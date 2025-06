Nikdy nebaľte tieto potraviny do alobalu! Robíte to aj vy? Pozor, riskujete svoje zdravie

Alobal je jedným z najpoužívanejších pomocníkov v domácnosti, pretože nám uľahčuje balenie jedla, jeho skladovanie a často sa využíva aj pri grilovaní či pečení. Napriek jeho obľube je však potrebné vedieť, že má aj svoje vážne nedostatky, o ktorých sa hovorí len zriedka. Jedným z hlavných problémov je možná kontaminácia potravín hliníkom, čo môže predstavovať reálne zdravotné riziko. Máte preto alobal úplne prestať používať alebo je postačujúce dávať pozor na určité zásady?

Aké nebezpečenstvo skrýva používanie alobalu?

Hliníková fólia je obľúbená vďaka svojej pevnosti, schopnosti izolovať teplo a ochrániť potraviny pred vysychaním. Lenže práve tenká vrstva hliníka sa môže za určitých okolností začať uvoľňovať do jedla. Obzvlášť nebezpečný je kontakt alobalu s kyslými potravinami, pretože kyslosť výrazne podporuje uvoľňovanie malých čiastočiek hliníka priamo do potravín. Rovnako problematické je jeho používanie pri vyšších teplotách, napríklad pri pečení či grilovaní.

Alobal a teplo – nevhodná kombinácia

Jedným z najčastejších spôsobov používania alobalu je zakrytie pekáčov či rôznych pokrmov pri pečení, aby jedlo ostalo šťavnaté a nevysušilo sa. Aj keď je tento spôsob pohodlný, z pohľadu zdravia ide o zlý zvyk. Pri zahriatí totiž hrozí zvýšené riziko uvoľňovania hliníkových častíc, ktoré sa dostanú priamo do pokrmu.

Ak chcete jedlo chrániť pred vysychaním, radšej použite klasickú pokrievku alebo špeciálny papier na pečenie, ktorý nemá podobné negatívne vlastnosti. Pokrievka dokonale splní rovnakú úlohu bez rizika kontaminácie potravín.

Alobal nikdy nedávajte ani do mikrovlnnej rúry. Kovové predmety, vrátane alobalu, v mikrovlnke spôsobujú iskrenie, čo môže viesť až k požiaru a nenávratnému poškodeniu spotrebiča.

Kyslé potraviny a alobal – nebezpečná kombinácia, ktorej sa treba vyhnúť

Existujú potraviny, ktoré by nikdy nemali byť balené do hliníkovej fólie, pretože sú vysoko kyslé. Patrí medzi ne napríklad citrón, paradajky, ananás, jablká alebo kyslá kapusta. Pri kontakte kyseliny s hliníkom dochádza k chemickej reakcii, ktorej výsledkom je uvoľňovanie škodlivých látok priamo do jedla. Takto kontaminované potraviny môžu byť zdravotne škodlivé, najmä ak sú balené dlhšiu dobu.

Okrem toho sa treba vyhnúť kontaktu alobalu s koreninami a soľou. Soľ totiž rovnako ako kyseliny podporuje uvoľňovanie hliníka. Do alobalu preto nikdy nebaľte ani údeniny, syry alebo iné solené produkty. Rovnako tak nepoužívajte alobal na sendviče obsahujúce tieto suroviny, hoci sa to robí veľmi často.

Ako minimalizovať riziko kontaminácie?

Ak sa napriek tomu rozhodnete použiť alobal na krátkodobé skladovanie potravín, dbajte na to, aby ste neprekročili dobu skladovania 4 hodiny. Krátkodobý kontakt nie je natoľko problematický ako dlhodobé skladovanie, kedy dochádza k intenzívnejšiemu uvoľňovaniu hliníka.

Treba však podotknúť, že hoci sa o škodlivosti hliníka stále diskutuje, vedecké výskumy zatiaľ jednoznačne nepotvrdili všetky jeho možné negatívne vplyvy na ľudské zdravie. Každý z nás denne prijíma určité množstvo hliníka z okolitého prostredia a rôznych potravín, no zároveň platí, že čím menej sa tomuto kovu vystavujeme, tým lepšie.