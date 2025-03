Nový vedecký prehľad odhaľuje. Toto sú najzdravšie rastliny na svete a jednu z nich možno pestujete na parapete aj vy

Keď sa povie „najzdravšia rastlina na svete“, väčšine z nás asi automaticky napadnú citrusy, napríklad citróny alebo pomaranče, prípadne brokolica či paradajky. Možno vás však prekvapí, že podľa najnovších zistení vedcov sa klasické citrusové plody do úplného výberu TOP rastlín nedostali vôbec, alebo sa v rebríčku ocitli až na jeho nižších priečkach. Vedecký tím totiž vypracovali komplexnú tabuľku, ktorá hodnotila 41 rôznych potravín na základe toho, koľko prospešných látok v sebe skrývajú. Do úvahy sa bralo množstvo vitamínov, minerálov, vlákniny či bielkovín vždy na 100 gramov danej potraviny.

Ich cieľom bolo určiť čo najpresnejšie percento zastúpenia dôležitých živín, aby sme mohli zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú skutočnými favoritmi v oblasti zdravia. A výsledky vás možno prekvapia: citróny, limetky, pomaranče či grapefruit skončili prekvapivo nízko, podobne ako sladké zemiaky (bataty) a jahody. O niečo lepšie miesto v strede rebríčka obsadili tekvica, červená paprika či kapusta. Prvú päťku takmer uzavrel špenát, čakanka, cvikla a petržlen, ale úplné prvenstvo si nakoniec odnášajú iné rastliny. A jedna z nich je dokonca taká bežná, že ju s veľkou pravdepodobnosťou poznáte, no možno ani netušíte, aká je super zdravá.

Trojica najzdravších rastlín na svete

Mangold

Mangold u nás nepatrí medzi najznámejšie druhy listovej zeleniny, hoci má so špenátom a červenou repou veľmi blízky príbuzenský vzťah. V Stredomorí bol kedysi rozšírený rovnako ako repa, no postupom času sa z našich záhradok tak trochu vytratil. Je to však obrovská škoda, pretože ponúka celý rad užitočných živín – od vitamínov cez minerály až po vlákninu.

Mangold je výnimočný aj tým, že svojím zložením dokáže upokojovať nervový systém, pomáha pri strese a zlepšuje náladu. Diabetici ho môžu pokojne zaradiť do svojho jedálnička, pretože prispieva k udržiavaniu stabilnej hladiny glukózy v krvi. Vďaka vláknine napomáha aj správnemu tráveniu a pri zápche. Dôležité je, aby ste pri jeho konzumácii nezabúdali na mliečne výrobky – listy mangoldu totiž obsahujú kyselinu šťaveľovú, ktorá môže brániť vstrebávaniu vápnika. Spolu so syrom či jogurtom tak vytvoríte ideálnu kombináciu prospešných látok.

Čínska kapusta (bok choy)

Čínska kapusta, známa aj ako bok choy, sa v našich končinách využíva najmä v ázijskej kuchyni. Možno by ste nepovedali, že práve táto rastlina sa dostala v rebríčku dokonca o čosi vyššie než mangold. Je charakteristická jemnými, svetlozelenými listami a chrumkavými stonkami, pričom najchutnejšie sú mladé lístky.

Bok choy obsahuje vysoké množstvo vitamínov A, C a K, rovnako ako vápnik a draslík. Prispieva teda k zdravým kostiam, podpore imunity a udržovaniu normálnych hodnôt krvného tlaku. Vďaka nízkemu obsahu kalórií a vysokému obsahu vlákniny je tiež obľúbenou súčasťou jedálnička pri rôznych diétach či snahách schudnúť. Navyše, betakarotén v čínskej kapuste pomáha chrániť zrak a udržať oči v dobrej kondícii. Už jeden šálok tejto kapusty predstavuje viac než polovicu odporúčanej dennej dávky vitamínu A.

