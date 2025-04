Objavil sa na vašich paradajkách čiernohnedý pruh? Konajte okamžite

Pestovanie paradajok v domácich podmienkach je obľúbené nielen pre ich jedinečnú chuť, ale aj pre pomerne nenáročnú starostlivosť. V našich klimatických podmienkach sa im zväčša darí veľmi dobre, no dôležité je poskytnúť im primeranú pozornosť. Niekedy sa však môže stať, že na plodoch zbadáte čiernohnedý pruh alebo škvrny na koncoch. V takom prípade je potrebné konať bez odkladu. Ako problém identifikovať a zabrániť tomu, aby sa rozšíril na ďalšie plody?

Začiatok zberu v polovici leta

Ak ste si paradajky zasadili už skoro na jar, pravdepodobne od konca júla či začiatkom augusta očakávate prvú zrelú úrodu. Každodenne kontrolujete, či sa plody sfarbujú do červena (alebo príslušnej farby, v závislosti od odrody), a staráte sa o dostatočnú zálievku. Okrem toho zaštipujete bočné výhonky, aby sa rastlina sústredila na tvorbu kvalitných plodov, a pravidelne odstraňujete burinu, ktorá by mohla čerpať živiny z pôdy.

S pribúdajúcimi tropickými dňami a horúcimi nocami však môžete zistiť, že sa na niektorých plodoch objavuje nevzhľadný čiernohnedý pruh alebo zaschnuté čierne škvrny na konci paradajky. Často ako prvé napadne, že ide o hubovú chorobu alebo známu zemiakovú pleseň, ktorá na paradajkách narobí veľa škody. V tomto konkrétnom prípade však za znetvorené plody nenesie vinu pleseň.

Nedostatok vápnika ako hlavný vinník

Ak na konci paradajky vidíte tmavý pruh či vysušenú a stmavnutú časť, s veľkou pravdepodobnosťou ide o abiotickú nekrózu kvetného konca plodov. V praxi to znamená, že vašim paradajkám chýba vápnik. Plody môžu vyzerať tak, že na ich špičke je zahnednutá, až čierna škvrna, ktorá sa pri väčšom nedostatku ďalej rozširuje a pripomína okrúhle tmavé fľaky. Spravidla sú tieto prejavy vždy v miestach, kde bol kvet.

V období daždivého počasia majú tieto škvrny skôr sivastú a vlhkú podobu. Keď naopak panujú suché horúčavy, tmavé fľaky sa môžu prepadnúť dovnútra plodu a získať čiernu farbu. Ak by ste to nechali bez zásahu, na rastlinu by sa mohla ľahko pridať ďalšia komplikácia – hubové ochorenie, ktoré poškodí alebo dokonca znehodnotí celú úrodu.

Zvýšený obsah draslíka a iné príčiny

Mnoho pestovateľov pri objavení týchto symptómov automaticky predpokladá, že v pôde celkovo chýba vápnik. Začnú preto urýchlene hnojiť napríklad vápennými prípravkami. Pôda však často obsahuje vápnika dostatok, no rastlina ho nedokáže efektívne prijímať. Môže za tým byť niekoľko príčin:

Nedostatok vlahy: Počas tropických horúčav je koreňový systém rastliny vystavený extrémnemu suchu. Ak ju zalejete málo alebo zriedkavo, korene nedokážu vápnik z pôdy prijať. Niekedy je potrebné polievať aj dvakrát denne, najmä ak máte paradajky na priamom slnku a v črepníkoch. Prebytok dusíka: Ak pôdu príliš často zásobujete umelými hnojivami s vysokým podielom dusíka, môže to viesť k rýchlemu rastu zelenej hmoty. Rastlina sa potom sústredí na tvorbu listov a výhonkov, a ťažšie spracuje iné dôležité minerály, vrátane vápnika. Nerovnováha živín: Ak ste používali hnojivá bohaté na draslík (K), môže sa to prejaviť tým, že pôda už nedokáže poskytnúť ideálne množstvo ďalších prvkov, medzi ktoré patrí aj vápnik. Všetky živiny v pôde by mali byť v rovnováhe, inak sú rastliny voči rôznym problémom náchylnejšie.

Ako predchádzať nekróze paradajok a čo robiť pri objavení sa škvŕn

Pravidelné a dôkladné zavlažovanie

V horúcich letných dňoch sa odporúča polievať aspoň raz, v extrémnych teplotách dokonca dvakrát denne. Dôležité je však dbať aj na to, aby ste rastlinu nepreliali – prílišné premokrenie môže podporiť vznik rôznych plesní. Vyvážené hnojenie

Nielen dusík, ale aj draslík a vápnik sú kľúčové prvky, ktoré paradajka potrebuje na správny rast a vývoj plodov. Uistite sa, že vaše hnojivá obsahujú všetky dôležité živiny v optimálnych pomeroch. Riaďte sa odporúčaniami na obale hnojiva alebo sa poraďte so skúseným záhradkárom. Preventívne postreky chloridom vápenatým

Aby ste eliminovali vznik abiotickej nekrózy, môžete použiť preventívne postreky listov chloridom vápenatým. Táto forma vápnika pomerne ľahko preniká do rastliny cez listy a pomôže vyrovnať deficit v prípade, že rastlina nedokáže čerpať dostatok živín z pôdy. Voľba odolných odrôd

V dnešnej dobe existuje veľké množstvo paradajok špeciálne vyšľachtených tak, aby lepšie odolávali chorobám či stresovým podmienkam. Pri nákupe semien sa zamerajte na tie, ktoré majú v popise uvedenú rezistenciu voči rôznym ochoreniam alebo lepšiu odolnosť voči suchu. Skorý zásah pri prvých príznakoch

Ak spozorujete prvé stmavnutie na koncoch plodov, neváhajte a okamžite zakročte – zlepšite zálievku, upravte hnojenie a prípadne použite listový postrek s vápnikom. Odstráňte silno postihnuté plody, aby ste zabránili šíreniu sekundárnych infekcií.

Zhrnutie

Paradajky z domácej záhrady sú chuťovo vynikajúce, no hoci sú v podstate nenáročné, stále potrebujú vhodné podmienky a pravidelnú starostlivosť. Čiernohnedý pruh či čierne konce na plodoch zväčša signalizujú nedostatok vápnika, ktorý môže nastať v dôsledku nesprávneho zavlažovania, horúčav, nevyváženého hnojenia alebo aj prebytku dusíka či draslíka. Dôležité je zasiahnuť rýchlo – akonáhle sa takéto škvrny objavia, prispôsobte zálievku, doplňte chýbajúce živiny a zvážte preventívny postrek. Vďaka týmto opatreniam môžete väčšinu plodov zachrániť a tešiť sa z bohatej a zdravej úrody, ktorá bude chutiť tak, ako len doma vypestované paradajky vedia.