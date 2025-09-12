Niektoré vitamíny môžu byť toxické pre mozog, varuje neurológ. Najväčšie riziko hrozí pri týchto doplnkoch

Ľudia často siahajú po vitamínoch a mineráloch v podobe rôznych doplnkov stravy v nádeji, že si tým zlepšia zdravie, podporia imunitu a doplnia všetko, čo im v jedálničku chýba. Pravda je však taká, že nie každý výživový doplnok je bezpečný pri dlhodobom alebo nadmernom užívaní. Neurológ upozorňuje, že niektoré vitamíny a minerály môžu byť pri nesprávnom dávkovaní dokonca toxické pre mozog a nervový systém.
Vitamíny by mali pochádzať najmä z pestrej stravy
Základom zdravého fungovania organizmu je vyvážená strava. Ovocie, zelenina, celozrnné produkty, orechy, semená či kvalitné bielkoviny prirodzene obsahujú väčšinu potrebných živín. Ak človek dodržiava pestrý jedálniček, väčšinou nemá dôvod siahať po vysokých dávkach syntetických doplnkov. Problém však je, že v dnešnom rýchlom životnom štýle mnohí uprednostňujú jednoduché riešenie v podobe tabletky či kapsuly.
Podľa neurológa to môže byť rizikové. „Ľudia často veria, že čím viac doplnkov si vezmú, tým lepšie pre ich zdravie. Opak je pravdou – nadmerný príjem niektorých vitamínov môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, dokonca poškodenie mozgu,“ upozorňuje neurológ.
Nebezpečné môže byť prekročenie odporúčaného dávkovania
Odborník zdôrazňuje, že výrobcovia doplnkov vždy uvádzajú odporúčané denné dávkovanie. Ak sa prekročí, účinky sa nemusia znásobiť, ale naopak, môžu sa obrátiť proti nášmu zdraviu. „Dlhodobé užívanie vysokých dávok môže byť toxické pre mozog a nervový systém. Objaviť sa môžu bolesti hlavy, problémy so zrakom, necitlivosť končatín, ale aj trvalé neurologické následky,“ varuje Chen.
Podľa neho sú najrizikovejšie tri látky, ktoré sa bežne predávajú ako doplnky výživy: zinok, vitamín A a vitamín D.
1. Zinok – dôležitý minerál, ktorý môže uškodiť
Zinok je veľmi populárny doplnok, pretože podporuje imunitu a často sa odporúča pri prevencii nachladnutia. Nachádza sa v multivitamínových prípravkoch, pastilkách proti bolesti hrdla, ale aj v niektorých voľnopredajných liekoch. Zinok je prirodzene obsiahnutý aj v potravinách, ako sú morské plody, orechy, strukoviny či celozrnné výrobky.
Problém nastáva, ak ľudia siahajú po tabletkách dlhodobo a denne, čo môže ľahko viesť k prekročeniu bezpečného limitu. Podľa neurológa nadbytok zinku blokuje vstrebávanie medi, ktorá je kľúčová pre zdravie nervového systému.
„Ak má telo nedostatok medi, hrozí vznik ochorenia nazývaného myeloneuropatia. To vedie k poškodeniu miechy a periférnych nervov, čo spôsobuje necitlivosť, brnenie a problémy s chôdzou,“ vysvetľuje neurológ.
Podobné varovania priniesol aj Národný inštitút zdravia v USA, podľa ktorého môže dlhodobý nadbytok zinku spôsobiť anémiu, oslabenie kostí a poruchy nervového systému. Odporúčaná denná dávka by preto nemala presiahnuť 25 mg.
2. Vitamín A – dôležitý, ale rizikový pri nadbytku
Vitamín A zohráva nezastupiteľnú úlohu v mnohých procesoch – podporuje imunitu, pomáha udržiavať zdravú pokožku a zrak, najmä za zhoršených svetelných podmienok. Problém je v tom, že ide o vitamín rozpustný v tukoch. To znamená, že sa nevyplavuje močom, ale ukladá sa v pečeni, kde sa postupne hromadí.
Nadmerný príjem vitamínu A preto môže spôsobiť vážne komplikácie. Dr. Bing upozorňuje na ochorenie známe ako pseudotumor cerebri – ide o stav, kedy sa zvyšuje tlak v mozgu a napodobňuje príznaky nádoru. Prejavuje sa bolesťami hlavy, rozmazaným videním a v extrémnych prípadoch až trvalou stratou zraku.
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča prijať približne 1,5 mg vitamínu A denne. Dlhodobé prekračovanie tejto hranice môže byť zdraviu škodlivé.
3. Vitamín D – slnečný vitamín s rizikom predávkovania
Vitamín D je nevyhnutný pre zdravie kostí, svalov aj imunitného systému. Vzniká prirodzene v koži pri vystavení slnečnému žiareniu. V zimných mesiacoch alebo pri nedostatku slnka ho ľudia často dopĺňajú prostredníctvom tabletiek či kvapiek.
Hoci sa o vitamíne D hovorí ako o zázračnom pomocníkovi, ani tu neplatí pravidlo „čím viac, tým lepšie“. Nadmerné dávky totiž vedú k nadmernému hromadeniu vápnika v tele. Tento stav sa odborne nazýva hyperkalcémia a môže poškodiť kosti, obličky a dokonca aj srdce.
Národné zdravotnícke inštitúcie odporúčajú denný príjem približne 10 mikrogramov vitamínu D. Prekročenie tejto hranice dlhodobo predstavuje riziko pre celý organizmus.
Záver: S doplnkami výživy opatrne
Hoci doplnky stravy môžu byť užitočné, ich užívanie si vyžaduje zodpovednosť. Dr. Bing radí, aby ľudia v prvom rade stavili na vyváženú stravu a doplnky brali len vtedy, keď je to skutočne potrebné – napríklad po odporúčaní lekára alebo pri preukázanom deficite.
„Všetko je o rovnováhe. Ak telo potrebuje určitý vitamín alebo minerál, treba mu ho dopriať, ale v rozumnej miere. Predávkovanie môže byť rovnako nebezpečné ako nedostatok,“ zdôrazňuje odborník.
Preto platí jednoduché pravidlo: doplnky výživy nikdy nenahradia pestrý jedálniček a mali by sa užívať s mierou.