Obrovské jahody bez chémie? Jedna lyžica domáceho hnojiva vám zabezpečí rekordnú úrodu

Túžite po krásne vyzerajúcich, sladkých jahodách, ktorých chuť vás očarí? Hľadáte spôsob, ako si ich dopestovať s minimálnymi nákladmi a bez zbytočných chemických prísad? Máme pre vás overený tip. Tajomstvo spočíva v jednoduchej domácej zmesi, ktorou posilníte jahody tak, aby sa vám odvďačili bohatou a štedrou úrodou. Stačí jedna lyžica tohto hnojiva pod každú rastlinu, a čoskoro uvidíte, ako sa vám úroda znásobí.

Prečo práve domáce hnojivo?

Mnohí záhradkári si zakladajú na pestovaní jahôd bez použitia chémie. Pri bežne dostupných komerčných hnojivách však často natrafíte na rôzne pridané látky, ktorým sa chcete vyhnúť. Domáce hnojivo je výhodné najmä preto, že presne viete, čo obsahuje, a navyše vás takmer nič nestojí. Je šetrné k prírode, jahodám zabezpečí široké spektrum potrebných živín a vy zbytočne nezaťažujete pôdu chemickými zlúčeninami.

Výsledkom sú krásne, veľké a chutné plody, ktoré sú navyše zdravé a bezpečné aj pre deti.

Čo budete na výrobu hnojiva potrebovať?

Základom nášho domáceho hnojiva je droždie. Mnohí ľudia ho používajú pri pečení, no jeho benefity sú užitočné aj pri pestovaní jahôd. Táto jednoduchá zmes rastlinám pomáha posilniť koreňovú sústavu a dokáže zvýšiť kvalitu aj množstvo plodov.

Ingrediencie:

50 g čerstvého droždia (prípadne 1 lyžička sušeného droždia)

1 liter teplej vody

1 polievková lyžica cukru

Postup prípravy drožďového hnojiva

Spojenie surovín

Vezmite nádobu, nalejte do nej liter teplej vody, pridajte 50 g čerstvého droždia (alebo lyžičku sušeného) a nakoniec primiešajte lyžicu cukru. Všetko dôkladne premiešajte. Fermentácia

Takto pripravenú zmes nechajte 24 hodín odpočívať pri izbovej teplote. Vďaka cukru sa droždie „rozbehne“ a fermentačný proces prebehne naplno. Táto fáza je kľúčová, aby ste získali dostatočne koncentrované živiny. Riedenie

Po jednom dni vezmite vzniknutú zmes a zrieďte ju vodou v pomere 1 : 5 (t. j. jeden diel fermentovanej zmesi na päť dielov čistej vody). Takto máte k dispozícii hotové hnojivo. Aplikácia

Každej jahodovej rastline doprajte približne pol litra tohto hnojiva. Najlepšie je ho nalievať priamo ku koreňom. Vďaka tomu sa živiny dostanú k rastline rýchlejšie a efekt bude viditeľný už o pár týždňov.

Výsledok? Budete sa tešiť zo zdravých, silných kríkov a jahôd, ktoré prekvapia svojou veľkosťou aj lahodnou chuťou.

Niekoľko ďalších osvedčených tipov na hnojenie jahôd

Ak chcete svoje jahody rozmaznávať aj inými prírodnými spôsobmi, máte na výber hneď niekoľko jednoduchých a lacných trikov:

Banánové šupky

Plné draslíka a ďalších užitočných prvkov. Stačí, ak šupky nakrájate na menšie kúsky a jemne ich zapracujete do pôdy v okolí jahodových rastlín. Draslík podporuje kvitnutie a pomáha rastline tvoriť väčšie plody. Drevený popol

Obsahuje draslík, vápnik a fosfor. Pri pridávaní popola však buďte opatrní. Stačí jedna hrsť na meter štvorcový, aby ste to neprehnali. Vďaka popolu vaše jahody získajú potrebné látky pre lepší rast a vitalitu. Kávová usadenina

Jednoducho posypte usadeninu zo skonzumovanej kávy okolo rastlín. Káva im doplní dusík, draslík a horčík, pričom zároveň odradí slimáky, ktoré dokážu inak narobiť veľké škody. Žihľavová „polievka“

Nazbierané čerstvé žihľavy, zalejte vodou, nechajte približne 10 dní kvasiť. Následne výluh zrieďte v pomere 1 : 20 (jeden diel žihľavového výluhu na dvadsať dielov vody). Ide o mimoriadne výživnú zmes plnú dusíka a iných minerálov. Vaječné škrupiny

Rozdrvte ich na jemný prášok a pridajte priamo do pôdy. Dodajú rastlinám vápnik, ktorý jahody ochráni pred hnilobou koreňov alebo plodov. Epsomská soľ

Obsahuje horčík – dôležitý prvok pre vývoj a rast plodov. Dve polievkové lyžice rozpustite v troch litroch vody a asi raz mesačne jahody takouto zmesou polejte.

Ako a kedy jahody najlepšie hnojiť?

Jarné hnojenie

Ideálne je hnojiť na jar, keď sa jahody prebúdzajú a naberajú rastovú silu. Rastlina vtedy potrebuje dostatok živín, aby zvládla kvitnutie a tvorbu plodov.

Hnojenie po zbere

Po skončení sezóny nezabúdajte rastlinám dodať opätovný prílev živín, aby sa mohli zregenerovať a dobre pripraviť na ďalší rok.

Pozor na dávkovanie

Aj domáce hnojivá je potrebné používať s mierou. Sledujte, či listy nežltnú, prípadne či plody nie sú menšie alebo rastlina nepôsobí slabo. Pravidelná, ale rozumná aplikácia hnojiva býva najlepšia cesta k úspechu.

Prečo je dobré mať vždy čerstvé jahody poruke?

Jahody nie sú iba potešením pre chuťové bunky. Sú nabité vitamínom C, ktorý podporuje imunitu a dodáva energiu. Majú tiež veľa antioxidantov, ktoré pomáhajú spomaľovať starnutie buniek. Vďaka obsiahnutej vláknine navyše zlepšujú trávenie. Prínosy pre zdravie srdca a cievneho systému takisto nemožno podceňovať. A čo je ešte skvelé? Jahody majú nízky obsah kalórií, čo znamená, že si ich môžete dopriať aj pri zdravej alebo redukčnej diéte bez výčitiek.

Malý kvíz: spoznajte prvé jarné bylinky

Ak máte chuť, môžete si vyskúšať malý vedomostný test o bylinkách, ktoré sa objavujú hneď na začiatku jari. Nájdete ho v mnohých záhradkárskych magazínoch či na internete. Spoznáte na obrázkoch napríklad medvedí cesnak, púpavu či žihľavu? Takéto kvízy sú nielen zábavné, ale aj poučné – dozviete sa, ktoré rastliny vám vedia pomôcť pri varení alebo v rámci domácej prírodnej liečby.

Ak si teda chcete dopestovať jahody veľké ako päsť, vyskúšajte drožďové hnojivo a pridajte k tomu ďalšie osvedčené domáce tipy. Nezaberie vám to veľa času ani peňazí a výsledok určite stojí za to. Vaša záhrada vám poďakuje plodmi, ktoré budú nielen krásne na pohľad, ale aj úžasné na chuť. A keď ochutnáte prvú obriu jahodu z vašej vlastnej záhradky, pochopíte, že tento postup má naozaj niečo do seba.