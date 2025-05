Nikdy nepridávajte túto látku do prania uterákov. Ničí ich savosť a zanecháva nepríjemný povlak

Uteráky sú súčasťou nášho každodenného života. Všetci milujeme ten pocit mäkkosti a sviežosti, ktorý nám čerstvo opraný uterák poskytuje po sprche alebo kúpeli. No na to, aby ste ich udržali hebké, čisté a najmä dokonale savé, nestačí len kvalitná práčka či sušička. Veľmi dôležitá je aj správna voľba pracieho prostriedku. Existuje však jeden konkrétny prostriedok, ktorý by ste mali pri praní uterákov úplne vynechať. O ktorý ide?