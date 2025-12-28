Nová analýza naznačuje súvislosť medzi dlhodobým užívaním melatonínu a vyšším rizikom srdcového zlyhávania

Melatonín patrí medzi najčastejšie používané doplnky výživy na podporu spánku. Hoci je všeobecne považovaný za bezpečný, jeho účinky na kardiovaskulárny systém nie sú dodnes úplne objasnené. Najnovšie vedecké pozorovania naznačujú, že pri dlhodobom užívaní môže byť spojený s určitými zdravotnými rizikami – tieto zistenia si však vyžadujú opatrnú interpretáciu.
Čo je melatonín a prečo ho ľudia užívajú
Melatonín je hormón, ktorý si ľudské telo prirodzene vytvára v mozgu, konkrétne v epifýze. Jeho hlavnou úlohou je regulácia cirkadiánneho rytmu, teda cyklu spánku a bdenia. Vo forme doplnku výživy sa používa najmä pri nespavosti, jet lagu alebo poruchách spánkového rytmu.
Voľnopredajné prípravky s melatonínom sú často prezentované ako „prírodné“ a šetrné riešenie problémov so spánkom. Práve táto povesť však môže viesť k podceňovaniu jeho širších účinkov na organizmus.
Vplyv melatonínu na srdce nie je jednoznačný
Vedecké štúdie skúmajúce účinky melatonínu na srdce a cievy prinášajú nejednoznačné výsledky. Niektoré výskumy naznačujú možné mierne pozitívne účinky, napríklad:
- zlepšenie nočného poklesu krvného tlaku
- antioxidačné a protizápalové pôsobenie
- potenciálnu ochranu buniek pri oxidačnom strese
Iné štúdie však upozorňujú na možné nežiaduce účinky, ako sú zmeny krvného tlaku, ovplyvnenie srdcovej frekvencie alebo interakcie s liekmi používanými pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Zároveň existujú aj práce, ktoré nezistili žiadny významný vplyv melatonínu na kardiovaskulárny systém.
Pozorovacie dáta o dlhodobom užívaní
Pozornosť odborníkov v poslednom období vzbudila rozsiahla observačná analýza, prezentovaná na odbornom podujatí Americkej kardiologickej asociácie. Táto analýza sledovala dospelých s poruchami spánku a porovnávala zdravotné výsledky ľudí, ktorí dlhodobo uvádzali užívanie melatonínu, s tými, ktorí ho neužívali.
Výsledky ukázali, že u skupiny dlhodobých užívateľov sa častejšie vyskytovalo srdcové zlyhávanie. Autori však výslovne zdôrazňujú, že ide o pozorovanú súvislosť, nie o dôkaz, že melatonín srdcové zlyhávanie spôsobuje.
Takéto výsledky môžu byť ovplyvnené viacerými faktormi, napríklad:
- samotnou nespavosťou
- obezitou
- stresom
- ďalšími chronickými ochoreniami
- užívaním iných liekov
Všetky tieto faktory môžu zároveň zvyšovať potrebu užívať melatonín aj riziko kardiovaskulárnych ochorení.
Prečo zatiaľ nemožno hovoriť o príčine
Observačné štúdie sú dôležité na odhalenie možných trendov, no nedokážu potvrdiť príčinný vzťah. Na to by boli potrebné dlhodobé randomizované klinické štúdie s presne definovanými dávkami, formami melatonínu a kontrolou ďalších rizikových faktorov.
Zároveň treba rozlišovať medzi:
- farmaceuticky čistým melatonínom používaným vo výskume
- a voľnopredajnými doplnkami, ktorých zloženie a dávkovanie sa môže výrazne líšiť
Kedy je namieste opatrnosť
Odborníci sa zhodujú, že krátkodobé užívanie melatonínu je u väčšiny zdravých ľudí považované za bezpečné. Zvýšená opatrnosť je však vhodná:
- u ľudí so srdcovými ochoreniami
- pri užívaní viacerých liekov
- pri dlhodobom každodennom užívaní bez lekárskeho dohľadu
V takýchto prípadoch sa odporúča konzultácia s lekárom, voľba čo najnižšej účinnej dávky a obmedzenie dĺžky užívania.
Čo zostáva isté
Z pohľadu súčasnej vedy platí:
- neexistuje dôkaz, že by melatonín priamo spôsoboval srdcové zlyhávanie
- existujú však signály, ktoré si zaslúžia ďalší výskum
- dlhodobé a nekontrolované užívanie doplnkov výživy nemusí byť bez rizika
Základom ochrany srdca naďalej zostáva zdravý životný štýl – dostatok pohybu, vyvážená strava, kvalitný spánok a riešenie príčin nespavosti, nie len jej potláčanie doplnkami.