Nové emisné normy zmenia pravidlá výroby kotlov na biomasu v EÚ. Zákaz kúrenia drevom sa nechystá

Verejným priestorom sa opakovane šíria tvrdenia, že Európska únia pripravuje zákaz kúrenia drevom. Takéto informácie však nezodpovedajú aktuálnemu stavu legislatívy. V súčasnosti neexistuje žiadny platný ani schválený návrh, ktorý by zakazoval používanie dreva alebo drevnej biomasy na vykurovanie domácností na Slovensku.
Drevo je naďalej uznávané ako obnoviteľný zdroj energie a jeho využívanie na vykurovanie je v súlade s európskou aj slovenskou energetickou politikou, pokiaľ sa realizuje v rámci platných technických a environmentálnych pravidiel.
Kúrenie drevom zostáva legálne a rozšírené
Na Slovensku je kúrenie drevom bežnou súčasťou vykurovania rodinných domov, najmä vo vidieckych oblastiach. Využíva sa ako hlavný alebo doplnkový zdroj tepla. Legislatíva nezakazuje samotné spaľovanie dreva, ale upravuje podmienky, za ktorých možno na trh uvádzať nové vykurovacie zariadenia a ako majú byť tieto zariadenia technicky riešené.
Používanie existujúcich kachlí a kotlov nie je predmetom plošného zákazu. Povinnosti, ktoré vyplývajú z európskych predpisov, sa vzťahujú predovšetkým na výrobcov a dovozcov nových zariadení, nie na bežných používateľov v domácnostiach.
Biomasa a emisné povolenky
Pripravovaný systém emisných povoleniek ETS II sa má od roku 2027 týkať najmä fosílnych palív používaných v doprave a pri vykurovaní budov. Drevná biomasa nie je do tohto systému zahrnutá, keďže sa v európskej legislatíve považuje za obnoviteľný zdroj energie z pohľadu uhlíkovej bilancie.
Domácnosti, ktoré na Slovensku vykurujú drevom, nebudú povinné nakupovať emisné povolenky za emisie oxidu uhličitého vznikajúce pri spaľovaní dreva.
Čo sa v skutočnosti mení: technické normy pre nové zariadenia
Zmeny, o ktorých sa v poslednom období diskutuje, sa týkajú technických požiadaviek na nové vykurovacie zariadenia na tuhé palivá, ktoré sa uvádzajú na trh v Európskej únii. Cieľom týchto pravidiel je:
- zvyšovať energetickú účinnosť
- znižovať emisie znečisťujúcich látok
- zjednotiť spôsob testovania a hodnotenia výrobkov
Jednou z kľúčových technických noriem je EN 16510, ktorá sa uplatňuje aj na Slovensku. Táto norma stanovuje jednotné postupy skúšania kachlí, sporákov, kotlov na tuhé palivá a peletových zariadení. Testovanie zahŕňa meranie výkonu, účinnosti a emisií, ako sú oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka (NOx), organické plynné zlúčeniny (OGC) a prachové častice.
Norma sa nevzťahuje na zákaz používania dreva, ale na technickú kvalitu zariadení, ktoré sa môžu legálne predávať ako nové výrobky.
Zdravotné a environmentálne súvislosti
Spaľovanie dreva je zdrojom emisií, najmä jemných prachových častíc. Odborné inštitúcie na Slovensku aj v zahraničí dlhodobo upozorňujú, že zvýšené koncentrácie týchto častíc môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu ovzdušia a zdravie, predovšetkým pri dlhodobom vystavení.
Miera rizika však závisí od viacerých faktorov, najmä od:
- technického stavu a typu spotrebiča
- kvality a suchosti spaľovaného dreva
- spôsobu obsluhy a vetrania
Moderné certifikované zariadenia pri správnom používaní produkujú výrazne nižšie emisie než staršie alebo nevhodne prevádzkované spotrebiče. Legislatíva sa preto zameriava na zlepšovanie technických parametrov nových zariadení, nie na zákaz samotného paliva.
Záver: žiadny zákaz, ale vyššie nároky na technológiu
Na Slovensku neplatí a ani sa nepripravuje zákaz kúrenia drevom. Drevo zostáva legálnym a uznávaným zdrojom energie. Zmeny v európskej legislatíve smerujú k sprísňovaniu technických požiadaviek na nové vykurovacie zariadenia, aby boli účinnejšie a mali nižšie emisie.
Pre domácnosti to znamená, že môžu aj naďalej vykurovať drevom v súlade s platnými predpismi, pričom dôraz sa kladie na používanie kvalitných zariadení a správny spôsob kúrenia.