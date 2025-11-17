Objavte prievan doslova jednou rukou. Jednoduché domáce testy, ktoré odhalia netesné okná

Keď sa začína vykurovacia sezóna, teplo v domácnosti má pre mnohých ľudí väčšiu hodnotu než inokedy. Napriek tomu sa často stáva, že aj pri zapnutom kúrení cítime v miestnosti chlad, najmä pri oknách alebo popri podlahe. Vo veľkej väčšine prípadov ide o drobné netesnosti, ktoré si mnohí ani neuvedomia – no práve tie môžu byť zdrojom úniku tepla.
Netesné okno nemusí znamenať veľký technický problém. Väčšinou ide o opotrebované tesnenie, nesprávne nastavené kovanie alebo o malú škáru, cez ktorú môže prenikať studený vzduch. Takéto úniky dokážu znížiť tepelný komfort, zvýšiť spotrebu energie a niekedy prispieť aj ku kondenzácii vlhkosti v blízkosti rámu. Našťastie, existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako si tesnosť okien preveriť aj bez špecializovaných nástrojov.
Tip navyše: video s praktickými radami
Prečo má zmysel venovať sa prievanu čo najskôr
Dlhodobé unikanie vzduchu okolo okien sa môže prejaviť nielen na pocite chladu, ale aj na účtoch za kúrenie. Aj malá medzera dokáže spôsobiť, že vykurovacie zariadenie musí pracovať dlhšie, aby udržalo požadovanú teplotu. Ak problém odhalíte včas, riešenie je zvyčajne rýchle – vymenenie tesnenia, dotiahnutie kovania alebo doplnenie tmelu okolo rámu.
1. Test so sviečkou: jednoduchý a stále spoľahlivý postup
Tento test funguje na fyzikálnom princípe – prúdenie vzduchu dokáže viditeľne ovplyvniť plameň.
Ako postupovať:
- Zapáľte čajovú alebo tenkú sviečku.
- Umiestnite ju do stabilného držiaka.
- Pomaly ju približujte k rámu okna a k jeho rohom.
Výsledky testu:
- Ak plameň zostáva rovný, prúdenie vzduchu je minimálne.
- Ak sa plameň nakláňa alebo chveje, v danom mieste pravdepodobne preniká vzduch.
Tento test je najúčinnejší v dňoch, keď vonku fúka vietor, pretože rozdiel tlakov zvýrazní prievan. Treba však dbať na bezpečnosť – pracuje sa s otvoreným ohňom.
2. Papierový test: rýchly spôsob, ako preveriť, či krídlo dobre dolieha
Tento test overuje, či okno pritláča dostatočne pevne.
Postup:
- Zoberte papier (napríklad kancelársky).
- Vložte ho medzi rám a zatvárané krídlo.
- Okno úplne zatvorte.
- Pokúste sa papier vytiahnuť.
Vyhodnotenie:
- Ak papier vytiahnete bez odporu, okno v tomto mieste pravdepodobne netesní dostatočne.
- Ak drží pevne, prítlak je v poriadku.
Odporúča sa otestovať viac bodov po obvode okna, pretože netesnosť sa často objaví iba v jednej časti.
3. Telesný test rukou: niekedy stačí vlastná dlaň
Cez netesné miesto môže prenikať chladnejší vzduch, ktorý je cítiť aj bez pomôcok.
Ako na to:
- Pomaly prejdite rukou popri ráme, pri parapete a okolo spojov.
- Najlepšie večer alebo ráno, keď je rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom najvýraznejší.
Ak ucítite chlad alebo jemné prúdenie, v danom mieste je pravdepodobná netesnosť.
4. Test s navlhčeným prstom: jednoduchý spôsob, ako zvýšiť citlivosť
Navlhčený prst reaguje na pohyb vzduchu citlivejšie než suchá pokožka.
Postup:
- Navlhčite si konček prsta vodou.
- Pomaly ním prechádzajte popri rámovej časti okna.
Ak sa objaví aj jemný závan, vlhkosť na pokožke ho spoľahlivo zvýrazní. Tento postup je prekvapivo presný pri menších únikoch.
Čo urobiť, keď nájdete netesné miesto
Dobrou správou je, že väčšinu problémov dokážete odstrániť aj bez zásahu odborníkov:
Výmena tesnenia
Najčastejšia príčina únikov. Gumové tesnenia časom tvrdnú, strácajú pružnosť a prestávajú doliehať. Výmena je cenovo dostupná a výsledok býva okamžitý.
Nastavenie kovania
Najmä plastové okná majú nastaviteľné prítlaky. Ak je okno povolené alebo nedolieha, stačí jemné doštelovanie imbusovým kľúčom.
Doplnenie tmelu
Ak je drobná medzera medzi rámom a stenou, nový silikón alebo akrylátový tmel dokáže problém vyriešiť.
Pomocné tesniace pásky
Pri starších drevených oknách ide o rýchle a cenovo nenáročné riešenie.
Ťažšie závesy ako dočasná pomoc
Neodstránia netesnosť, ale dokážu znížiť pocit chladu, kým sa pustíte do opravy.
Odhaľovanie prievanu nevyžaduje špeciálne prístroje – stačí pozorovanie, jednoduché pomôcky a často aj vlastná ruka. Správne tesniace okná výrazne zlepšia komfort domácnosti a zároveň znížia tepelné straty počas vykurovacej sezóny. Keď netesnosť identifikujete včas, môžete ju odstrániť rýchlo a bez veľkých nákladov.