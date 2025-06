Obrovský morský červ dlhší ako olympijský bazén! Po búrke vyplavilo na pobrežie rekordnú pásomnicu s dĺžkou 55 metrov

Máte pocit, že najdlhší živočích planéty pláva hlboko v oceáne a váži desiatky ton ako veľryby? Omyl! V skutočnosti najdlhšieho tvora na svete ľahko prehliadnete – na prvý pohľad totiž vyzerá ako obyčajná dážďovka. Ak ju však natiahnete, hravo predbehne svojou dĺžkou aj olympijský plavecký bazén.

Predstavte si, že sa prechádzate po škótskom pobreží a všimnete si čosi, čo pripomína špinavý povrázok z topánok. Keď sa však lepšie pozriete, zisťujete, že tento „povrázok“ má ohromujúcich 55 metrov. Presne to sa stalo v roku 1864 neďaleko škótskeho mestečka St. Andrews, keď búrka vyvrhla na breh neuveriteľne dlhého tvora – pásomnicu veľkú (Lineus longissimus).

Tenký ako prst, no dlhší ako futbalové ihrisko

Pásomnica veľká možno drží rekord ako najdlhšie žijúce zviera na Zemi, no objemovo ju neprekonajú ani stredne veľké ryby. Má totiž extrémne tenké telo – na šírku obyčajne nepresiahne jediný centimeter. Predstavte si, že tých 55 metrov by sa pohodlne zmestilo do škatule od topánok. Ako keby ste vzali záhradnú hadicu a natiahli ju cez polovicu futbalového ihriska.

Elastický lovec s jedovatým chobotom

To, čo je na pásomnici fascinujúce, je jej neuveriteľná elasticita. Táto schopnosť umožňuje telu červa výrazne sa predĺžiť alebo skrátiť podľa aktuálnej potreby. Keď nájdete pásomnicu, ktorá meria päť metrov, v skutočnosti môžete držať tvora schopného natiahnuť sa na dĺžku až tridsať metrov!

A to ešte nie je všetko. Tento nenápadne pôsobiaci červ má skrytú biologickú zbraň – jedovatý chobot, ktorý vystrelí na korisť rýchlosťou blesku. Chobot vylučuje neurotoxín, ktorý okamžite paralyzuje drobné morské bezstavovce. Vedci dokonca uvažujú, že by táto látka mohla byť využitá v poľnohospodárstve ako biologický pesticíd.

Prečo ste o nej doteraz možno nepočuli?

Ak sa čudujete, prečo je pásomnica veľká menej známa ako veľryby alebo žraloky, dôvod je prostý. Tento podivuhodný živočích žije nenápadne na dne chladných vôd severného Atlantiku, Severného mora a Baltského mora, kde sa zvyčajne ukrýva pod kameňmi v prílivových oblastiach. Tam vyzerá skôr ako neškodná morská riasa než rekordný živočích.

Typicky dorastá pásomnica veľká do dĺžky asi 10 až 15 metrov, takže objav 55-metrového exemplára zo Škótska bol naozaj výnimočný. Ak by sme to porovnali s človekom, je to rovnaké, akoby ste stretli niekoho vysokého viac ako tri metre – technicky možné, no mimoriadne vzácne.

Neuveriteľné fakty o pásomnici veľkej:

55 metrov – najdlhší zaznamenaný jedinec vyplavený v roku 1864 pri škótskom pobreží St. Andrews.

– najdlhší zaznamenaný jedinec vyplavený v roku 1864 pri škótskom pobreží St. Andrews. 1 centimeter – priemerná šírka tohto najdlhšieho tvora na Zemi.

– priemerná šírka tohto najdlhšieho tvora na Zemi. Až 10-násobne dlhšia ako vráskavec.

ako vráskavec. Loví pomocou jedovatého výsuvného chobota.

Telo má iridescenčný efekt – v tme sa leskne všetkými farbami dúhy.

Podmanivá morská stužka s prekvapivými schopnosťami

Pásomnica veľká neohuruje len dĺžkou, ale aj fascinujúcim spôsobom života. Loví ako skúsený predátor, ktorý číha na drobných kôrovcov či červíkov. Keď vycíti vibrácie spôsobené pohybom koristi v piesku, okamžite vystrelí svoj smrtiaci chobot, a korisť nemá šancu uniknúť.

Na povrchu jej tela sú mikroskopické riasinky, ktoré spôsobujú pôsobivý iridescenčný efekt – pásomnica sa vďaka nim na svetle nádherne leskne, akoby bola pokrytá dúhovou vrstvou. Predstavte si ten pohľad na tmavom morskom dne – akoby ste sledovali farebnú olejovú škvrnu plávajúcu vo vode.