Obrovské čínske priepasti ukrývajú vlastný svet. Kedysi sa ich ľudia báli pre duchov, dnes im hrozí zánik

V južnej Číne sa nachádza územie, ktoré vyzerá akoby pochádzalo z inej planéty. V krajine plnej vápencových hôr sa do krajiny zarezávajú hlboké prepadliny, takzvané „nebeské jamy“. Tieto obrovské priepasti vznikli prirodzeným pôsobením vody na vápenec a ukrývajú vo svojich hĺbkach unikátne lesy s vlastným mikroklimatickým svetom.
VIDEO: Pohľad do „nebeskej jamy“ očami odvážlivcov
Ako vznikli tieto zázraky prírody?
Vznik „nebeských jám“ je výsledkom pomalého geologického procesu, ktorý trval desaťtisíce rokov. Dažďová voda sa pri kontakte s pôdou stáva mierne kyslou a postupne narúša vápenec. Keď sa pod povrchom vytvoria veľké dutiny, ich strop sa nakoniec prepadne a na povrchu zostane obrovský otvor. Tak vznikne závrat – priepastná jama, ktorá môže mať šírku aj hĺbku viac ako sto metrov.
V juhočínskej provincii, kde je vápenec mimoriadne rozšírený, sa takýchto závrtov nachádzajú desiatky. Niektoré z nich sú však výnimočné svojou veľkosťou a tým, čo sa skrýva vo vnútri.
Les v podzemí
V jednej z najväčších prepadlín, s hĺbkou približne dvesto metrov a priemerom viac než sto päťdesiat, sa podarilo objaviť zachovalý prales. Na jeho dne rastú stromy vysoké až štyridsať metrov, pokryté machom a papraďami. Vlhký vzduch a obmedzené slnečné svetlo tu vytvárajú prostredie, ktoré sa v mnohom líši od okolitej krajiny.
Vedci, ktorí oblasť preskúmali, zistili, že ide o samostatný ekosystém s množstvom rastlín a drobných živočíchov, ktoré sa prispôsobili životu v tieni. Takéto miesta sú považované za vzácne útočiská biodiverzity, pretože ich strmé steny chránia pred vplyvom ľudskej činnosti.
Svet, kde sa čas zastavil
Na dne týchto priepastí panuje ticho a chlad. Cez úzky otvor nad hlavou preniká len úzky pruh modrého neba a svetlo, ktoré sa rozlieva cez vlhký vzduch, vytvára dojem, akoby človek zostúpil do iného sveta. Rastú tu stromy ginka, papradiny a rozličné druhy machov.
V podzemných tôňach boli pozorované aj malé biele ryby, pavúky a slimáky prispôsobené životu v tme. Takéto ekosystémy fungujú ako živé laboratórium, kde sa dá sledovať, ako sa príroda prispôsobuje extrémnym podmienkam.
Dôležitosť ochrany
Hoci boli tieto priepasti dlho skryté pred verejnosťou, dnes lákajú turistov aj médiá. Zvýšený záujem však prináša riziko – príliš veľký pohyb ľudí a rozvoj infraštruktúry by mohol krehké prostredie vážne poškodiť.
Odborníci preto upozorňujú, že je potrebné zachovať prirodzený stav týchto lokalít. Navrhujú, aby sa návštevníkom ponúkla možnosť pozorovať ich z bezpečnej vzdialenosti, napríklad prostredníctvom leteckých záberov alebo vyhliadkových letov, ktoré by umožnili nahliadnuť do ich hĺbok bez toho, aby sa narušil ekosystém.
Kúsok pravekej Zeme
„Nebeské jamy“ v Číne nie sú len geologickou zvláštnosťou – predstavujú živý dôkaz sily prírody a jej schopnosti prežiť v izolácii. Vďaka tomu, že zostali tisíce rokov nedotknuté, nám dnes umožňujú nahliadnuť do minulosti planéty a pochopiť, ako vznikali a vyvíjali sa pozemské ekosystémy.
Ich budúcnosť však závisí od toho, ako sa k nim bude ľudstvo správať – či zostanú zachované ako prírodný poklad, alebo sa stanú ďalšou atrakciou, ktorú zničila zvedavosť.