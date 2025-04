Nočné mrazy nedajú ovocinárom vydýchnuť: Kedy sa nočné teploty konečne vyšplhajú nad nulu?

Nočné mrazy už niekoľko dní a nocí trápia domácich pestovateľov, ktorí sa usilujú ochrániť marhuľové sady pred nepriaznivými následkami prudkého ochladenia. Hodiny prebdené v teréne a neustály dohľad nad teplomerom sú pre mnohých ovocinárov nevyhnutnou rutinou, aby mladé marhuľové stromy a ich krehké kvety prežili chlad. Dôležitou otázkou zostáva, kedy sa už počasie zmiluje a prinesie stabilnejšie nočné teploty nad bodom mrazu?

Dlhé noci pri peletových pieckach

Pre väčšinu pestovateľov marhúľ je kľúčovou metódou ochrany pred mrazom rozmiestnenie peletových piecok priamo v sadoch. Tieto zariadenia dokážu vytvoriť dostatok tepla na to, aby zabránili priamemu zamrznutiu kvetov či pučiacich výhonkov. Ich prevádzka sa však nesmie zanedbať – je potrebné ich spustiť dostatočne skoro, už pri teplotách okolo +0,5 °C. Cieľom je predísť rýchlemu poklesu teploty pod nulu, ktorý by mohol poškodiť úrodu v priebehu niekoľkých minút.

Nočné služby ovocinárov sú tak naplnené neustálym sledovaním hodnôt na teplomeri, prikladaním peliet a dozorom nad rovnomerným horením piecok. Celá táto náročná procedúra sa navyše musí opakovať aj niekoľko nocí za sebou – stačí, aby sa mrazy v krátkom čase vrátili, a pestovatelia znovu stoja vo svojich sadoch takmer bez prestávky.

Vysoké náklady na údržbu tepla

Prevádzka peletových piecok je významnou finančnou záťažou. Priemerná spotreba môže dosahovať tri tony peliet na hektár počas jednej jedinej noci. Ak sa chladné noci opakujú, náklady rapídne stúpajú, čo má priamy vplyv na celkovú rentabilitu pestovateľskej sezóny.

Okrem peletových piecok môžu niektorí ovocinári využívať aj alternatívne metódy, ako je špeciálne zavlažovanie počas mrazov či rôzne teplovzdušné zariadenia. Všetky tieto opatrenia však stoja peniaze, čas a úsilie, a tak sa opakované mrazy rýchlo prejavia na vyšších prevádzkových nákladoch. Pre menšie rodinné farmy to môže predstavovať vážnu ekonomickú záťaž a občas aj ohrozenie samotnej existencie.

Rozmanitosť plodín ako poistka

Nie všetci ovocinári sa spoliehajú výlučne na marhule. V mnohých sadoch sa popri marhuliach pestujú aj jablká, jahody a ďalšie druhy ovocia, ktoré často kvitnú v inom období alebo majú o čosi vyššiu odolnosť voči chladu. Takýto diverzifikovaný prístup pomáha rozložiť riziko a zabezpečiť, aby prípadný neúspech jednej plodiny neznamenal finančnú katastrofu pre celý podnik.

Zároveň sa skúsenosti z chladných sezón prenášajú do budúcnosti – pestovatelia sa stále učia, ktoré odrody voči mrazom lepšie odolávajú, a na základe toho postupne upravujú sortiment či zavádzajú modernejšie technológie na ochranu sadu.

Zlepšenie počasia na obzore

Aj keď pre viaceré ovocné druhy môže byť toto ochladenie zásadné, meteorológovia predpovedajú, že prílev studeného vzduchu by sa mal postupne oslabiť. Tlaková výš, ktorá sa presúva z Britských ostrovov cez strednú Európu na juhovýchod, prinesie teplejší vzduch do našich končín, a tým by sa nočné teploty mohli ku koncu týždňa vyšplhať nad bod mrazu.

Pestovatelia tak dostanú aspoň chvíľkový oddych a sľubovaná zmena počasia by mohla výrazne znížiť potrebu nočného vykurovania sadov. Napriek tomu sa však počas jari môže objaviť ďalšia vlna chladnejšieho vzduchu, preto sa ovocinári pripravujú aj na možnosť opakovaného nasadenia svojej “mrazovej” techniky.

Prevencia ako cesta k úspechu

Každý rok narastá dopyt po nových a účinnejších postupoch, ktoré by mrazom predchádzali alebo ich škodlivé účinky aspoň obmedzili na minimum. Mnohí ovocinári investujú do inteligentných systémov merania teplôt, ktoré dokážu v predstihu varovať pred klesajúcou teplotou, alebo využívajú moderné prístupy ku kropeniu stromov tak, aby vrstva ľadu paradoxne slúžila ako izolačná ochrana.

Nie je preto prekvapením, že v čase, kedy sa zmeny klímy prejavujú stále nepredvídateľnejšími výkyvmi, sa inovácie v oblasti ochrany plodín stávajú nevyhnutnosťou. Záchrana jednej mrazivej noci môže totiž rozhodnúť o tom, či bude konečná úroda dostatočná, alebo či farmári budú čeliť stratám a neistote.

Dlhodobo očakávané oteplenie teda prinesie pestovateľom aspoň krátku úľavu. Hoci škody spôsobené mrazmi sa môžu prejaviť až s odstupom, vyhliadka na priaznivejšie nočné teploty uprostred jari dáva ovocinárom šancu, že ich snaha nevyšla nazmar a časť úrody sa im podarilo zachrániť. Po období vyčerpávajúcich nočných zásahov budú môcť konečne aspoň na chvíľu zložiť ruky z volantu traktorov a dopriať si zaslúžený oddych.

