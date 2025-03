Obdobie pre dokonalý rez oleandra. Týmto jednoduchým úkonom podporíte jeho bohaté kvitnutie

Občas sa stáva, že milovníci záhrad a pestovania neradi siahajú po nožniciach, keď vidia pred sebou krásne vyvinutý oleander. Veď komu by sa chcelo skracovať pekný a statný ker, ktorý sa dokázal rýchlo vytiahnuť do výšky? Ak si však chceme zabezpečiť záplavu nádherných kvetov počas sezóny, strih je nevyhnutnou súčasťou starostlivosti, na ktorú by sme nemali zabúdať. Práve teraz na jar je ideálna chvíľa, kedy vziať do ruky spoľahlivé, dostatočne ostré nožnice, a pustiť sa do diela. Tento jednoduchý krok pomôže oleandru získať lepšiu kondíciu, hustejší rast a bohatejšie kvitnutie.