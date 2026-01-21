Nové pravidlá EÚ pre pitnú vodu sa dotknú aj Slovenska. Výrobcovia upozorňujú na riziká pre smaltované bojlery

V celej Európskej únii, vrátane Slovenska, sa už čoskoro zmení legislatíva upravujúca materiály, ktoré môžu prichádzať do kontaktu s pitnou vodou. Od 1. januára 2027 začne platiť nová európska úprava, ktorá prináša jednotné pravidlá pre celý trh. Hoci jej hlavným cieľom je zlepšiť bezpečnosť pitnej vody a ochrániť zdravie obyvateľov, výrobcovia zásobníkov teplej vody upozorňujú, že môže ovplyvniť aj výrobu tradičných smaltovaných bojlerov.
Ako vyzerá smaltovaný bojler zvnútra? Toto video ukazuje jeho konštrukciu
Mnohí ľudia si nevedia predstaviť, čo sa deje vo vnútri zásobníka teplej vody a aký je rozdiel medzi smaltovanými a nerezovými modelmi. Práve preto DZ Dražice zverejnili jednoduchú vizuálnu ukážku, v ktorej je vidieť vnútro bojlera aj prípravu na pripojenie k fotovoltike.
Cieľ novej legislatívy: rovnaké podmienky pre všetky štáty EÚ
Slovensko musí ako členský štát EÚ plne rešpektovať smernicu 2020/2184 o pitnej vode, ktorá modernizuje hygienické požiadavky na pitnú vodu a zavádza nové bezpečnostné štandardy. Súčasťou jej implementácie je aj Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2024/367, ktoré vytvára tzv. európske pozitívne zoznamy povolených látok.
Tieto zoznamy určujú, ktoré chemické látky možno používať pri výrobe potrubí, armatúr, ventilov či vnútorných povrchov bojlerov tak, aby bola zaručená bezpečnosť pitnej vody.
Pre Slovensko to znamená, že všetky nové výrobky uvádzané na trh budú musieť spĺňať jednotné európske kritériá, bez ohľadu na to, kde sa vyrábajú.
Prečo sa hovorí o smaltoch? Zoznam zatiaľ neobsahuje všetky tradičné materiály
Výrobcovia smaltovaných zásobníkov poukazujú na to, že v aktuálnej verzii európskeho zoznamu látok chýbajú niektoré zložky používané pri výrobe smaltu, najmä látky spojené s oxidom zirkoničitým, ktorý prirodzene obsahuje aj stopové množstvá hafnia.
Práve tieto látky sú v smalte dôležité pre:
- odolnosť voči korózii
- stabilitu povrchu pri vysokých teplotách
- zamedzenie praskaniu počas životnosti zásobníka
Výrobcovia sa obávajú, že ak by zoznam nebol včas doplnený alebo prehodnotený, niektoré existujúce smaltové technológie by od roku 2027 nemuseli spĺňať nové podmienky pre certifikáciu.
To však neznamená, že smaltované bojlery budú zakázané. Aktuálne prebiehajú rokovania medzi výrobcami a európskymi orgánmi, ako aj technické hodnotenia, ktoré môžu viesť k doplneniu potrebných látok.
Vplyv na slovenské domácnosti: súčasné bojlery ostávajú v prevádzke
Dôležitou súčasťou legislatívy je prechodné obdobie, ktoré chráni výrobky už predané alebo uvedené na trh pred koncom roka 2026. Tie môžu byť podľa pravidiel EÚ používané ešte niekoľko rokov.
Pre slovenských zákazníkov to znamená:
- všetky bojlery certifikované pred 31. 12. 2026 môžu byť používané až do konca roka 2032
- servisy, náhradné diely aj prevádzka zostávajú plne dostupné
- nie je potrebná žiadna predčasná výmena ani obava z neplatnosti starých certifikátov
Zmeny sa teda týkajú najmä budúcej výroby, nie existujúcich domácností.
Smalt alebo nerez? Rozdiely zostávajú rovnaké
Na Slovensku sa smaltované ohrievače teplej vody využívajú veľmi často, najmä pre ich dobrý pomer medzi cenou a životnosťou. Sú odolné voči korózii a pri správnej údržbe majú dlhú životnosť.
Nerezové zásobníky sú alternatívou, ale:
- sú podstatne drahšie
- horšie reagujú na tvrdú vodu, ktorá je v mnohých regiónoch Slovenska bežná
- pri nánosoch vodného kameňa stúpa spotreba energie aj riziko poškodenia
Prípadné obmedzenie niektorých smaltových zložiek by teda mohlo v budúcnosti ovplyvniť najmä cenu ohrievačov, nie ich okamžitú dostupnosť.
Ako reagujú výrobcovia?
Európski výrobcovia, vrátane tých, ktorí zásobujú slovenský trh, už pracujú na dvoch paralelných riešeniach:
- Vývoj nových smaltových zmesí, ktoré budú plne vyhovovať novým európskym zoznamom povolených látok.
- Odborné konzultácie s Európskou komisiou s cieľom doplniť látky, ktoré sa v praxi používajú dlhodobo a sú považované za bezpečné.
Niektorí výrobcovia zároveň upozorňujú, že niektoré testovacie metódy uvedené v európskom rozhodnutí pracujú s podmienkami, ktoré nezodpovedajú bežnej prevádzke bojlerov. Podľa nich by to mohlo viesť k tomu, že technológie, ktoré sú v praxi bezpečné, by mohli byť hodnotené ako nevyhovujúce. Diskusia preto stále pokračuje.
Záver: čo je dôležité pre Slovensko?
- EÚ zavádza nové pravidlá pre materiály v kontakte s pitnou vodou, ktoré platia aj na Slovensku.
- Pozitívne zoznamy zatiaľ neobsahujú všetky látky bežne používané v smaltoch, čo môže skomplikovať budúcu výrobu.
- Súčasné bojlery môžu domácnosti používať bez obmedzení minimálne do roku 2032.
- Prebieha vývoj nových materiálov aj rokovania o doplnení zoznamov.
- Zákaz smaltovaných bojlerov od 2027 nie je realitou, ide skôr o technickú a legislatívnu výzvu pre výrobcov.