Nikdy neukrývajte svoje poklady na týchto piatich miestach. Presne tu zlodeji hľadajú ako prví

Žijete si spokojne, rodine sa darí, deti rastú ako z vody, máte istý príjem a cítite sa zdraví. Dom ste dôkladne zabezpečili, práve sa chystáte na zaslúženú dovolenku a veríte, že všetko bude v poriadku. Avšak aj ten najlepší bezpečnostný systém môže byť prekonaný šikovným zlodejom. Otázka teda znie: Kam sa nevítaný hosť pri vlámaní zvyčajne vyberie najskôr?

Prinášame prehľad piatich miest, kde sa zlodeji najčastejšie pokúšajú vyhľadať vaše cennosti. Možno vás to prekvapí, ale práve tu väčšina ľudí „pre istotu“ ukrýva svoje šperky, hotovosť či iné poklady. Zároveň získate niekoľko praktických tipov, ako zlodejov zmiasť alebo odradiť.

1. Spálňa

Prvou zastávkou vo väčšine vykradnutých domácností býva spálňa. Podľa bezpečnostných spoločností práve tam ľudia najčastejšie ukrývajú drahocennosti, aby ich mali doslova „pod nosom“. Ide najmä o šperky, cenné dokumenty, hotovosť či dokonca rodinné dedičstvo.

Pod matracom

Jednou z najstarších skrýš v modernej histórii je priestor pod matracom. Zloduch, ktorý sa pohybuje po spálni, si rozhodne nenechá ujsť príležitosť a matrac vždy skontroluje. Taktiež otvorí aj úložný priestor postele, ak sa tam nejaký nachádza, pretože verí, že práve tam by mohla byť úhľadne uložená kôpka bankoviek či nejaká skrytá šperkovnica.

Návod, ako skryť peniaze, aby ich nikto neneašiel

Je preto múdre zvoliť nejakú nečakanú skrýšu. No majte na pamäti, že ak už predsa len niečo držíte v spálni, radšej si to nikdy nenechávajte pod matracom a voľte iné, kreatívnejšie miesta.

2. Skriňa

Po tom, čo zlodej prekutá posteľ a nočné stolíky, presúva sa k úložným priestorom, akými sú skrine či komody. Ak máte luxusný šatník s efektným osvetlením, môže pôsobiť ako magnet. No aj obyčajná skriňa s poličkami je pre zlodeja zaujímavá – ľudia v nej často uchovávajú doklady, listinné cenné papiere, prípadne obálku s hotovosťou určenou na „horšie časy“.

Ako to zamaskovať?

Nemusíte hneď investovať do zabudovaného sejfu, ktorý dokáže odolať výbušninám. Už len obyčajné balenie hodnotných vecí do fádnych krabíc môže zabrať. Napríklad cennosti ukryté v škatuli s nápisom „Staré detské oblečenie“ alebo „Nepotrebné dokumenty z práce“ nemusia vzbudiť okamžitý záujem. Zlodej sa nebude zdržiavať prehľadávaním každej krabice do hĺbky, najmä ak ho tlačí čas.

3. Šuplíky

Takmer každý má vo svojej domácnosti aspoň jednu komodu alebo písací stôl. Niekedy v nich nájdeme organizér s bižutériou, no často sú v šuplíkoch aj drahé hodinky, rodinné fotografie, prípadne výpisy z účtov. Logickým terčom zlodejov je najmä viditeľná šperkovnica na komode.

Ak ste sa poučili a šperky ponechávate skôr mimo dohľadu, spomeňte si, že zlodej bežne prehrabáva všetky zásuvky. Niektorí odborníci na zabezpečenie odporúčajú šperky, hodinky či iné menšie cennosti „nenápadne zamaskovať“. Niekedy stačí, ak ich vložíte napríklad do ponožiek a umiestnite k ďalšej bielizni – to sú triky, ktoré už pár ľudí zachránili od krádeže.

4. Trezor

Prenosný trezor sa môže javiť ako ideálne riešenie. Ale predstavte si, že máte malý kovový sejf, aký často vídame v hotelových izbách. Čo spraví zlodej? Jednoducho ho vezme so sebou a otvorí ho až v pokoji, keď nebude riskovať prichytenie.

Lepším riešením je zakúpiť si objemnejší a ťažší trezor, ktorý by zlodej vo väčšine prípadov nedokázal odniesť bez povšimnutia. Navyše, ťažký sejf môže byť pevne ukotvený k stene či podlahe. Ak by sa ho snažili vyniesť dvaja ľudia v čiernych kuklách, určite by tým vzbudili pozornosť susedov – najmä ak by sa niečo také dialo v nočných hodinách, keď niekto venčí psa alebo nespí a všíma si dianie vonku.

5. Domáca lekárnička

Možno vás to prekvapí, ale ľudia závislí od omamných látok hľadajú v bytoch a domoch čokoľvek, čo by mohli speňažiť alebo spotrebovať. Preto nezriedka siahnu aj po liekoch, či už ide o antidepresíva, silné analgetiká alebo iné medikamenty na predpis.

Strata alebo zničenie týchto liekov môže byť extrémne nepríjemné, ak napríklad trpíte vážnym ochorením s nutnosťou denného dávkovania. Predstavte si, že sa vrátite do vykradnutej domácnosti, ste v šoku a zistíte, že všetky dôležité tabletky, ktoré denne užívate, sú preč.

Ako sa chrániť?

Odporúča sa mať aspoň jedno náhradné balenie liekov inde, mimo bežnej lekárničky, alebo na mieste, ktoré máte stále pod kontrolou – napríklad v uzamknutej skrinke, kam len vy chodíte. Tým pádom, aj keby zlodej celú lekárničku odcudzil, nebudete hneď bez životne dôležitých liekov.

Ďalšie tipy, ako odradiť zlodeja

Dobre zamknite a zabezpečte dvere – Bezpečnostné dvere, kvalitné zámky, špeciálne fólie na okná alebo bezpečnostné okenné rolety dokážu zlodeja spomaliť či dokonca úplne odradiť. Nenápadnosť na sociálnych sieťach – Neoznamujte verejne, že odchádzate na dovolenku. Zverejnenie fotiek a príbehov si radšej nechajte až na návrat. Využite susedskú pomoc – Dobrý sused môže občas skontrolovať vašu nehnuteľnosť, zbierať poštu a vytvoriť tak dojem, že v dome stále niekto je. Zvážte alarm či kamerový systém – Kvalitné zabezpečenie alebo aspoň atrapy kamier môžu zlodejov zaujať natoľko, že si radšej vyberú iný cieľ.

Na záver

Pamätajte, že pri ochrane svojich cenností je rozumné myslieť kreatívne a predvídavo. Nezabúdajte, že zlodej sa vždy ponáhľa, snaží sa prehľadať najčastejšie skrýše a čo najskôr zmiznúť. Ak mu sťažíte prácu a cennosti vložíte na netypické miesta, môžete znížiť riziko, že o ne prídete. A hoci to znie možno príliš prakticky, vždy je dobré mať aj poistenie domácnosti, ktoré pokryje aspoň časť prípadných škôd.

Vyberte si teda dobré úkryty pre svoje poklady alebo zvážte bezpečnostný trezor, ktorý naozaj nikto neodnesie. V konečnom dôsledku vám to ušetrí množstvo starostí a vy si budete môcť zaslúženú dovolenku skutočne vychutnať.