Nikto vám to nepovie. 4 jednoduché spôsoby, ako udržať izbové rastliny živé aj bez polievania

Každý, kto pestuje izbové rastliny, to pozná – odídete na pár dní preč a po návrate vás čakajú zvädnuté listy a suchá pôda. Našťastie existujú jednoduché spôsoby, ako rastlinám zabezpečiť vodu aj vtedy, keď doma nie ste. Tieto metódy sú vhodné najmä pri krátkodobej neprítomnosti (do jedného týždňa).
Video: Ako zalievať izbovky
1. Plastový sáčok ako mini skleník
Ak máte rastlinu, ktorá vyžaduje pravidelné zavlažovanie (napr. bylinky), môžete ju na krátky čas umiestniť do priesvitného plastového sáčku. Do pôdy zapichnite špajdle alebo kolíky, aby sa sáčok nedotýkal listov. Rastlinu predtým primerane zalejte, vložte do sáčku a uzavrite.
Vo vnútri sa vytvorí vlhké prostredie: voda sa bude odparovať, kondenzovať na stenách a vracať späť do pôdy. Dôležité je, aby rastlina nebola na priamom slnku – inak by sa vo vnútri vytvorilo príliš horúce prostredie a mohla by uhynúť. Táto metóda je bezpečná len na pár dní.
2. Knôtové zavlažovanie (so špagátom)
Overenou technikou je zavlažovanie pomocou bavlnenej šnúry. Stačí nádoba s vodou (napr. miska alebo vedro) a bavlnený povrázok. Jeden koniec špagátu vložte niekoľko centimetrov do pôdy pri rastline, druhý ponorte až na dno nádoby s vodou.
Voda sa bude postupne kapilárnym vzlínaním presúvať zo zásobníka do črepníka. Takto zostane pôda vlhká aj niekoľko dní bez vašej starostlivosti.
3. Plastová fľaša ako zásobník vody
Ďalšou možnosťou je použiť plastovú fľašu s malými otvormi. Fľašu naplňte vodou, otočte dnom nahor a zapichnite do pôdy. Voda bude cez otvory pomaly presakovať a udržiavať pôdu vlhkú.
Menšiemu kvetináču stačí fľaša s objemom 0,25 l, pre väčší črepník môžete použiť aj 1,5 l. Treba dbať na to, aby otvory neboli príliš veľké, inak voda vytečie príliš rýchlo.
4. Postavenie črepníkov do vody
Ak odchádzate na kratší čas (3–7 dní), môžete kvetináče postaviť do vane alebo do umývadla s niekoľkocentimetrovou hladinou vody. Na dno dajte uterák, aby sa črepníky nepoškriabali.
Pôda bude nasávať vodu odspodu a rastliny tak vydržia niekoľko dní. Táto metóda však nie je vhodná pre všetky druhy – napríklad sukulenty a kaktusy by sa mohli premokriť a začať hniť.
Na čo si dať pozor
- Tieto metódy sú určené len na krátkodobú neprítomnosť (zvyčajne do jedného týždňa).
- Pri dlhšom odchode je najlepšie poprosiť niekoho, aby rastliny prišiel zaliať.
- Každý druh rastliny má iné nároky – tropické rastliny znášajú vyššiu vlhkosť, kaktusy a sukulenty potrebujú naopak suchšie podmienky.
- Rastliny nikdy nenechávajte na priamom slnku v kombinácii s plastovým sáčkom alebo fľašou – mohli by sa prehriať.
Ak sa chystáte na dovolenku a nechcete po návrate nájsť zvädnuté kvety, pripravte si rastliny vopred. Plastový sáčok, špagát, fľaša s vodou či postavenie kvetov do vane sú jednoduché a fungujúce spôsoby, ako im zabezpečiť vlahu. Pamätajte však, že tieto triky sú len dočasným riešením. Na dlhšie obdobie vám starostlivosť o rastliny spoľahlivo zabezpečí iba niekto, kto ich príde osobne zaliať.