Žerucha

A dostávame sa k víťazovi rebríčka – úplne obyčajnej žeruche, ktorú naši starí rodičia často pestovali v rôznych nádobkách či téglikoch aj v panelákoch. V súčasnosti ju mnohí z nás trochu prehliadajú, hoci si ju môžeme jednoducho vypestovať na parapete doslova celý rok. Žerucha má jemne horkastú, mierne korenistú chuť, ktorá pripomína rukolu, no je o niečo jemnejšia. Výborne sa hodí do šalátov, na chlebíčky alebo ako chutná ozdoba k rôznym jedlám.

Prečo je žerucha taká zdravá? Už jej drobné zelené lístky sú plné vitamínov a dôležitých minerálov, ktoré podporujú imunitný systém a prirodzenú obranyschopnosť organizmu. Okrem toho vie žerucha pomôcť pri trávení – obsahuje vlákninu, ktorá prospieva črevám. Má pozitívny vplyv aj na pečeň, pomáha detoxikovať organizmus a dokáže stabilizovať hladinu cukru v krvi, čo ocenia najmä ľudia s problémami s glykemickým indexom. Žerucha je tiež užitočná v boji proti únave a môže prispieť k lepšej celkovej vitalite.

Pestovanie listovej zeleniny

Recept: Krémová žeruchová polievka

Ak sa vám žerucha spája len so studenými pokrmami, skúste ju pridať aj do teplých jedál. Prinášame recept na výbornú polievku, ktorá vás svojou chuťou i účinkami milo prekvapí.

Budete potrebovať:

1 liter zeleninového vývaru (môže byť aj z kocky, no ideálne domáci)

4 kelímky žeruchy (podľa chuti, ak ju obľubujete, pokojne pridajte viac)

2 póry

400 g zemiakov

150 ml smotany na šľahanie

1 lyžicu olivového oleja

Soľ a mleté čierne korenie podľa chuti

Postup:

Nachystajte si zeleninový vývar, prípadne pripravte domáci z rôznych druhov koreňovej zeleniny (mrkva, petržlen, zeler). Pór nakrájajte na kolieska a vo väčšom hrnci ho zľahka opečte na olivovom oleji. Následne ho chvíľu duste, kým nezmäkne. Zemiaky ošúpte a nakrájajte na kocky, pridajte ich k podusenému póru a zalejte vývarom. Nechajte variť 15–20 minút, kým zemiaky nezmäknú. Následne odstavte hrniec z plameňa a do polievky vlejte smotanu. Primiešajte čerstvú žeruchu a všetko spolu rozmixujte na jemný krém. Podľa vlastnej chuti osoľte a okoreňte. Servírovať môžete s kúskom čerstvého pečiva alebo s čerstvým syrom, ktorý polievku príjemne dochutí.

Táto lahodná polievka je skvelou možnosťou, ako využiť žeruchu v teplej kuchyni a obohatiť tak jedálniček o cenné vitamíny a minerály. Navyše je hotová celkom rýchlo, takže ju môžete pripraviť aj počas uponáhľaného pracovného týždňa.

Zhrnutie:

Mangold, čínska kapusta a žerucha sú podľa výskumov jedny z najzdravších rastlín na svete.

Mangold sa hodí pri strese a pre diabetikov, ale nezabúdajte kombinovať ho s mliečnymi výrobkami pre lepšie vstrebávanie vápnika.

Čínska kapusta je bohatá na vitamíny A, C a K i na minerály, má nízky obsah kalórií a vysoký obsah vlákniny.

Žerucha, víťaz rebríčka, sa dá vypestovať takmer kdekoľvek, obsahuje množstvo prospešných látok, prospieva tráveniu, imunite a pomáha pri únave.

Všetky tieto rastliny sú pomerne nenáročné na pestovanie aj skladovanie, takže ich pokojne môžete zaradiť do každodenného jedálnička a využiť tak ich úžasné zdravotné benefity. A ak ste žeruchu doposiaľ obchádzali, skúste ju najbližšie vysiať do malého kvetináča na okne alebo pridať do polievky podľa nášho receptu – uvidíte, že aj taká nenápadná rastlinka sa môže stať hviezdou vašej kuchyne.