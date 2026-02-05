Nie každý pes zvláda samotu. Tieto plemená milujú svojich majiteľov naozaj bezhranične

Každý pes je originál. Niektoré plemená však majú genetické predispozície k tomu, že si vytvoria so svojím majiteľom mimoriadne úzke puto. Ide najmä o psy, ktoré boli dlhé generácie šľachtené na spoluprácu s človekom – či už ako pracujúce psy, spoločníci alebo rodinní parťáci.
Dôležité je však zdôrazniť, že neexistuje plemeno, ktoré by všeobecne „nezvládalo samotu“, a rovnako neexistuje plemeno, ktoré by bez problémov tolerovalo dlhé odlúčenie. Každý pes sa môže naučiť byť určitý čas sám, ak sa tomu venuje systematicky a postupne.
Nižšie uvedené plemená však štatisticky a behaviorálne častejšie vykazujú silnú orientáciu na majiteľa a potrebujú viac kontaktu ako iné.
Labradorský retríver
Labrador bol šľachtený ako pes, ktorý úzko spolupracuje s človekom pri love a aportovaní. Preto prirodzene vyhľadáva spoločnosť rodiny a veľmi dobre reaguje na ľudský kontakt.
Nie je pravda, že by nezvládal samotu, ale dlhodobé odlúčenie mu neprospieva – rovnako ako väčšine rodinných a pracovných plemien. Ak má však dostatok pohybu, podnetov a postupného tréningu, vie pokojne vydržať aj čas o samote.
Nemecký ovčiak
Toto plemeno sa často silno viaže na jedného človeka, čo vychádza z jeho pôvodného určenia – ochrana, pastierstvo a služobná práca.
Nemecký ovčiak býva verný a pozorný, no potrebuje jasné vedenie, stabilné prostredie a pravidelný kontakt. Nedostatok podnetov môže viesť k frustrácii, nie však kvôli plemenu samotnému, ale pre jeho vysokú pracovnú motiváciu.
Border kólia
Border kólia patrí medzi najinteligentnejšie psy. Tieto psy sú extrémne vnímavé, citlivé na signály majiteľa a orientované na spoluprácu.
Samota sama o sebe pre border kóliu nie je problém, problémom je skôr nedostatok duševnej a fyzickej aktivity. Ak pracuje, trénuje a má pevný režim, dokáže pokojne oddychovať aj sama.
Kavalier King Charles španiel
Kavalier bol šľachtený ako spoločenský pes, nie ako pracovné plemeno. Z toho vyplýva jeho silná potreba fyzickej blízkosti a kontaktu s človekom.
Neznamená to, že bez majiteľa „nevie žiť“, ale dlhodobá izolácia mu nesvedčí, pretože jeho povaha je zameraná na spoločnosť ľudí. Je vhodný do domácností, kde sa pes nestane na väčšinu dňa jediným obyvateľom bytu.
Zlatý retriever
Zlatý retriever je známy svojou empatickou a priateľskou povahou. Kvôli svojej orientácii na ľudí sa často využíva v canisterapii.
Nevyžaduje permanentný kontakt, ale citovo stráda, ak žije bez pozornosti či spoločného programu. Ako u väčšiny plemien, aj tu platí, že pri správnom vedení a dennej rutine vie fungovať aj počas majiteľovej neprítomnosti.
Americký stafordšírsky teriér
Toto plemeno má silné sociálne väzby na rodinu. Hoci býva energické, je zároveň veľmi kontaktné a vyhľadáva blízkosť ľudí.
Správne vedený staford si vytvára stabilnú, hlbokú väzbu, avšak možné problémy so samotou sú spôsobené najmä výchovou, nie plemenom.
Austrálsky ovčiak
Austrálsky ovčiak je vysoko aktívny pes, ktorý bol šľachtený na pasenie a spoluprácu. Preto potrebuje nielen prítomnosť ľudí, ale predovšetkým úlohy, tréning a pohyb.
Samota ho netrápi, ak má splnené svoje potreby – no ak je psychicky nevyťažený, môže sa objaviť deštruktívne správanie.
Boxer
Boxer je priateľský, hravý pes, ktorý si silno obľubuje svoju rodinu. Aj keď túži byť súčasťou diania, vie sa naučiť znášať samotu, pokiaľ má vyrovnaný režim, dostatok pozornosti a pravidelný pohyb.
Jeho povaha je orientovaná na ľudí, čo môže vyvolávať dojem, že samotu nezvláda – v skutočnosti je to len otázka správneho tréningu.
Čivava
Čivava je malé spoločenské plemeno, ktoré sa často naviaže na jedného člena domácnosti. To však neznamená, že je neschopná samoty.
Jej potreba blízkosti je vysoká, no správne vedená čivava zvládne samotu rovnako dobre ako iné malé plemená. Problémom býva skôr nesprávna socializácia alebo nadmerné rozmaznávanie.
Zhrnutie: Ktoré plemená „nezvládajú samotu“?
Žiadne plemeno nie je od prírody neschopné byť samo.
To, ako pes reaguje na odlúčenie, závisí od:
- výchovy
- režimu v domácnosti
- socializácie
- množstva pohybu a duševných podnetov
- temperamentu konkrétneho jedinca
Uvedené plemená však častejšie vytvárajú silné citové puto s majiteľom, a preto potrebujú viac kontaktu a spoločných aktivít než priemer.