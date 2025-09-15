Nikdy ho už nevyhadzujte. Prekvapivé tipy, čo spraviť s maslom po dátume spotreby

Maslo patrí k potravinám, ktoré používame každý deň – na chlieb, do varenia aj pri pečení. Občas sa však stane, že v chladničke objavíme balíček po dátume minimálnej trvanlivosti. Čo s ním? Treba ho hneď vyhodiť, alebo sa ešte dá nejako využiť?
Ako správne skladovať maslo
Maslo by sa malo uchovávať v chlade, ideálne pri teplote okolo 4 °C. Pri izbovej teplote rýchlo podlieha kazeniu – najmä nesolené. Solené maslo vydrží dlhšie, pretože soľ pôsobí ako prirodzený konzervant.
Ak chcete predĺžiť jeho trvanlivosť, môžete ho zmraziť. Zamrazené maslo vydrží aj niekoľko mesiacov, najlepšie je rozdeliť ho na menšie porcie, zabaliť do fólie alebo papiera a vložiť do uzatvárateľnej nádoby, aby nenasiaklo pachy z mrazničky. Po rozmrazení by sa už znovu nemalo zmrazovať.
Bonus: viac o masle vo videu
Ak vás zaujíma, ako sa maslo porovnáva s inými tukmi, oplatí sa pozrieť toto krátke video. Dozviete sa v ňom, či je pre zdravie vhodnejšie maslo alebo bravčová masť, a na čo by ste si mali dať pri ich používaní pozor:
Maslo po dátume spotreby
Dátum na obale väčšinou udáva minimálnu trvanlivosť, čo znamená, že po jeho uplynutí ešte nemusí byť potravina pokazená. Maslo je však citlivé na teplotu, vzduch a vlhkosť.
Ako zistíte, že maslo už nie je vhodné na konzumáciu?
- má nažltnutú farbu a horkastú chuť
- je cítiť po žltnutí (ostrý, nepríjemný zápach)
- objavila sa pleseň
V takom prípade maslo už nie je bezpečné jesť.
Dá sa ešte využiť, keď už nie je jedlé?
Áno – aj keď maslo po dátume spotreby už nepatrí na chlieb, stále môže poslúžiť v domácnosti:
- Premastenie kovových častí – maslo môže poslúžiť ako dočasné mazivo na škrípajúce alebo zhrdzavené pánty.
- Ošetrenie kože – malé množstvo masla možno použiť na obnovenie pružnosti kožených výrobkov (napríklad topánky či tašky). Treba ho však dôkladne rozotrieť, aby nezanechalo mastné stopy.
Čo sa neodporúča
Niekedy sa uvádza, že maslo možno použiť na odstraňovanie škvŕn alebo na suchú pokožku. V praxi to však nie je vhodné – na škvrny pôsobí neúčinne alebo ich môže ešte zhoršiť a na pokožke môže upchávať póry. Na tieto účely je lepšie siahnuť po prostriedkoch, ktoré sú na to určené.
Zhrnutie
- Maslo skladujte v chladničke pri 4 °C, solené vydrží dlhšie.
- Na dlhšie uskladnenie ho zamrazte, najlepšie po menších porciách.
- Po dátume minimálnej trvanlivosti je nutné vždy skontrolovať vzhľad, vôňu a chuť.
- Pokazené maslo nie je bezpečné jesť, no môže poslúžiť v domácnosti ako mazivo či ošetrujúci prostriedok na kožu.
Takto budete vedieť, či sa ešte dá využiť, alebo už patrí do koša.