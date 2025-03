Nikdy nevyhadzujte túto dôležitú časť uzáveru od oleja. Chyba, ktorú robí až 90 % ľudí

Jednu časť uzáveru z fľaše od oleja by ste nikdy nemali vyhadzovať. Ide o veľkú chybu, ktorú však podľa skúseností robí až 90 % ľudí. Mnohí z nás totiž vôbec nevedia, že táto malá plastová zátka má dôležitú úlohu, ktorá nám môže uľahčiť manipuláciu s olejom a ušetriť zbytočné upratovanie.

Rôzne druhy olejov: Na čo sa hodia

V domácnosti môžeme používať široké spektrum olejov, napríklad repkový, slnečnicový, olivový či ryžový. Každý má však inú teplotu zadymenia (tzv. fajčenia) a odlišné vlastnosti, vďaka ktorým sa hodí na rôzne spôsoby prípravy jedla.

Repkový olej je mimoriadne obľúbený najmä na smaženie. Má veľmi vysoký bod zadymenia, približne 246 °C, čo znamená, že sa prepáli len pri extrémnych teplotách. Ak pri príprave jedla pracujete rýchlo a potrebujete vysoké teploty, práve repkový olej je pre vás ideálny.

Olivový olej, konkrétne panenský, je cenený najmä pre svoje výživové látky a charakteristickú chuť. Vďaka nižšiemu bodu zadymenia, okolo 200 °C, sa však neodporúča na dlhé vysmážanie pri vysokých teplotách. Navyše by bola škoda zničiť jeho cenné nutrienty, ktoré pri nadmernom zahrievaní postupne miznú.

Treťou často využívanou možnosťou je slnečnicový olej, ktorý sa dá bez prepálenia zohrievať približne do 230 °C. V praxi je teda o niečo „odolnejší“ na vysoké teploty ako olivový, ale stále zaostáva za repkovým. Dôležité je aj sledovať, aký konkrétny typ slnečnicového oleja kupujete, keďže v obchodoch môžete nájsť aj varianty s vyšším obsahom kyseliny olejovej, a tým pádom aj s lepšou tepelnou stabilitou.

Problém s otváraním a zbytočné vyliatie oleja

Keď otvárate plastovú fľašu s jedlým olejom, často sa stretávate s nepríjemnou situáciou: pri sňatí plastovej ochrany na hrdle fľaše (vybavenej očkom na prst) sa vám môže stať, že nepozorne stlačíte mäkké steny fľaše a olej sa vyvalí von. Takto ho môžete nechtiac vyliať na kuchynskú linku, do poličky alebo dokonca na podlahu. Odstránenie mastnej škvrny nie je vždy jednoduché – obzvlášť, ak vám chýba vhodný čistiaci prostriedok. V takejto situácii je praktické mať poruke savú handričku alebo papierové utierky. Keďže olej môže zanechávať mastný film, na dočistenie pomáha odlakovač na nechty či acetón, ktoré účinne odstránia zvyšky mastnoty.

Prekvapivá funkcia plastovej zátky

Najzaujímavejšie na tom celom je, že plastová zátka, ktorú mnohí ľudia bez rozmýšľania vyhodia do koša, môže dobre poslúžiť aj po tom, čo fľašu prvýkrát otvoríte. Ak ste ju už odtrhli, pokojne ju založte späť na pôvodné miesto do hrdla fľaše. Vďaka jej tvaru a očku na prst si viete pri nalievaní oleja do jedla či nádoby presne regulovať množstvo podľa potreby. Tok tekutiny sa tak dokážete prispôsobiť vašim potrebám, a to jednoduchým naklonením fľaše a kontrolovaním prúdu.

Ďalší zaujímavý trik je úplné otočenie zátky a následné vloženie do hrdla fľaše. Týmto spôsobom zmenšíte otvor, ktorým vyteká olej, a zabezpečíte, že pri nalievaní sa nerozleje naokolo ani nenatečie po vonkajších stranách fľaše. Výsledkom je čistejšie naliatie, presnejšie dávkovanie a menej starostí s prípadným čistením kuchynskej linky.

Zhrnutie: Odkaz pre každého, kto kupuje olej v plastovej fľaši

Nezáleží na tom, aký typ oleja preferujete – olivový, repkový, slnečnicový alebo iný. Plastová zátka, ktorá sa nachádza na hrdle fľaše, vám môže pomôcť šetriť olejom, uľahčiť jeho dávkovanie a predísť zbytočnému vyliatiu. Nemusíte sa tak báť dodatočného upratovania ani plytvania. Stačí poznať tento jednoduchý, no užitočný trik a využiť ho v každodennej kuchynskej rutine. Nabudúce teda zátku určite nevyhadzujte, ale nechajte si ju ako svojho malého pomocníka.