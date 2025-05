Obľúbená, krásna a pritom smrteľná. Máte ju aj vy v záhrade a možno netušíte, ako je nebezpečná

Mnohé kvety a kríky, ktoré zdobia slovenské záhrady, majú temné tajomstvo. Sú totiž jedovaté a málokto si uvedomuje, že za ich pôvabnou fasádou sa skrýva veľké nebezpečenstvo. Vôňa ani krása rastlín totiž neznamenajú, že sú bezpečné.

Ak si vyberáte nové rastliny do záhrady, nemali by ste hodnotiť iba ich vzhľad alebo príjemnú vôňu. Je rovnako dôležité preveriť, či nie sú toxické, a aké vážne nebezpečenstvo môžu predstavovať. Zohľadniť pritom treba najmä tých najzraniteľnejších členov domácnosti, teda malé deti a domáce zvieratá. Mnohé rastliny, ktoré dnes bežne nájdeme v slovenských záhradách, môžu byť totiž smrteľne jedovaté, hoci o tom väčšina ľudí ani len netuší.

Krásny, ale zákerný náprstník

Na prvý pohľad pôvabný náprstník červený (Digitalis purpurea) patrí medzi najčastejšie pestované okrasné rastliny v slovenských záhradách. Táto dvojročná rastlina očarí krásnymi, zvončekovitými kvetmi, ktoré najčastejšie hrajú odtieňmi fialovej, ružovej až bielej farby. Jej krása je však len klamlivým lákadlom – rastlina obsahuje veľmi silné jedovaté látky, známe ako srdcové glykozidy.

Tieto glykozidy výrazne ovplyvňujú činnosť srdca a ich nevedomé požitie môže mať fatálne následky. Jedovaté sú všetky časti rastliny – od listov až po semená. Mimoriadne ohrozené sú deti, ktoré môžu rastlinu ochutnať zo zvedavosti, ale aj domáce zvieratá. Ak teda máte doma mačku, psa alebo malé deti, dobre si rozmyslite, či je náprstník vhodným obyvateľom vašej záhrady.

Brunfelsia: nenápadná kráska, ktorá ohrozuje domáce zvieratá

Druhou rastlinou, ktorej sa treba určite vyhnúť, je stálezelený ker s exotickým názvom brunfelsia (Brunfelsia pauciflora). Táto rastlina pochádza pôvodne z Južnej Ameriky a môže dorásť až do výšky troch metrov. Od jari do neskorého leta vás prekvapí množstvom nádherných kvetov, ktoré postupne menia farbu od fialovej po snehobielu. Práve pre túto atraktívnu premenlivosť si ju veľa záhradkárov vyberá do svojich záhrad.

Avšak táto krása je nebezpečná. Celá rastlina obsahuje toxické alkaloidy, ktoré fungujú ako nervové jedy. Domáce zvieratá, najmä psy a mačky, sú k otrave obzvlášť náchylné. Stačí, ak zvedavý pes alebo mačka ochutná čo i len pár lístkov alebo kvetov a problém je na svete. Príznaky otravy môžu zahŕňať kŕče, stratu rovnováhy, silné zvracanie či dokonca kolaps.

Oleander: krásny, voňavý, ale smrteľný

Medzi najnebezpečnejšie okrasné rastliny vôbec patrí populárny oleander (Nerium oleander). Tento vysoký ker, ktorý môže dorásť aj niekoľko metrov, patrí medzi najobľúbenejšie okrasné rastliny v slovenských záhradách a parkoch. Svojimi ružovými, bielymi alebo červenými kvetmi okamžite zaujme a navyše krásne vonia.

Avšak každá časť oleandra – či už kvet, list, stonka alebo koreň – obsahuje jedovaté látky, ktoré sú smrteľne nebezpečné. Už požitie jediného listu môže viesť u dospelého človeka k ťažkej otrave alebo dokonca smrti. Príznaky otravy sú intenzívne a bolestivé: od silných žalúdočných bolestí, nevoľnosti, hnačiek, závratov až po závažné dýchacie problémy či zástavu srdca.

Napriek svojej príťažlivej vôni a dekoratívnemu vzhľadu patrí oleander k rastlinám, ktoré by ste si mali do svojej záhrady zaobstarať iba vtedy, ak ste si absolútne istí, že sa k nemu nedostanú malé deti alebo domáce zvieratá.

Na čo myslieť pri výbere rastlín do záhrady?

Pri výbere rastlín do vašej záhrady by ste sa nikdy nemali riadiť len estetikou. Vždy si najprv zistite, či daná rastlina nie je toxická a ak áno, aké sú riziká spojené s jej pestovaním. Existujú desiatky krásnych rastlín, ktoré sú bezpečné, netoxické a vhodné aj pre rodiny s malými deťmi či domácimi miláčikmi.

Ak už v záhrade niektorú z týchto toxických krások máte, zaistite, aby k nim deti alebo zvieratá nemali prístup. Informujte tiež všetkých členov domácnosti, ako postupovať v prípade, že dôjde k neúmyselnému kontaktu alebo požitiu.

Krása rastlín nemusí byť nebezpečná – je len na vás, aby ste si vybrali správne a zodpovedne!