Niektoré druhy riadu radšej nikdy nedávajte do umývačky. Mnohí o tom netušia a napriek tomu to robia

Umývačka riadu je v dnešnej dobe nenahraditeľným pomocníkom vo väčšine domácností. Stačí do nej naskladať zvyšky riadu po chutnej večeri a o chvíľu máme čisté a suché taniere či príbory, ktoré môžeme rovno uložiť do kuchynských skriniek. Mnohí z nás však zabúdajú, že nie všetky druhy kuchynských potrieb znesú umývačku bez ujmy. V dôsledku vysokej teploty a intenzívneho pôsobenia umývacích prostriedkov sa môžu niektoré materiály poškodiť, deformovať alebo dokonca otupiť. Nasledujúce riadky vám vysvetlia, prečo by ste mali určité veci umývačke rozhodne vyhnúť a ako sa o svoju umývačku starať, aby slúžila čo najdlhšie a najlepšie.

Liatinové a teflónové panvice

Liatinové nádoby, ako napríklad ťažké hrnce alebo panvice, sa do umývačky neodporúča dávať vôbec. Liatina je náchylná na koróziu a pri vystavení silným chemikáliám môže začať hrdzavieť. Teflón je zas špecifický povrch, ktorý vyžaduje šetrné zaobchádzanie. Hoci niektorí výrobcovia uvádzajú, že teflónové panvice sú vhodné do umývačky, pri častom a opakovanom umývaní sa môže ich povrchová vrstva postupne narušiť. Ak vám záleží na dlhej životnosti tohto riadu, zvoľte radšej ručné umývanie jemnou hubkou a primeraným čistiacim prostriedkom.

Nože, škrabky a iné ostré predmety

Kuchynské nože, škrabky, strúhadlá a podobné ostré nástroje sú veľmi citlivé na agresívne pôsobenie umývacích tabliet či gélov, ktoré môžu spôsobiť ich rýchle otupenie. Naviac, vysoké teploty a silný prúd vody môžu spôsobiť, že ostré čepele budú náchylnejšie na drobné poškodenia či mikroskopické zárezy. Ak chcete, aby vám dobrý nôž slúžil dlhé roky, skúste ho radšej vždy očistiť ručne pod tečúcou vodou a hneď potom utrieť dosucha.

Plastové nádoby bez označenia

Plastové misky a iné dózy nám síce môžu uľahčiť skladovanie jedla, no v umývačke sa rýchlo deformujú, pokiaľ nie sú vyrobené z tepelne odolného plastu. Vysoká teplota a silné umývacie cykly môžu spôsobiť, že sa plast pokrčí, popraská alebo dokonca uvoľní do prostredia nežiaduce látky. Na obaloch či spodnej strane misiek a pohárov z plastu si preto vždy overte, či sú označené ako vhodné do umývačky. V opačnom prípade radšej zvoľte ručné umývanie v teplej vode so saponátom.

Drevené varešky, dosky a rukoväte

Drevo patrí medzi najchúlostivejšie materiály, ktoré môžu prísť do styku s vodou. V umývačke riadu sa drevo vystavuje nielen vysokým teplotám a agresívnym čistiacim chemikáliám, ale aj prudkým zmenám vlhkosti. To vedie k jeho praskaniu, krúteniu a vzniku trhlín. Navyše sa do pórov dreva môžu ľahko dostať chemikálie z umývacích tabliet, čo nie je vôbec ideálne pre riad, s ktorým potom prichádza do styku jedlo. To platí nielen pre varešky či dosky na krájanie, ale aj pre nože s drevenou rúčkou.

Zdobené a maľované hrnčeky

Krásne zdobené alebo maľované hrnčeky a tanieriky so vzormi či potlačou by ste tiež mali radšej nechať bokom. Ozdobné motívy a farby v umývačke veľmi rýchlo blednú, odlupujú sa a strácajú svoj pôvodný vzhľad. Podobne je to aj s fotkami na hrnčekoch – pravidelné vystavovanie vysokým teplotám v kombinácii s čistiacimi prostriedkami značne skracuje ich životnosť.

Ako sa správne starať o svoju umývačku

Aby vám umývačka poskytovala perfektný výkon čo najdlhšie, nestačí do nej len ukladať riad a spúšťať cykly. Rovnako dôležité je pravidelné čistenie a údržba, ktorá vám pomôže predĺžiť jej životnosť a zaručí, že riad bude vždy žiariť čistotou.

Kontrola filtra po každom umývacom cykle

Po skončení programu vždy skontrolujte, či vo filtri nezostali zvyšky jedla. Ak áno, odstráňte ich, aby sa voda mohla voľne preplachovať a nedochádzalo k nepríjemnému zápachu. Pravidelné preplachovanie

Okrem filtra sa oplatí občas prepláchnuť aj umývacie ramená, ktoré sa môžu upchať väčšími nečistotami, zvyškami mastnoty alebo kúskami jedla. Zabráni sa tak neefektívnemu umývaniu. Dezinfekčný cyklus s octom alebo sódou

Raz za čas pustite umývačku naprázdno na vyššom teplotnom stupni. Môžete do nej vložiť misku s octom alebo nasypať šálku sódy bikarbóny priamo na dno. Ocot i sóda pomáhajú rozpustiť usadeniny a odstrániť zápach. Údržba aspoň raz mesačne

Ak budete umývačku čistiť a kontrolovať v priemere raz mesačne, zachováte si jej vysoký výkon a predĺžite jej bezchybnú funkčnosť. Pravidelná starostlivosť je základom dlhej životnosti a šetriacich vlastností spotrebiča.

Zhrnutie

Umývačka riadu je fantastická vec, ktorá nám šetrí čas i energiu. Musíme si však pamätať, že niektoré materiály a predmety do nej jednoducho nepatria. Litina, teflón, drevo, ostré nože, nekvalitný plast či zdobené porcelánové či keramické hrnčeky – všetko toto si žiada ručné umývanie a jemnú starostlivosť. Ak budete dbať na tieto rady a popri tom udržiavať svojho kuchynského pomocníka v čistote, odvďačí sa vám spoľahlivým a dlhodobým výkonom.