Nikdy nedávajte do umývačky tieto predmety. Väčšina ľudí to však aj tak robí

Umývačka riadu patrí medzi najpraktickejšie spotrebiče modernej domácnosti. Šetrí nielen čas, ale aj energiu, a dokáže vyčistiť riad do lesku bez toho, aby sme museli tráviť dlhé minúty pri dreze s hubkou v ruke. Pre mnohých sa stala každodenným pomocníkom, ktorý odbremeňuje od monotónnej práce a necháva viac priestoru na rodinu či oddych. Napriek tomu však platí, že nie všetko riady a kuchynské pomôcky do nej patria. Ak do nej vkladáte úplne všetko, je načase spozornieť – môžete si totiž zničiť nielen riad, ale aj samotný spotrebič.
Ako vlastne funguje umývačka?
Pri ručnom umývaní používame hubku alebo kefku, ktorou mechanicky odstraňujeme zvyšky jedla a mastnotu. Teplá voda a saponát tento proces podporujú. Umývačka na to ide inak – špinavý riad čistí pomocou silného prúdu horúcej vody, ktorá sa mieša s umývacím prostriedkom. Tablety či kapsuly určené do umývačky patria k najúčinnejším čističom, ale zároveň aj k tým najagresívnejším. Dokážu rozpustiť pripáleniny a mastnotu, no v spojení so silnými tryskami môžu niektoré materiály a povrchy poškodiť.
Ostré predmety
Nože, škrabky alebo strúhadlá sa do umývačky určite nehodia. Kombinácia agresívneho čistiaceho prostriedku a prudkého prúdu vody spôsobuje rýchle otupenie ostrých čepelí. Kým nôž ešte dokážete nabrúsiť, strúhadlá alebo škrabky sa po niekoľkých cykloch stanú prakticky nepoužiteľnými. Okrem toho hrozí aj nebezpečenstvo – tupý nôž je pri práci paradoxne ešte riskantnejší ako ostrý.
Plastové nádoby
Nie všetky plasty zvládajú vysoké teploty, ktoré v umývačke dosahujú aj viac ako 70 °C. Tenké plastové misky sa môžu zdeformovať, popraskajú alebo úplne stratia svoj pôvodný tvar. Vždy sa riaďte symbolmi, ktoré sú vyrazené na dne nádoby – ak výrobca neuvádza, že plast je vhodný do umývačky, radšej ho umyte ručne. PET fľaše či lacné plastové krabičky do spotrebiča nepatria vôbec.
Sklenené poháre so štítkami
Mnohí z nás vkladajú do umývačky poháre od uhoriek či marmelád s tým, že sa tak zbavia papierových etikiet a lepidla. Pravda je však iná – zvyšky papiera a lepidla sa počas umývania usadzujú vo filtri alebo na iných miestach, kde môžu narobiť veľké škody. Namiesto dokonale čistého pohára tak riskujete poškodenie samotnej umývačky. Lepšie je etiketu odstrániť ručne, napríklad pomocou namočenia do horúcej vody s trochou jedlej sódy.
Neprajníkom umývačky sú aj teflónové panvice
Teflónový alebo iný nepriľnavý povrch je veľmi citlivý na agresívne čistiace prostriedky. V umývačke sa postupne narúša, stráca svoje vlastnosti a časom sa začne odlupovať. Panvica, ktorá mala pôvodne slúžiť roky, sa tak môže stať nepoužiteľnou už po pár mesiacoch. Ak výrobca výslovne neuvádza, že konkrétny riad je do umývačky vhodný, radšej ho umývajte ručne jemnou hubkou.
Zdobené riady a pamätné hrnčeky
Ak máte doma vzácnu súpravu po babičke alebo riad so zlatými a striebornými linkami, držte ho ďaleko od umývačky. Horúca voda, saponáty a silné trysky postupne dekoráciu poškodzujú. Zlaté či strieborné ornamenty sa zošúchajú a z vášho krásneho servisu ostane len obyčajný porcelán. Podobne dopadnú aj hrnčeky s potlačou alebo fotografiami – po niekoľkých cykloch potlač vybledne a nakoniec úplne zmizne.
Umývačka riadu je skvelý pomocník, ale nie je všemocná. Ak do nej budeme vkladať všetko bez rozmyslu, môžeme prísť nielen o drahší riad či kuchynské pomôcky, ale aj o samotný spotrebič. Ostré nože, lacné plasty, sklo so štítkami, teflónové panvice či zdobený porcelán radšej umývajte ručne. Aj keď to zaberie pár minút navyše, vyhnete sa zbytočným škodám a vaše obľúbené kuchynské vybavenie vám vydrží omnoho dlhšie.