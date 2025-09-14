Novozélanďanku zatkli po tom, čo v kufri autobusu našli dvojročné dieťa

Na Novom Zélande sa odohral prípad, ktorý šokoval verejnosť i odborníkov na ochranu detí. Počas zastávky diaľkového autobusu v meste Kaiwaka na Severnom ostrove si vodič všimol, že jeden z kufrov v batožinovom priestore sa podozrivo hýbe. Keď ho otvoril, zistil, že vo vnútri sa nachádza dvojročné dievča.
Dieťa bolo živé, no silno prehriate
Podľa polície bolo dievčatko oblečené iba v plienke a v uzavretom priestore strávilo približne hodinu. V čase objavenia bolo „veľmi horúce“, preto ho okamžite previezli do nemocnice na vyšetrenie. Lekári potvrdili, že jeho zdravotný stav bol stabilizovaný a nešlo o život ohrozujúce zranenia.
Polícia okamžite zasiahla
Polícia zadržala 27-ročnú ženu, ktorá mala kufor naložiť do priestoru na batožinu. Úrady ju obvinili zo zanedbania starostlivosti a nevhodného zaobchádzania s dieťaťom. Ide o vážny trestný čin, ktorý môže v Novom Zélande viesť k odňatiu slobody.
Prípad bude riešiť súd v North Shore. Do vyšetrovania sa zapojili aj sociálne služby, ktoré majú na starosti bezpečnosť a ďalšiu starostlivosť o dieťa.
Vodič zachránil život
Vďaka pohotovej reakcii vodiča sa podarilo predísť tragédii. Polícia ho označila za kľúčovú osobu, ktorá svojou všímavosťou dieťa zachránila. „Bez jeho zásahu mohlo mať dievčatko vážne zdravotné následky,“ uviedli vyšetrovatelia.
Reakcia verejnosti a nejasný motív
Udalosť vyvolala v krajine obrovský šok. Na sociálnych sieťach aj v médiách ľudia vyjadrujú údiv, ako mohla žena k takémuto kroku pristúpiť. Motivácia jej konania zatiaľ nie je jasná.
Autobusová spoločnosť potvrdila, že incident sa stal na jednej z jej liniek, a zároveň pripomenula, že deti do troch rokov môžu cestovať zadarmo, ak sedia na kolenách dospelého. Nebol teda žiadny dôvod, aby bolo dieťa ukryté v kufri.
Vyšetrovanie prípadu pokračuje. Polícia sa snaží zistiť presné okolnosti a dôvody konania ženy, zatiaľ čo sociálne služby rozhodujú o ďalšom osude dievčatka. Konečné slovo o vine a treste bude mať súd.