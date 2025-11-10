Nie je to len ozdoba! Tento nenápadný pruh na uteráku má dôležitú úlohu – bez neho by ste ho mohli rovno vyhodiť

Pri bežnom pohľade na uterák si málokto všimne úzky pásik látky, ktorý sa tiahne pozdĺž jeho okraja. Väčšina ľudí si myslí, že ide len o dekoratívny prvok, ktorý má uterák ozvláštniť. V skutočnosti však tento pruh – nazývaný bordúra alebo lemovanie – plní dôležitú technickú úlohu, aj keď nie takú, ako sa často uvádza.
Video: Ako správne prať uteráky
Pozri si krátke video, ktoré názorne ukazuje základné zásady prania uterákov:
Čo je bordúra a prečo sa používa?
Bordúra je votkaný pás látky umiestnený spravidla niekoľko centimetrov od horného alebo spodného okraja uteráka. Jej hlavnou funkciou je spevniť tkaninu v miestach, ktoré sa pri praní, žmýkaní a používaní najviac namáhajú.
Vďaka nej sa okraje nepárajú, neroztiahnu a nedeformujú tak rýchlo ako pri uterákoch bez bordúry.
Tento detail teda predlžuje životnosť uteráka a pomáha mu zachovať si tvar.
Nie je však pravda, že by uterák bez bordúry bol „na vyhodenie“ alebo že by sa nedal používať – len sa môže rýchlejšie opotrebovať, najmä ak sa často perie.
Bordúra nemá vplyv na savosť uteráka
Niektoré články tvrdia, že pruh na uteráku zlepšuje jeho schopnosť schnúť alebo absorbovať vodu. To nie je pravda.
Schopnosť uteráka nasať vlhkosť závisí predovšetkým od materiálu (najčastejšie bavlna, bambus, mikrovlákno) a od gramáže tkaniny – teda hustoty vlákien.
Bordúra je zvyčajne tkaná o niečo pevnejšie, a preto môže byť práve v tejto časti uterák menej savý. Je to však len malá časť plochy, takže v praxi to nehrá veľkú rolu.
Praktická aj estetická stránka
Okrem svojej ochrannej funkcie má bordúra aj vizuálny význam. Výrobcovia uterákov ju často využívajú ako dizajnový prvok – môže byť v kontrastnej farbe, lesklá, matná alebo so vzorom.
Vďaka nej uterák nepôsobí fádne a môže ladiť s farbami kúpeľne či ostatného textilu.
Ak chcete mať elegantný interiér, bordúra sa dá využiť ako jemný akcent:
- V svetlej kúpeľni vynikne tmavší lem
- v minimalistických priestoroch zasa tón v tóne – napríklad sivý uterák so sivým, o niečo tmavším pásikom
- do luxusných kúpeľní sa hodia metalické odtiene – strieborné či zlatisté lemovanie
Ako vybrať kvalitný uterák s bordúrou
Pri kúpe uteráka sa oplatí pozrieť nielen na farbu, ale aj na spracovanie:
- Pásik by mal byť tkaný, nie len potlačený alebo prilepený. Lepidlom pripevnená bordúra sa pri praní rýchlo odlupuje.
- Umiestnenie bordúry: mala by byť vzdialená aspoň pár centimetrov od okraja – to znižuje riziko, že sa začne párať.
- Gramáž: kvalitný uterák má minimálne 500 g/m², čo zaručuje dobrú savosť a mäkkosť.
- Materiál: najlepšie uteráky sú zo 100 % bavlny alebo z kombinácie bavlny a bambusového vlákna.
Ako sa o uteráky starať, aby vydržali?
Ak chcete, aby vaše uteráky vyzerali dlho ako nové, dodržiavajte tieto zásady:
- Perte ich pri teplote do 40 °C. Vyššie teploty môžu poškodiť vlákna aj bordúru.
- Nepoužívajte aviváž. Hoci zmäkčí látku, znižuje jej savosť.
- Sušte ich prirodzene alebo pri nízkej teplote. Pri sušení v sušičke otáčajte uterák tak, aby lem smeroval nadol – zachová si tak svoj tvar.
- Nežehlite ich. Teplo môže narušiť vlákna a znížiť hebkosť tkaniny.
Bordúra ako detail, ktorý dotvára celok
Ak uteráky skladujete viditeľne, napríklad v otvorených policiach, bordúra môže pôsobiť ako dizajnový prvok. Pekne vyzerá, keď je pruh smerom von – vytvára dojem poriadku a luxusu.
Niektorí výrobcovia dokonca ponúkajú sady uterákov s rôzne farebnými bordúrami, čo kúpeľni dodáva osobitý štýl.
Zhrnutie
- Bordúra nie je len ozdobou, ale má praktickú funkciu – spevňuje okraj uteráka a predlžuje jeho životnosť.
- Nezlepšuje savosť ani rýchlosť schnutia – tieto vlastnosti závisia od kvality vlákien a hustoty tkaniny.
- Je to zároveň estetický detail, ktorý môže ladiť s farbami kúpeľne a dodať jej elegantný vzhľad.
- Uterák bez bordúry možno používať rovnako dobre, no môže sa skôr opotrebovať.
Bordúra teda nie je zbytočná ozdoba, ale praktický aj vizuálny prvok, ktorý robí z obyčajného uteráka kvalitný a odolný doplnok do každej kúpeľne.