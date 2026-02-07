Nočné mory vás budia uprostred noci? Toto môže byť riešenie

Kvalitný spánok je pre zdravie nevyhnutný – ovplyvňuje imunitu, psychickú pohodu, pamäť, koncentráciu aj schopnosť správne reagovať na stres. Ak však váš spánok narúšajú časté nočné mory, môže sa stať, že ráno sa prebudíte vyčerpaní, aj keď ste spali dostatočne dlho. Dobrou správou je, že existujú postupy, ktorých účinnosť potvrdzujú odborníci na spánok.
Čo sa v tele deje počas zlého sna?
Spánok sa skladá z viacerých cyklov a jedným z nich je REM fáza (Rapid Eye Movement). Počas nej je mozgová aktivita vysoká a najčastejšie sa objavujú sny. REM je dôležitá pre:
- spracovanie emócií
- konsolidáciu pamäti
- reguláciu nálady
Nočná mora je sen, ktorý vyvoláva strach, úzkosť alebo intenzívny stres. Ak je príliš nepríjemná, môže človeka prebrať, čo spôsobí pocit rozbúšeného srdca, potenie či dezorientáciu.
Nočné mory sú bežné – občas sa objavia u väčšiny ľudí. Problémom sú až vtedy, keď sa opakujú často alebo narúšajú schopnosť po prebudení normálne fungovať.
Čo môže spúšťať nočné mory (podľa výskumov)
Odborné zdroje uvádzajú niekoľko najčastejších príčin:
1. Stres a úzkosť
Najbežnejší spúšťač. Mozog počas noci spracúva to, čo prežívame cez deň – neukončené konflikty, napätie či obavy sa môžu objaviť v snoch.
2. Narušený spánkový režim
Neskoré zaspávanie, prebdené noci, nepravidelný rytmus alebo nedostatok spánku zvyšujú výskyt nočných môr.
3. Trauma alebo posttraumatický stres (PTSD)
V tomto prípade sú nočné mory jedným z typických príznakov a môžu byť veľmi časté.
4. Alkohol, drogy a niektoré lieky
Najmä antidepresíva zo skupiny SSRI, betablokátory alebo lieky na vysoký tlak môžu zvýšiť intenzitu snov.
5. Choroby a horúčka
Zvýšená teplota a niektoré infekcie spôsobujú zmeny v mozgových procesoch počas spánku.
6. Poruchy spánku
Napríklad spánkové apnoe môže viesť k prerušovanému spánku a živším snom po opätovnom zaspávaní.
Ako zmierniť nočné mory – postupy, ktoré potvrdzuje veda
1. Spánková hygiena nie je mýtus – skutočne funguje
Podľa odborníkov je pre mozog veľmi dôležitý stabilný režim:
- zaspávajte a vstávajte v rovnakom čase
- posledné 2 hodiny pred spaním sa vyhnite ťažkým jedlám
- odstráňte modré svetlo (mobil, TV, notebook)
- zabezpečte tmu, ticho a chladnejšiu miestnosť
Tieto kroky neodstraňujú nočné mory okamžite, ale výrazne znižujú riziko ich výskytu.
2. Relaxácia pred spaním znižuje aktivitu amygdaly
Amygdala je časť mozgu zodpovedná za strach. Keď idete spať napätí, je aktívnejšia, čo zvyšuje pravdepodobnosť nepríjemných snov.
Pomáha napríklad:
- teplý bylinkový čaj (medovka, mäta, harmanček)
- hlboké dýchanie (napr. technika 4–7–8)
- čítanie niečoho ľahkého
- pokojná hudba
- jemné strečingové cvičenia
Naopak, sledovanie hororov alebo videí s násilím pred spaním je známe tým, že môže vyvolať živé a nepríjemné sny.
3. Identifikujte spúšťač – je to najúčinnejší spôsob, ako nočné mory znížiť
Ak sa nočné mory opakujú, vždy majú nejaký dôvod. Často ide o:
- pracovný alebo vzťahový stres
- dôležité zmeny v živote
- dlhodobé napätie
- psychickú záťaž
Keď človek pochopí, čo ich spôsobuje, dokáže na probléme pracovať oveľa účinnejšie.
4. Denník snov a technika prepisovania snov (IRT)
Vedecky uznávaná metóda „Imagery Rehearsal Therapy“ používaná aj pri liečbe PTSD:
- zapíšte si opakujúcu sa nočnú moru
- zmeňte jej dej na menej desivú verziu
- každý deň si novú verziu krátko predstavujte
Výskumy ukazujú, že to môže výrazne znížiť ich frekvenciu.
5. Kedy vyhľadať odbornú pomoc
Odborník je potrebný vtedy, keď:
- nočné mory pretrvávajú dlhodobo
- výrazne narúšajú spánok alebo denný život
- ide o následok traumy
- objavia sa súčasne iné psychické ťažkosti (napr. úzkosti, depresia)
Liečba môže zahŕňať psychoterapiu, úpravu liekov alebo prácu so spánkovým režimom.
Zhrnutie
Nočné mory síce patria do bežného života, no ak ich je priveľa, môžu výrazne zhoršiť kvalitu spánku. Najčastejšie vznikajú v období stresu, pri nepravidelnom režime alebo v dôsledku zdravotných problémov. Najlepšie funguje kombinácia:
- zlepšenie spánkovej hygieny
- upokojenie organizmu pred spaním
- hľadanie skutočného spúšťača
- prípadne terapeutické techniky, ktoré majú overenú účinnosť
S vhodným prístupom sa dá frekvencia nočných môr výrazne znížiť a spánok môže byť opäť pokojný a obnovujúci.