Nie je to popínavka. Objavte málo známu rastlinu, ktorá kvitne celý rok a vyžaduje minimum starostlivosti

Popínavé rastliny zvyknú na prvý pohľad očariť svojou bujnou zeleňou, no ak hľadáte niečo nenáročné, čo dokáže kvitnúť pokojne i počas celého roka a navyše od vás nebude vyžadovať takmer žiadnu špeciálnu starostlivosť, potom by ste mali siahnuť po menej známej, no očarujúcej rastline menom Lantana menlivá. V našich končinách je táto rastlina známa aj ako lantana a vyniká zaujímavou vlastnosťou – sfarbovaním kvetov z jedného odtieňa do druhého, vďaka čomu pôsobí veľmi atraktívne a originálne.

Nenáročná krásavica s dlhodobým kvitnutím

Lantana menlivá sa môže pochváliť kvetmi, ktoré podľa konkrétnej odrody menia farbu od žltej, cez oranžovú, červenú, ružovú až po fialovú. Takéto farebné spektrum na jednej rastline je skutočným lákadlom nielen pre nás, ale aj pre rôzny hmyz, včely či motýle. Okrem pestrej farebnosti sa však lantana vyznačuje aj dlhou dobou kvitnutia. Za priaznivých podmienok dokáže kvitnúť od júna až do neskorej jesene, čím na seba strháva pozornosť celú teplú časť roka. Práve to je dôvod, prečo sa do nej zaľúbi nejeden pestovateľ – kvitne vytrvalo, je spoľahlivo dekoratívna a nerozhádže ju ani občasná zmena počasia.

Pestovanie v kvetináči či priamo v záhone

Ak chcete rastlinku pestovať ako trvalku a využiť jej celoročný potenciál, odporúča sa zasadiť ju do prenosnej nádoby, napríklad väčšieho kvetináča či truhlíka. Počas leta môže byť bez problémov vonku na balkóne, terase či v záhrade, no keď udrú silnejšie mrazy, stačí ju preniesť na svetlé miesto s nižšími, ale neprimŕzajúcimi teplotami. Lanatana síce nie je mrazuvzdorná, ale krátkodobo znesie aj chladnejšie prostredie. Vo vhodnej nádobe má tendenciu rásť tak, že jej stonky vytvárajú „komínky“, čo vo výsledku pôsobí veľmi efektne.

Pre niektorých pestovateľov je však vhodnejšia výsadba priamo do záhona, hlavne vtedy, ak chcú lantane dopriať dostatok priestoru na rast. V takom prípade je však nutné myslieť na to, že ju na jeseň pred príchodom mrazov bude potrebné vykopať a presadiť do kvetináča. Po zimnom období, zväčša koncom mája, sa opäť môže vrátiť na svoje pôvodné miesto do záhona. Je to síce o niečo pracnejší postup, no ak obľubujete rozľahlé a bohato kvitnúce záhony, lantana v nich dokáže vytvoriť výnimočne efektnú dominantu.

Vôňa exotiky priamo na dvore

Pôvod lantany hľadajme v Strednej a Južnej Amerike, kde rastie vo voľnej prírode. V súčasnosti je popísaných približne 150 druhov tejto rastliny, pričom najznámejším v našich záhradách je práve spomínaná lantana menlivá. Bežne dorastá do výšky jedného metra, no za ideálnych pestovateľských podmienok môže byť i o niečo vyššia. Miluje teplo, slnečné lúče a vyhovuje jej aj priame slnko, na ktorom si jej kvety a listy prídu na svoje a krásne vyniknú.

Ďalším veľkým plusom je jej odolnosť a nenáročnosť, pretože kým iné kvitnúce rastliny vyžadujú pravidelné prihnojovanie či ošetrovanie proti škodcom, lantana si vystačí s bohatejšou a častejšou zálievkou. Najmä počas horúcich letných dní potrebuje dostatok vody, aby si uchovala energiu na ďalšie kvitnutie. Ak však zanedbáte polievanie, môže kvitnúť o niečo slabšie a menej dlho. Ak túžite po nových rastlinkách, stačí na jar urobiť odrezky z bylinných alebo vrcholových častí a zakoreniť ich.

Pozor na jedovatosť

Aj keď lantana prináša do záhrady množstvo radosti a farebnosti, treba spomenúť aj jej tienistú stránku. Väčšina druhov vrátane lantany menlivej je toxická, a to najmä pre deti a domáce zvieratá. Pozor si musia dávať tiež chovatelia hospodárskych zvierat, pretože pri konzumácii listov môžu kravy, kozy či iné zvieratá vážne ochorieť. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť dokonca k zlyhaniu obličiek. Preto majte lantanu na miestach, kam sa nedostanú deti ani pasúce sa zvieratá.

Video aj ďalšie rady

V krátkych návodoch a praktických ukážkach sa dozviete, ako ju najlepšie strihať, čím ju prihnojovať a kde ju ideálne umiestniť, aby si zachovala svoju dlhú dobu kvitnutia.

Vďaka pestrým kvetom, ktoré sa počas rastu menia z pastelových odtieňov až po sýte farby, a celkovej odolnosti voči bežným záhradným hrozbám, sa lantana menivá stáva jedným z najzaujímavejších tipov pre tých, ktorí chcú zeleň s minimom starostlivosti, no maximálnym efektom. Ide o naozaj univerzálnu rastlinu – môžete ju pestovať v truhlíku aj v záhone, jednoducho sa tvaruje a dokáže skrášliť nielen terasy a balkóny, ale aj väčšie plochy v okrasných záhradách. Aj keď jej treba pre zachovanie plnej krásy na zimu dopriať teplejší úkryt, za odmenu budete mať počas leta úchvatný okrasný ker, ktorý zaručene pritiahne všetky pohľady.