Nórsko láka ľudí vysokými mzdami a bezpečnosťou. Realita života v krajine je však odlišná, než si mnohí predstavujú

Nórsko patrí dlhodobo medzi najbohatšie a najbezpečnejšie krajiny sveta. Vysoké platy, nízka kriminalita a kvalitné verejné služby robia z tejto severskej krajiny atraktívne miesto pre pracovnú migráciu. Česi, Slováci aj ľudia z ďalších štátov tu často hľadajú lepší zárobok a stabilnejší život. Hoci sú tieto výhody reálne a preukázateľné, život v Nórsku prináša aj fakty, ktoré si veľa ľudí pred príchodom neuvedomuje.
Video: skúsenosti ľudí žijúcich v Nórsku
Na internete sa nachádza množstvo materiálov, v ktorých cudzinci opisujú svoje skúsenosti zo života v tejto krajine.
Video uvedené v pôvodnom článku je dostupné na YouTube a obsahuje výpovede ľudí, ktorí v Nórsku pracovali alebo žijú:
Vysoké platy: áno, ale rovnako vysoké sú aj náklady
Nórsko má podľa OECD jedny z najvyšších priemerných miezd v Európe. Zároveň však patrí medzi najdrahšie krajiny na svete.
Overiteľné fakty:
- Náklady na bývanie v mestách ako Oslo, Bergen či Trondheim patria medzi najvyššie v Európe.
- Potraviny, služby aj doprava sú výrazne drahšie než v Česku či na Slovensku.
- Slabší kurz nórskej koruny v posledných rokoch znižuje výhodnosť mzdy pri jej prevode do iných mien.
Výsledkom je, že vysoká hrubá mzda neznamená automaticky vysoký životný štandard. Skutočná životná úroveň závisí od výdavkov, ktoré sú v Nórsku nadpriemerne vysoké.
Kultúrne rozdiely, ktoré sú dobre zdokumentované
Nórska spoločnosť má charakteristiky, ktoré opisujú odborníci na severské kultúry aj samotní Nóri.
Fakty o nórskej kultúre:
- Nórovia sú rezervovanejší a veľmi rešpektujú osobný priestor.
- Vzťahy a priateľstvá vznikajú pomalšie, čo je typické pre celý severský región.
- Pri komunikácii uprednostňujú stručnosť, vecnosť a nízku mieru emocionality.
- Sociálny život je často organizovaný okolo rodiny, športových klubov a stabilných skupín, do ktorých sa cudzinec dostáva postupne.
Tieto prvky nie sú negatívne – jednoducho sú iné než v strednej Európe. Pre niekoho predstavujú prirodzené prostredie, pre iného zdroj osamelosti.
Vplyv klímy na každodenný život je vedecky potvrdený
Nórsko má dlhé zimné obdobie a v mnohých regiónoch aj extrémne krátke denné svetlo.
Overiteľné fakty:
- V niektorých oblastiach severu je počas zimy slnko pod horizontom aj niekoľko týždňov.
- Nedostatok denného svetla preukázateľne zvyšuje riziko sezónnej afektívnej poruchy (SAD).
- Zima významne ovplyvňuje sociálny život – menej aktivít vonku a častejší pobyt doma.
Tieto faktory môžu byť pre ľudí z mierneho pásma výraznou zmenou.
Práca si hľadá veľa cudzincov rýchlo, ale jazyk je kľúčový
Nórsko ponúka veľa pracovných príležitostí v sektore služieb, zdravotníctve, stavebníctve či priemysle. Je pravda, že cudzinci si často nájdu prácu pomerne rýchlo. Pri dlhodobom pobyte však vstupuje do hry nórčina.
Fakty:
- Na väčšinu kvalifikovaných pracovných miest je znalosť nórčiny nevyhnutná.
- Bez jazyka sa cudzinec ťažšie začleňuje do spoločnosti a obmedzuje sa na menej kvalifikované pozície.
- Nórsky úrad práce jasne uvádza, že ovládanie jazyka je jedným z hlavných faktorov integrácie.
Prečo sa niektorí ľudia po čase vracajú domov?
Keď sa porovnajú dostupné štatistiky a výskumy medzi cudzincami v Nórsku, objavuje sa niekoľko hlavných dôvodov, prečo ľudia odchádzajú späť do rodnej krajiny:
Overené dôvody z prieskumov medzi migrantmi:
- Vysoké životné náklady, najmä bývanie.
- Náročnosť nadväzovania sociálnych kontaktov, čo potvrdzujú aj viaceré akademické štúdie.
- Nedostatok denného svetla a drsnejšia klíma.
- Odlúčenie od rodiny a priateľov, ktoré sa často objavuje v dlhodobých výskumoch spokojnosti migrantov.
- Náročnosť integrácie bez znalosti jazyka.
Tieto dôvody neznamenajú, že Nórsko je zlé miesto pre život. Znamenajú iba to, že nevyhovuje každému.
Pre koho je Nórsko vhodné?
Fakty ukazujú, že najlepšie sa v krajine adaptujú tí, ktorí:
- sú pripravení naučiť sa nórčinu
- prijmú pomalšie tempo sociálnych vzťahov
- majú stabilné zamestnanie s vyšším príjmom
- sú ochotní prispôsobiť sa odlišnej klíme
Pre takýchto ľudí môže byť Nórsko skutočne mimoriadne kvalitným miestom na život – s vysokou bezpečnosťou, kvalitnými verejnými službami a férovými pracovnými podmienkami.