Nostalgia či dopamín? Trendy v zdobení vianočného stromčeka, ktoré budú kraľovať tejto zimnej sezóne

zdobenie vianočného stromčeka
zdobenie vianočného stromčeka Foto: depositphotos.com

Móda sa už dávno netýka len oblečenia. Ovlplyvňuje to, ako bývame, ako si zariaďujeme domácnosť a dokonca aj to, ako vyzerajú naše Vianoce. Vianočný stromček nie je výnimkou – hoci stále zostáva symbolom tradície, každý rok sa objavujú nové kolekcie ozdôb, farebné kombinácie či inšpirácie, ktoré domácnosti radi skúšajú.

Časť ľudí zostáva verná klasike – používajú ozdoby zdedené po rodičoch či babičkách alebo tie, ktoré majú dlhoročnú citovú hodnotu. Na druhej strane sú ľudia, ktorí majú radosť z dizajnových noviniek a sledujú, čo aktuálne ponúkajú tvorcovia dekorácií. Tento rok si však môže vybrať každý – ponuka je natoľko pestrá, že sa do trendov zmestí niekoľko úplne odlišných štýlov.

Trendy, ktoré dominujú sezóne 2024/2025

Dizajnéri a obchodníci najčastejšie pracujú s dvoma veľkými smermi, ktoré sú viditeľné v aktuálnych kolekciách: prírodná elegancia a farebný maximalizmus. Každý z nich oslovuje inú skupinu ľudí, no oba sa objavujú v množstve obchodov a inšpirácií.

1. Prírodné tóny a severská jednoduchosť

Tento smer čerpá z popularity škandinávskeho minimalizmu a návratu k prírodným materiálom. Vidieť to najmä na ozdobách v odtieňoch béžovej, hnedej, jemnej zelene či tmavej lesnej farby. Často sa využívajú:

  • papierové ozdoby
  • dekorácie z dreva
  • bavlnené a ľanové detaily
  • jednoduché geometrické tvary
  • zvieracie motívy

Dôležitá je decentnosť a dôraz na materiál. Lesklé povrchy ustupujú matným, čo necháva vyniknúť ručnému spracovaniu. Tieto dekorácie sa v obchodoch objavujú stále častejšie, keďže pôsobia prírodne, hrejivo a nenútene.

2. Viktoriánska elegancia a sýte farby

Súčasne sa objavuje aj opačný smer – výraznejší, historizujúci, s odkazom na tradičné sviatočné farby. Typické sú hlboké odtiene:

  • tmavozelená
  • vínová
  • sýta modrá
  • zlatá či medená ako doplnok

Ozdoby sú často robustnejšie, bohato zdobené, s textíliami, vzormi alebo ručným maľovaním. Tento štýl je určený pre tých, ktorí chcú, aby stromček pôsobil slávnostne a majestátne.

3. Farebný „dopamínový“ stromček – trend, ktorý ovplyvňuje najmä sociálne siete

V posledných rokoch sa objavuje aj výrazný trend hravých a farebných dekorácií – najmä v online prostredí. Ide o veselý, pastelový a niekedy až rozprávkový štýl, ktorý stavia na jemných farbách:

  • pastelová ružová
  • mentolová
  • svetlomodrá
  • levanduľová

Tento štýl pôsobí nežne a lahodne, nie gýčovo – kombinujú sa matné povrchy, jemné odtiene a ozdoby, ktoré pripomínajú rozprávkový svet.

4. Veľké kvety ako ozdoby – výrazný, ale reálny trend

Jednou z výrazných noviniek posledných rokov je používanie veľkých dekoratívnych kvetov na stromčeku. Predávajú sa napríklad:

  • zamatové ruže
  • pivoňky
  • kvety v odtieni šampanského či staroružovej

V kombinácii s ihličím vytvárajú romantický a netradičný efekt, ktorý si získal veľa fanúšikov, najmä medzi tými, ktorí majú radi jemnejšiu, elegantnú výzdobu.

5. Glitchy a futuristické ozdoby – pre fanúšikov odvážneho štýlu

Pre tých, ktorí majú radi experimenty, sa v ponuke objavujú aj ozdoby s holografickým efektom, fluorescenčnými farbami či trblietkami. Ide o trend, ktorý je výrazný, vizuálne dynamický a pripomína futuristický dizajn.

Nie je to mainstream, ale aj tento smer má svoju menšiu, no stabilnú skupinu nadšencov.

Ako si vybrať?

Dobrá správa je, že všetky uvedené smery sú skutočné a reálne dostupné v aktuálnych kolekciách obchodov či dizajnových značiek. A ešte lepšia správa? Nie je žiadne pravidlo, ktoré by určovalo, ktorý z nich je „správny“.

Môžete si vybrať moderné ozdoby, minimalistický štýl, farebný maximalizmus alebo pokojne opäť vytiahnuť tradičné rodinné dekorácie, ktoré používate už roky. Každý stromček môže byť „trendy“, ak sa v ňom odráža osobný vkus a radosť z Vianoc.

V konečnom dôsledku bude najdôležitejšie to, aby ste sa pri ňom cítili dobre – a práve to robí Vianoce tým, čím sú.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať