Obrátený jablkový koláč. Sladká jeseň na tanieri s kúskom histórie

Niektoré koláče chutia ako teplé objatie od babičky. A potom je tu obratený jablkový koláč – spojenie karamelovej lahodnosti, šťavnatých jabĺk a jemného cesta, ktoré vás očarí na prvé sústo. Tento dezert má všetko – históriu, eleganciu aj ten povestný „wow“ efekt, keď ho nesiete na stôl.
Korene obrátených koláčov
Myšlienka piecť koláč tak, že ovocie sa položí na spodok formy a po upečení sa koláč obráti, vznikla už v stredovekej Európe. Nebola to gurmánska výstrednosť, ale praktické riešenie – použiť to, čo bolo doma: trocha ovocia, cukor a kúsok cesta. Po upečení sa formy prevrátili, a tak sa ovocná vrstva ocitla navrchu ako krásna a voňavá dekorácia.
Príbeh sestier Tatin
Slávny tarte Tatin má pôvod vo Francúzsku, konkrétne v malom mestečku Lamotte-Beuvron na konci 19. storočia. Sestry Stéphanie a Caroline Tatin viedli nenápadný hostinec, ktorý slúžil ako zastávka pre lovcov, pocestných a unavených cestovateľov.
Legenda hovorí, že práve roztopašná Stéphanie raz nechala jablká na panvici karamelizovať pridlho. Keď hrozilo, že sa cukor pripáli, narýchlo ich prikryla plátom cesta a celú panvicu vložila do pece. Výsledok bol prekvapujúci – koláč, ktorý sa musel vyklopiť opačne, a na povrchu zostala karamelovo zlatá vrstva jabĺk. Hostia boli nadšení a recept sa stal neoddeliteľnou súčasťou hotelovej kuchyne.
Keď sa koláč dostal až do Paríža, známi šéfkuchári mu dali meno tarte Tatin na počesť sestier, ktoré omylom vytvorili dezert, čo dnes patrí medzi svetové klasiky.
Americký „upside-down cake“
Aj za oceánom si obrátený koláč rýchlo našiel miesto na stoloch. V USA sa objavuje pod názvom upside-down cake už v 20. rokoch minulého storočia. Američania si ho obľúbili najmä vďaka kompótom – piekli ho s broskyňami, slivkami či dokonca s ananásom.
Od 40. rokov sa objavuje v kuchárskych knihách a v polovici 20. storočia sa stal bežným dezertom amerických domácností. Najpopulárnejšia verzia dodnes kombinuje škoricové cesto s karamelizovanými jablkami, no existujú aj modernejšie obmeny – s orechmi, kúskami zázvoru či dokonca s troškou calvadosu pre dospelých gurmánov.
Prečo mu neodoláte
Tajomstvo obráteného jablkového koláča je v jeho jednoduchosti. Navonok pôsobí ako sofistikovaný dezert, no príprava je pomerne priamočiara. Voňavé jablká, karamel, škorica a krehké cesto – všetko sa spojí do sladkého objatia, ktoré pripomína chuť jesene.
Každé sústo ponúka kontrast chrumkavej kôrky a šťavnatej ovocnej náplne. Tento koláč nie je len sladkosť, je to príbeh cestujúci naprieč kontinentmi – od francúzskych dedinských hostincov, cez stredoeurópske pece, až po americké rodinné kuchyne.
Recept: Obrátený jablkový koláč s karamelom
Ingrediencie
Na spodok (topping):
- 85 g masla (6 lyžíc)
- 100 g svetlého alebo tmavého trstinového cukru (½ hrnčeka)
- ¼ lyžičky mletej škorice
- ¼ lyžičky vanilkového extraktu
- 2 stredne veľké jablká (cca 190 – 250 g), olúpané a nakrájané na plátky
Na cesto:
- 188 g hladkej múky (1 a ½ hrnčeka)
- 1 a ½ lyžičky kypriaceho prášku do pečiva
- 1 a ½ lyžičky škorice
- štipka muškátového orieška (¼ lyžičky)
- ½ lyžičky soli
- 113 g zmäknutého masla
- 100 g kryštálového cukru (½ hrnčeka)
- 100 g trstinového cukru (½ hrnčeka)
- 2 veľké vajcia
- 1 lyžička vanilkového extraktu
- 90 ml plnotučného studeného mlieka (6 lyžíc)
Postup
- Rúru predhrejte na 175 – 177 °C.
- Pripravte karamelovú vrstvu: v kastróliku na strednom plameni roztopte maslo s hnedým cukrom. Po minúte miešania vznikne hustejší sirup. Odstavte, pridajte škoricu a vanilku. Zmes nalejte na dno tortovej formy s priemerom asi 23 cm. Na ňu úhľadne poukladajte plátky jabĺk a vložte formu na pár minút do chladničky.
- Suché suroviny: v miske zmiešajte múku, kypriaci prášok, škoricu, muškátový oriešok a soľ.
- Cesto: v inej miske vyšľahajte zmäknuté maslo s oboma druhmi cukru do nadýchanej peny. Zašľahajte vajcia a vanilkový extrakt. Postupne, na nízkych otáčkach mixéra, pridávajte suchú zmes striedavo s mliekom, aby vzniklo hladké cesto.
- Cesto vylejte na pripravené jablká. Pečte 40 – 50 minút. V polovici môžete povrch zakryť alobalom, aby neprihorel. Skúšajte špajdľou – keď vyjde čistá, koláč je hotový.
- Po upečení nechajte koláč odpočívať 15 minút. Potom opatrne preklopte formu na tanier – jablká sa krásne lesknú a karamel sa rozleje po povrchu.
Podávajte ešte teplý alebo pri izbovej teplote. Ak chcete, môžete ho ozdobiť kopčekom šľahačky či vanilkovou zmrzlinou – a jesenný dezert ako z francúzskeho hotela je na svete.