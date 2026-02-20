Objav storočia. Pod podlahou domu sa ukrývalo 40-tisíc rímskych mincí starých približne 1700 rokov

Vo francúzskej obci Senon na severovýchode krajiny bol pri archeologickom výskume objavený mimoriadne rozsiahly súbor rímskych mincí. Objav uskutočnil tím Národného inštitútu pre preventívny archeologický výskum (INRAP), ktorý potvrdil, že ide o jeden z najväčších mincových nálezov svojho druhu v tejto časti Európy.

Video z nálezu

Mince ukryté v troch keramických nádobách

Archeológovia odkryli tri keramické nádoby, v ktorých sa nachádzalo viac ako 40 000 bronzových mincí (tzv. antoniniánov). Dve nádoby boli zachované priamo na mieste, tretia bola objavená už pri staršom výskume.

Presné údaje z terénneho zápisu INRAP-u:

  • Prvá nádoba: približne 23–24 tisíc mincí, váha okolo 38 kg.
  • Druhá nádoba: 18–19 tisíc mincí, hmotnosť približne 50 kg.
  • Tretia nádoba: už predtým vyzdvihnutá, zvyšné tri mince sa našli v jej pôvodnej výplni.

Nádoby boli uložené v obytnej miestnosti pod podlahou. Odborníci potvrdzujú, že ide o úmyselný spôsob uloženia, no dôvod uloženia nie je možné s istotou určiť – môže ísť o úspory domácnosti, bezpečnostné uloženie v čase nepokojov alebo o hospodárske rezervy.

Datovanie: obdobie tzv. Galského cisárstva

Analýza mincí preukázala, že pochádzajú z rokov 260 – 274 n. l., teda z obdobia tzv. Galského cisárstva – krátkodobého štátneho útvaru, ktorý sa oddelil od Rímskej ríše. Na minciach sa nachádzajú portréty panovníkov:

  • Victorinus,
  • Tetrikus I.,
  • Tetrikus II.

Toto datovanie je presne doložené ikonografiou a známymi razbami z tohto obdobia.

Historické pozadie lokality

Územie Senonu bolo v staroveku súčasťou oblasti obývanej keltským kmeňom Mediomatrikov. Neskôr sa regionálne centrum začlenilo do Rímskej ríše po vojenských ťaženiach vedených Julom Caesarom.

Počas výskumu INRAP odhalil:

  • zvyšky drevozemných a kamenných stavieb
  • fragmenty remeselných dielní
  • stopy hypokaustu (rímske podlahové kúrenie)

Tieto nálezy potvrdzujú, že išlo o organizované sídlo v rámci rímskej Galie. Rozsah a charakter sídla sú doložené, no neexistujú dôkazy, že by tu stopercentne stálo divadlo, kúpele alebo chrámy. Tieto štruktúry boli v regióne bežné, ale pri Senone neboli zatiaľ jednoznačne identifikované.

Čo nález s istotou prezrádza?

1. Finančný obeh v 3. storočí

Mince potvrdzujú intenzívny obeh nízkonominálnych hodnôt počas krízy Rímskej ríše.

2. Lokálny spôsob uchovávania peňazí

Uloženie v nádobách je bežný jav v chaotickom období 3. storočia.
Archeológovia upozorňujú, že neexistuje dôkaz o dlhodobom „sporiacom systéme domácnosti“ – tento záver sa nedá s istotou potvrdiť.

3. Vyprázdnenie osady

Archeologické stopy naznačujú, že osada bola v 4. storočí zasiahnutá požiarom a postupne opustená. Toto je doložené spálenými vrstvami a stratigrafiou.

Čo zostáva nejasné?

INRAP zatiaľ nemôže potvrdiť:

  • komu mince patrili
  • prečo boli uložené práve v troch nádobách
  • či šlo o majetok jednotlivca, remeselnej dielne alebo miestnej správy

Odpovede môže priniesť až podrobná numizmatická a metalurgická analýza, ktorá prebieha.

