždy si zemiaky prezrite. Miesta so zeleným zafarbením, poškodené časti či klíčky odstráňte.
- Pozor na horkú chuť: ak majú zemiaky neprirodzene horkú chuť, okamžite ich prestaňte jesť – ide o typický znak zvýšeného solanínu.
- Staré a veľmi naklíčené zemiaky radšej nevyužívajte vôbec.
- Šupka len pri čerstvých hľuzách: ak si pripravujete zemiaky v šupke, mali by byť bez akéhokoľvek poškodenia.
- Vodu z varenia nepoužívajte ďalej: môže obsahovať časť uvoľnených toxických látok.
- Pri smažení pravidelne meňte olej: znižujete tým riziko, že sa v ňom budú hromadiť neželané látky.
Opatrnosť sa vypláca
Aj keď sú smrteľné otravy mimoriadne zriedkavé, odborníci upozorňujú, že ani mierne príznaky otravy netreba brať na ľahkú váhu. Pri správnom skladovaní a kontrole zemiakov sa však riziko dá veľmi jednoducho minimalizovať.
Zemiaky môžu byť aj naďalej súčasťou vášho každodenného jedálnička – stačí im venovať trochu pozornosti. A niekedy práve takáto drobná opatrnosť ochráni zdravie celé rodiny.