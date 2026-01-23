Obyčajná gulášová polievka ako kulinárske majstrovstvo podľa Jaroslava Sapíka!

Zahreje, zasýti a poteší chuťové bunky – presne taká je poctivá gulášová polievka. Ide o jednu z najobľúbenejších klasík stredoeurópskej kuchyne, ktorá nikdy nevyjde z módy.
A keď si ju pripravíte podľa receptu legendárneho českého šéfkuchára Jaroslava Sapíka, obyčajná polievka sa zmení na gastronomický zážitok.
Gulášová polievka patrí medzi stálice jedálnych lístkov mnohých reštaurácií a v domácnostiach je často prvou voľbou, keď nie je jasné, čo variť.
S čerstvým chlebom pokojne nahradí aj hlavné jedlo. Okrem tradičnej verzie z hovädzieho mäsa sa dá pripraviť aj z klobásy či hlivy ustricovej, no dnes sa pozrieme na osvedčený recept majstra kuchyne.
Čím je gulášová polievka výnimočná?
Ide o tradičnú uhorskú polievku založenú na hovädzom mäse, zemiakoch a mletej paprike, ktorá jej dodáva typickú červenú farbu.
Charakteristická je hustejšia konzistencia a výrazná mäsová chuť. Práve preto si vyžaduje dlhší čas varenia – minimálne dve hodiny, aby mäso zmäklo a polievka naplno nasiakla jeho chuťou.
Kto bol Jaroslav Sapík?
Jaroslav Sapík patrí medzi najuznávanejších českých šéfkuchárov. Varil dokonca aj na Pražskom hrade pre prezidentov a ich vzácne návštevy vrátane kráľovien.
Tridsať rokov pôsobil ako špičkový kuchár v najlepších hotelových reštauráciách na Václavskom námestí a svoje skúsenosti zbieral aj v zahraničí. Napriek tomu vždy zostával verný českej klasike, ku ktorej sa s obľubou vracal.
Gulášová polievka podľa šéfkuchára Sapíka – krok za krokom
Výber a príprava mäsa
Použite približne 800 gramov hovädzieho krku alebo lúpaného pleca. Mäso nakrájajte na kocky veľké asi 1,5 cm. Najskôr krájajte pozdĺž vlákien a až potom naprieč, aby zostalo šťavnaté a jemné.
Na gulášovú polievku je ideálne predné hovädzie, ktoré sa dobre rozvára a má výraznú chuť.
Základ na polievku
Na panvici s hrubším dnom rozohrejte bravčovú masť a orestujte na nej približne 500 gramov nadrobno nasekanej cibule do sklovita. Pridajte mäso, posypte ho rascou a krátko opečte, aby sa zatiahlo.
Počas restovania sa jeho farba zmení z tmavočervenej na svetlejšiu.
Dochutenie
K mäsu primiešajte jednu polievkovú lyžicu paradajkového pretlaku a hrsť sušenej majoránky, ktorú predtým rozomnite medzi prstami. Následne pridajte mletú papriku – sladkú alebo pálivú podľa chuti.
Ak chcete dosiahnuť intenzívnejšiu farbu, môžete papriku krátko opiecť na tuku, no pozor, aby nezhnorkla.
Varenie
Základ zalejte dvoma litrami vývaru a priveďte do varu. Pridajte päť rozpučených strúčikov cesnaku a 100 ml červeného vína. Tieto ingrediencie by mali chuť podporiť, nie prebíjať.
Potom nechajte polievku pomaly „ťahať“, až kým mäso úplne nezmäkne. Následne pridajte na kocky nakrájané, očistené surové zemiaky a varte ešte asi 15 minút.
Finálne doladenie chutí
Tesne pred podávaním polievku ešte raz prevoňajte čerstvou dávkou rozomletej majoránky a niekoľkými kvapkami červeného vína. Ďalšie zahusťovanie nie je potrebné, pokiaľ ju nechcete podávať ako hlavné jedlo.
Tip od skúseného šéfkuchára
Jaroslav Sapík odporúča pridať pre lepšiu chuť aj vzhľad koreňovú zeleninu opečenú na slanine. Práve tento detail podľa neho robí gulášovú polievku dokonalou.
Tradícia gulášovej polievky
Gulášová polievka má bohatú históriu, ktorá siaha až do 9. storočia. Pôvodne ju pripravovali maďarskí pastieri a roľníci z jednoduchých surovín – hovädzieho mäsa, cibule, korenia a vody.
Varila sa v kovových kotloch nad ohňom, čo bolo praktické pre život na vidieku.
Postupne sa rozšírila po celej strednej Európe a každá krajina si recept prispôsobila podľa seba.
V Maďarsku, kde je guláš považovaný za národné jedlo, sa doň často pridávajú papriky, ktoré mu dodávajú typickú farbu a pikantnosť. Dodnes je gulášová polievka obľúbená pre svoju sýtu chuť, bohatú arómu a schopnosť zasýtiť.