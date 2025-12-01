Nostalgia či dopamín? Trendy v zdobení vianočného stromčeka, ktoré budú kraľovať tejto zimnej sezóne

Móda sa už dávno netýka len oblečenia. Ovlplyvňuje to, ako bývame, ako si zariaďujeme domácnosť a dokonca aj to, ako vyzerajú naše Vianoce. Vianočný stromček nie je výnimkou – hoci stále zostáva symbolom tradície, každý rok sa objavujú nové kolekcie ozdôb, farebné kombinácie či inšpirácie, ktoré domácnosti radi skúšajú.
Časť ľudí zostáva verná klasike – používajú ozdoby zdedené po rodičoch či babičkách alebo tie, ktoré majú dlhoročnú citovú hodnotu. Na druhej strane sú ľudia, ktorí majú radosť z dizajnových noviniek a sledujú, čo aktuálne ponúkajú tvorcovia dekorácií. Tento rok si však môže vybrať každý – ponuka je natoľko pestrá, že sa do trendov zmestí niekoľko úplne odlišných štýlov.
Trendy, ktoré dominujú sezóne 2024/2025
Dizajnéri a obchodníci najčastejšie pracujú s dvoma veľkými smermi, ktoré sú viditeľné v aktuálnych kolekciách: prírodná elegancia a farebný maximalizmus. Každý z nich oslovuje inú skupinu ľudí, no oba sa objavujú v množstve obchodov a inšpirácií.
1. Prírodné tóny a severská jednoduchosť
Tento smer čerpá z popularity škandinávskeho minimalizmu a návratu k prírodným materiálom. Vidieť to najmä na ozdobách v odtieňoch béžovej, hnedej, jemnej zelene či tmavej lesnej farby. Často sa využívajú:
- papierové ozdoby
- dekorácie z dreva
- bavlnené a ľanové detaily
- jednoduché geometrické tvary
- zvieracie motívy
Dôležitá je decentnosť a dôraz na materiál. Lesklé povrchy ustupujú matným, čo necháva vyniknúť ručnému spracovaniu. Tieto dekorácie sa v obchodoch objavujú stále častejšie, keďže pôsobia prírodne, hrejivo a nenútene.
2. Viktoriánska elegancia a sýte farby
Súčasne sa objavuje aj opačný smer – výraznejší, historizujúci, s odkazom na tradičné sviatočné farby. Typické sú hlboké odtiene:
- tmavozelená
- vínová
- sýta modrá
- zlatá či medená ako doplnok
Ozdoby sú často robustnejšie, bohato zdobené, s textíliami, vzormi alebo ručným maľovaním. Tento štýl je určený pre tých, ktorí chcú, aby stromček pôsobil slávnostne a majestátne.
3. Farebný „dopamínový“ stromček – trend, ktorý ovplyvňuje najmä sociálne siete
V posledných rokoch sa objavuje aj výrazný trend hravých a farebných dekorácií – najmä v online prostredí. Ide o veselý, pastelový a niekedy až rozprávkový štýl, ktorý stavia na jemných farbách:
- pastelová ružová
- mentolová
- svetlomodrá
- levanduľová
Tento štýl pôsobí nežne a lahodne, nie gýčovo – kombinujú sa matné povrchy, jemné odtiene a ozdoby, ktoré pripomínajú rozprávkový svet.
4. Veľké kvety ako ozdoby – výrazný, ale reálny trend
Jednou z výrazných noviniek posledných rokov je používanie veľkých dekoratívnych kvetov na stromčeku. Predávajú sa napríklad:
- zamatové ruže
- pivoňky
- kvety v odtieni šampanského či staroružovej
V kombinácii s ihličím vytvárajú romantický a netradičný efekt, ktorý si získal veľa fanúšikov, najmä medzi tými, ktorí majú radi jemnejšiu, elegantnú výzdobu.
5. Glitchy a futuristické ozdoby – pre fanúšikov odvážneho štýlu
Pre tých, ktorí majú radi experimenty, sa v ponuke objavujú aj ozdoby s holografickým efektom, fluorescenčnými farbami či trblietkami. Ide o trend, ktorý je výrazný, vizuálne dynamický a pripomína futuristický dizajn.
Nie je to mainstream, ale aj tento smer má svoju menšiu, no stabilnú skupinu nadšencov.
Ako si vybrať?
Dobrá správa je, že všetky uvedené smery sú skutočné a reálne dostupné v aktuálnych kolekciách obchodov či dizajnových značiek. A ešte lepšia správa? Nie je žiadne pravidlo, ktoré by určovalo, ktorý z nich je „správny“.
Môžete si vybrať moderné ozdoby, minimalistický štýl, farebný maximalizmus alebo pokojne opäť vytiahnuť tradičné rodinné dekorácie, ktoré používate už roky. Každý stromček môže byť „trendy“, ak sa v ňom odráža osobný vkus a radosť z Vianoc.
V konečnom dôsledku bude najdôležitejšie to, aby ste sa pri ňom cítili dobre – a práve to robí Vianoce tým, čím sú.