Novinky pre vodičov v roku 2026. Niektoré uľahčia život, iné môžu poriadne zaťažiť peňaženku

Nový rok tradične prináša zmeny v zákonoch a dopravné predpisy nie sú výnimkou. V roku 2026 čaká slovenských vodičov viacero úprav, ktoré ovplyvnia nielen vybavovanie dokladov, ale aj pravidlá súvisiace so zdravotnou spôsobilosťou či povinným zmluvným poistením. Mnohé z nich výrazne zjednodušujú život, no niektoré môžu znamenať vyššie sankcie, ak svoje povinnosti zanedbáte.
Pre motoristov, ktorí uprednostňujú vizuálny prehľad, je dostupné aj krátke video zhrňujúce najdôležitejšie novinky, ktoré sa týkajú vodičov v roku 2026. Ide o všeobecný informačný materiál určený pre verejnosť.
Video si môžete pozrieť tu:
Vodičský preukaz už nemusíte nosiť pri sebe
Jednou z najpraktickejších zmien je, že vodičský preukaz už nie je potrebné mať fyzicky v peňaženke. Polícia SR si vie automaticky overiť platnosť vodičského oprávnenia v elektronickom registri.
Ak teda máte platné vodičské oprávnenie, ale zabudnete si doma plastovú kartičku, pokuta vám nehrozí. To platí rovnako pre všetkých vodičov – vrátane tých, ktorí získajú vodičák po prvý raz.
Novinkou je aj to, že začínajúci vodiči môžu po úspešnej skúške okamžite šoférovať, hneď ako sa ich oprávnenie zapíše do systému. Po fyzickú kartičku si môžu prísť neskôr, už vlastným autom.
Vybavovanie dokladov sa presúva do online prostredia
Digitalizácia pokračuje a v roku 2026 bude Portál dopravy využívať ešte viac vodičov. Elektronicky sa dá vybaviť:
Žiadosť o vodičský preukaz
- prvé vydanie
- výmena poškodeného alebo expirovaného dokladu
- ohlásenie straty alebo odcudzenia
Osobná návšteva oddelenia dokladov je nutná iba v niektorých špecifických prípadoch, napríklad pri problémoch s overením identity.
Elektronické ukladanie zdravotných prehliadok
Pre vodičov, ktorí podliehajú povinným pravidelným lekárskym kontrolám, sa zavádza jednoduchšie riešenie. Lekári výsledok prehliadky zapisujú priamo do elektronického systému, takže žiadne papierové potvrdenie už vodič nosiť nemusí.
Vyšší vek pre povinnú zdravotnú prehliadku
Veľkou zmenou je posun vekovej hranice:
- do roku 2025 museli vodiči nad 65 rokov chodiť na pravidelnú prehliadku každé dva roky
- od roku 2026 je táto povinnosť až od dovŕšenia 70 rokov
Táto zmena sa týka všetkých skupín vodičských oprávnení, pokiaľ zákon neukladá inú povinnosť.
Mentor mladého vodiča – jednoduchší zápis do registra
Slovensko už umožňuje mladým vodičom od 17 rokov jazdiť pod dohľadom mentora. Od roku 2026 sa proces registrácie mentora zjednodušuje:
- mentor sa dá zapísať elektronicky
- celý proces je rýchlejší a menej administratívny
Mladí vodiči tak môžu začať jazdiť bezpečnejšie a skôr naberať prax.
Autonómne riadenie na Slovensku: realita je zatiaľ obmedzená
Hoci technológie napredujú, Slovensko v roku 2026 neumožňuje bežnú prevádzku autonómnych vozidiel úrovne 3 ani vyššej.
Platí len:
- možnosť testovania autonómnych systémov
- vždy s prítomným vodičom, ktorý dokáže okamžite prevziať riadenie
- iba v rámci podmienok stanovených Ministerstvom dopravy SR
V bežnej premávke sa teda autonómny režim nepoužíva ako plnohodnotná náhrada vodiča.
Kontrola povinného zmluvného poistenia bude dôslednejšia
Rok 2026 prináša aj prísnejší dohľad nad povinným zmluvným poistením (PZP). Úrady majú prepojené registre, čo umožňuje automaticky identifikovať vozidlá bez poistenia.
Dôležité fakty pre všetkých majiteľov vozidiel:
- ak zanikne PZP pre neplatenie, vozidlo sa stáva nepoisteným aj vtedy, keď s ním nejazdíte
- sankcie môžu prísť aj bez zastavenia policajnou hliadkou
- jedinou možnosťou, ako sa vyhnúť plateniu PZP pri odstavenom aute, je jeho dočasné vyradenie z evidencie
Pozitívom je, že vodiči už nemusia nosiť žiadne potvrdenia o uzavretí PZP – polícia overí platnosť poistenia elektronicky.
Cezhraničné priestupky v rámci EÚ
Európska únia posilňuje spoluprácu členských štátov pri výmene informácií o vážnych dopravných priestupkoch.
V praxi to znamená:
- závažné prehrešky ako vysoké prekročenie rýchlosti, alkohol či drogy sa môžu dostať k slovenským úradom
- pokuty z niektorých krajín EÚ sa posielajú aj na adresu vodiča v SR
Nejde však o úplne všetky priestupky – spolupráca sa týka najmä tých najnebezpečnejších porušení pravidiel.
Zhrnutie: čo sa pre slovenských vodičov od roku 2026 mení
- Šoféri nemusia mať fyzický vodičský preukaz pri sebe.
- Po úspešnej skúške môže nový vodič jazdiť okamžite po zápise do elektronického registra.
- Vodičské preukazy aj ich výmeny sa dajú vybavovať online.
- Zdravotné prehliadky sú povinné až od veku 70 rokov.
- Systém mentora pre 17-ročných vodičov je jednoduchší na registráciu.
- Autonómne riadenie nie je povolené v bežnej premávke – len testovacie režimy.
- Kontroly PZP sú prísnejšie vďaka automatickým databázovým párovaniam.
- EÚ si vymieňa informácie o závažných dopravných priestupkoch.