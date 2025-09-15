Objavte Hiddense. Ostrov umelcov, majákov a útesov, ktorý turisti ešte nepreplnili

Severné pobrežie Nemecka je lákavé najmä vďaka ostrovom roztrúseným v Baltskom mori. Najznámejšia je určite Rujana (Rügen), no hneď vedľa nej sa nachádza menší a tichší ostrov Hiddensee. Domáci mu s láskou hovoria Dat söte Länneken – „sladká zem“.
Ostrov bez áut a ruchu
Hiddensee je známy tým, že je takmer úplne bez automobilovej dopravy. Povolenie na autá tu majú len niektoré zásobovacie a služobné vozidlá, väčšina dopravy prebieha na bicykloch, pešo alebo konskými povozmi. Vďaka tomu si tu návštevníci môžu užívať pokojné prechádzky a blízkosť prírody bez hluku motoriek či áut.
Najstaršie osady a história
Prvou osadou na ostrove bola dedinka Grieben na severe, ktorá je známa dodnes. Hiddensee bol v stredoveku darovaný kniežaťom Wizlawom II. cisterciánskemu kláštoru vo vedľajšej Rujane. Mnísi zohrali dôležitú úlohu v rozvoji duchovného a kultúrneho života regiónu.
V 17. storočí, počas tridsaťročnej vojny, sa Hiddensee dostal pod švédsku kontrolu. Po Viedenskom kongrese v roku 1815 sa stal súčasťou Pruska a neskôr Nemecka.
Útočisko umelcov a spisovateľov
V 19. a 20. storočí začali Hiddensee vyhľadávať umelci a intelektuáli, ktorí hľadali pokoj a inšpiráciu. Najznámejšou osobnosťou bol dramatik a nositeľ Nobelovej ceny Gerhart Hauptmann, ktorý tu trávil veľa času a nakoniec tu bol aj pochovaný.
V mestečku Vitte stojí známa Modrá stodola (Blaue Scheune), ktorá pôvodne slúžila ako hospodárska budova a neskôr sa stala centrom umeleckého života. Dodnes je miestom výstav a kultúrnych podujatí.
Chránená príroda a úchvatné výhľady
Celý ostrov patrí do národného parku Vorpommersche Boddenlandschaft. Nájdete tu dlhé piesočné pláže, pieskové duny aj pokojné lagúny. Na severe ostrova sa dvíhajú dramatické útesy v oblasti Dornbusch, ktoré dosahujú výšku približne 60 – 70 metrov.
Práve tu stojí aj maják Dornbusch, postavený v rokoch 1887 – 1888. Biela veža s výškou 28 metrov sa nachádza na kopci približne 72 metrov nad morom a jej svetlo má dosah až 45 kilometrov. Výstup na vyhliadkovú plošinu poskytuje nádherný panoramatický pohľad na celé okolie – more, Rujanu aj Baltské pobrežie.
Ostrov má len okolo tisíc stálych obyvateľov a turizmus je pre nich hlavný zdroj príjmu. Hiddensee si napriek rastúcej popularite uchoval svoju jednoduchú a autentickú tvár – nie je to luxusné letovisko, ale miesto pokoja, kultúry a nedotknutej prírody.