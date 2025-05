Nová veková hranica pre vodičov v EÚ? Veľké zmeny na obzore už od roku 2025!

Bezpečnosť na cestách patrí k najviac diskutovaným témam nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii. Jedným z faktorov, ktoré sa dostali do centra pozornosti, je vek vodičov. Európska únia v posledných rokoch intenzívne skúma, aký vplyv má pokročilý vek na schopnosti a reakcie vodiča. Výsledkom je plán na významnú legislatívnu novinku, ktorá by mala vstúpiť do platnosti už od roku 2025.