Nie ste sťahovák ani kulturista, no potrebujete doma presunúť nábytok? Takto vám prekvapivo pomôže alobal

sťahovanie nábytku a použitie alobalu
Presúvanie nábytku v domácnosti môže byť nepríjemná úloha, najmä ak ide o ťažšie kusy, ako sú komody, postele či sedačky. Ak nechcete riskovať poškodenú podlahu alebo zbytočne veľkú námahu, existujú jednoduché postupy, ktoré dokážu skutočne pomôcť. Jedným z domácich trikov je využitie alobalu – hoci jeho účinnosť má svoje limity, v niektorých situáciách môže presun nábytku uľahčiť.

Alobal v domácnosti: čo je naozaj pravda

Hliníková fólia je bežný materiál, ktorý má množstvo praktických využití. Overené je napríklad to, že:

  • pod oblečením pri žehlení odráža teplo, čím môže proces zrýchliť
  • v sušičke obmedzí tvorbu statickej elektriny
  • možno ju použiť aj ako improvizovanú protišmykovú alebo klznú vrstvu pri manipulácii s predmetmi

Pri presúvaní nábytku je jej funkciou zníženie trenia medzi nožičkou nábytku a povrchom podlahy. To môže uľahčiť posúvanie – no iba pri určitých typoch povrchov.

Ako môže alobal skutočne pomôcť pri posúvaní nábytku

Tento trik funguje najmä na hladkých a pevných podlahách – napríklad na lamináte, dreve alebo vinylovej podlahe. Alobal vytvára medzi povrchmi klzkejšiu vrstvu, čo umožní posúvať nábytok s menšou námahou.

Ako postupovať:

  1. Pripravte si kúsky alobalu tak, aby prekrývali celú plochu nábytkovej nožičky.
  2. Omotajte nožičku alobalom a zafixujte ju gumičkou alebo motúzom.
  3. Pre vyššiu odolnosť pridajte druhú vrstvu.
  4. Nábytok následne opatrne posúvajte – krátkymi, kontrolovanými pohybmi.

Alobal však nie je profesionálny produkt určený na presúvanie ťažkých predmetov, takže treba rátať s tým, že nejde o univerzálne riešenie. Je to skôr jednoduchá domáca pomôcka, ktorá môže fungovať v menej náročných situáciách.

Na čo si dať pozor, aby ste podlahu skutočne nepoškodili

Hoci alobal môže znížiť trenie, stále existujú situácie, v ktorých nemusí byť dostatočný:

  • Ak je nábytok extrémne ťažký, samotný alobal to pravdepodobne nevyrieši.
  • Na hrubých povrchoch (napríklad na koberci s vysokým vlasom) nemusí mať takmer žiadny účinok.
  • Pri nerovných či poškodených podlahách môže dôjsť k pretrhnutiu fólie.

V prípade veľmi ťažkých kusov nábytku je bezpečnejšie použiť profesionálne pomôcky – napríklad špeciálne klzáky alebo transportné podložky.

Overená alternatíva: klzáky na nábytok

Na ochranu podláh sa bežne používajú klzáky, ktoré sú vyrábané práve na tento účel. Ide o spoľahlivejšiu a trvalú metódu ako improvizovaný alobal.

Typy klzákov podľa povrchu:

  • filcové – pre drevené a laminátové podlahy
  • plastové – pre dlažbu a tvrdé povrchy
  • kovové – pod nábytok, ktorý sa hýbe po koberci

Klzáky sa upevňujú lepením, suchým zipsom alebo skrutkovaním a pri každodennom používaní poskytujú oveľa stabilnejšiu ochranu než alobal.

Zhrnutie: čo je 100 % pravda

  • Alobal môže v niektorých prípadoch znížiť trenie a uľahčiť posun nábytku po hladkej podlahe.
  • ✔ Ide o praktický domáci trik, nie profesionálnu metódu.
  • ✔ Pri veľmi ťažkom nábytku alebo na problematickom povrchu sa neodporúča spoliehať iba na alobal.
  • ✔ Najspoľahlivejším riešením na ochranu podlahy sú klzáky určené priamo na nábytok.

