Objavte kúzlo jarného retro štýlu. Kvetinové šaty a kožená bunda pre každú postavu

Jar je obdobie, kedy na povrch vychádza naša jemnosť, no zároveň v sebe stále môžeme pestovať kus dravosti. Máloktorá žena je výlučne éterická víla, rovnako ako nie sme iba nekompromisné rockerky. Obvykle v nás tlie mix všemožných pocitov a ideí, ktoré v nás rezonujú a formujú náš štýl. Práve teraz je ideálna príležitosť ukázať okoliu všetky kontrasty našej osobnosti a s čistým svedomím sa pustiť do netradičných módnych kombinácií.

Kvetinové vzory a pastelové farby pre krehkú dušu

Mnohé z nás rady zvýrazňujú svoju jemnú a nežnú stránku. Ak je to váš prípad, kvetinové motívy v pastelových farbách sú perfektnou voľbou na teplejšie mesiace. Tieto vzory podčiarknu vašu nehu, subtilnosť a dokonca prezradia časť vášho vnútra, ktorú sa nemusíte báť ukázať. Pastelové odtiene, ako sú bledoružová, jemná žltá či tlmená modrá, pôsobia upokojujúco a romanticky. Práve s príchodom jari a leta je takýto štýl obzvlášť aktuálny, keďže okolo nás všetko kvitne a príroda sa prebúdza.

Ak premýšľate, ako si vybrať tie pravé šaty s kvetinovým vzorom, môžete sa inšpirovať aj rôznymi videami.

Dva odlišné svety v jednej kombinácii

V uliciach talianskych miest sa aktuálne čoraz častejšie objavujú ženy, ktoré stvárňujú spojenie dvoch naoko kontrastných svetov – jemnosti a sily. Delikátnu, emotívnu stránku osobnosti vyjadrujú práve kvetinové vzory, ľahučké materiály a pastelové tóny, kým odhodlanie a razanciu symbolizuje kožená bunda alebo iný robustnejší kožený kúsok, napríklad kratší kabátik či trenčkot s koženými prvkami. Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako odvážny kontrast, no práve preto vyniknete a ukážete, že ani žena nemusí byť len esenciou jedinej emócie.

Retro elegancia minulého storočia

Inšpiráciu môžeme čerpať napríklad aj v 50. a 60. rokoch minulého storočia, keď sa dámy obliekali s nesmiernou gráciou. V tom čase vládli prepracované strihy šiat, ktoré podčiarkovali ženské krivky, a dámy svoj vzhľad dopĺňali decentnými doplnkami či výraznejšími šperkmi, ktoré však vždy pôsobili vkusne. Obľúbené boli aj lodičky s nižším či stredným podpätkom, vďaka čomu sa ženy cítili elegantne a zároveň pohodlne.

Ak teda túžite po skutočne ženskom štýle, oplatí sa vrátiť k overeným kúskom, ktoré sú svojou nadčasovosťou stále aktuálne. Kvetinové vzory a pastelové odtiene sú samy o sebe veľmi romantické, a tak môžete k nim pridať niečo kontrastné – napríklad práve tú koženú bundu. Výsledkom bude kombinácia, ktorá skvelo vyjadrí vašu nežnú stránku, no súčasne ukáže, že ste odhodlaná čeliť životu bez bázne.

Dáma pripravená na všetky príležitosti

Ak máte v obľube retro eleganciu či inšpiráciu z minulosti, dnešná móda vám rozhodne nebude brániť. Obzvlášť na jar a v lete, keď sa svet okolo nás rozohrá množstvom farieb, je škoda nevyužiť potenciál romantických motívov, ktoré dokážu pozdvihnúť náladu nielen vám, ale aj vášmu okoliu. Kombinácia kvetinových šiat, ľahkých doplnkov (napríklad jemnej bižutérie) a koženého vršku ponúka široké možnosti, ako zapôsobiť. Vďaka tomu sa ľahko stanete dámou, ktorá skvelo zapadne do prostredia kaviarne, ale rovnako je pripravená vyraziť do mesta za dobrodružstvom.

Nielen hladká koža: semiš na scéne

Móda tento rok prichádza aj s miernejšími alternatívami k výraznej koženej bunde. Na prestížnych prehliadkach, najmä v Miláne, bolo vidieť, že okrem klasickej, o niečo „tvrdšej“ kože, sa do popredia dostáva semiš. Pre niektoré ženy môže byť semiš k romantickým kvetinovým šatám prijateľnejší, keďže pôsobí mäkšie a jemnejšie. Vďaka tomu sa stáva ideálnym kompromisom medzi princeznovským snívaním a akčným motorkárskym či rockerským nádychom.

Móda sa neustále vracia

Či už sa rozhodnete pre vyzývavejšiu verziu koženého oblečenia, alebo dáte prednosť subtílnejšiemu semišu, je dobré vedieť, že práve prvá polovica druhej polovice 20. storočia (najmä 50. a 60. roky) sa vracia na móla aj do obchodov so všetkým, čo k tomu patrí. Návrat zažívajú tenučké aj širšie opasky, šatky do vlasov či perličkové náhrdelníky, ktoré dokážu podčiarknuť výsledný look a dodať mu nostalgickú iskru.

Práve takéto spomienky na minulosť nás môžu motivovať, aby sme svoj šatník oživili netradičnými kúskami, po ktorých bežne nesiahneme. Niekedy postačí jeden výrazný kúsok a celý outfit zrazu dostane úplne inú energiu.

Spomaľte a nájdite svoju jedinečnosť

V rýchlej dobe, v ktorej žijeme, sa veľakrát ponáhľame a nestíhame si dopriať trochu elegancie či rozmaru. No ak máte chuť cítiť sa aspoň na chvíľu ako sebavedomá dáma z minulých čias, kvetinové šaty doplnené koženým (alebo semišovým) kabátikom či bundou sú presne tým, čo potrebuje váš šatník. Možno práve tento kontrast navonok povie svetu viac o vašej osobnosti, než by ste dokázali slovami – ukáže vašu schopnosť byť krehkou a silnou zároveň.

Kto by to nechcel vyskúšať? Dajte šancu retro elegancii a doprajte si chvíľu pozornosti. Uvidíte, že nielen váš outfit, ale aj nálada dostane novú podobu. Je čas spomaliť a nájsť v móde svoju vlastnú cestu – kombinujte, experimentujte a nenechajte sa ničím obmedzovať. Svet módy je pripravený na vaše nápady a vyjadrenie vášho jedinečného vnútra.

Nech už ste zástankyňou jemnej, romantickej estetiky či vás láka nespútaná energia rockovej scény, táto jar je stvorená na nevšedné a kontrastné spojenia. Všetko je dovolené, tak sa do toho smelo pustite. Vaša osobnosť si zaslúži zažiariť presne taká, aká je – a to v celej svojej kráse a sile.