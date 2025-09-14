Nie je to komár ani osa. Tento nenápadný roztoč spôsobuje najhoršie štípance leta. Ako sa pred ním chrániť?

Letné mesiace so sebou neprinášajú len slnko a dovolenky, ale aj nepríjemných spoločníkov v podobe hmyzu a parazitov. Keď sa na tele zrazu objavia červené, svrbivé pupienky, väčšina ľudí hneď predpokladá, že ich postriekal komár. Pravda však môže byť iná – pôvodcom býva drobný roztoč známy ako sametka jesenná.
Kto je vinníkom?
Sametka jesenná je miniatúrny roztoč, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako malá červená chlpatá bodka. V dospelosti žije v pôde, kde kladie vajíčka. Práve z nich sa v lete liahnu larvy, ktoré sú pre človeka najnepríjemnejšie. Ukryté v tráve, burine či v opadanom lístí číhajú na svojho hostiteľa – či už človeka alebo zviera. Stačí krátka prechádzka po záhrade alebo lese a larva sa môže dostať na pokožku.
Hoci je veľká menej než pol milimetra, dokáže narobiť poriadne nepríjemnosti.
Prečo sú jej štípance také nepríjemné?
Keď sa larva dostane na pokožku, prichytí sa a vylúči špeciálny enzým, ktorý rozkladá povrchové kožné bunky. Tie následne vysáva ako zdroj potravy. Výsledkom sú svrbivé červené pupienky – stav známy ako trombikulóza.
Svrbenie sa väčšinou objaví až po niekoľkých hodinách od prisatia a pretrváva aj dva týždne. Hoci sametka neprenáša infekčné choroby, nepríjemné pocity môžu byť také intenzívne, že človeka oberajú o spánok aj dobrú náladu.
Ako sa brániť proti sametkám?
1. Ochranné oblečenie a repelenty
Najvyššia aktivita lariev býva od júla do októbra. Ak sa pohybujete v prírode alebo na neudržiavaných lúkach, siahnite po dlhých nohaviciach, tričku s dlhým rukávom a pevnej obuvi. Ako prevenciu použite repelenty s obsahom DEET a nastriekajte ich na manžety nohavíc, rukávy aj obuv.
2. Sprcha po návrate domov
Larvám trvá približne 15–30 minút, kým sa pevne prichytia. Preto je dôležité po každom návrate z vonkajšieho prostredia okamžite vymeniť oblečenie a osprchovať sa s použitím mydla. Ak sprcha nie je možná, aspoň si dôkladne umyte ruky, nohy a predlaktia.
3. Údržba záhrady a okolia domu
Sametky milujú vlhko, tieň a vysokú trávu. Aby ste znížili riziko ich výskytu, pravidelne sečte trávnik, zbavujte sa machu, starého lístia a neudržiavaných kríkov. Slnečná a vzdušná záhrada im poskytuje minimum úkrytov.
Čo robiť pri poštípaní?
Aj keď sametkové štípance nešíria choroby, svrbenie môže byť neznesiteľné. V prvom rade ich neškriabte, aby ste zabránili infekcii. Pomôcť môžu:
- antihistaminiká na zmiernenie alergickej reakcie
- chladivé gély alebo krémy proti svrbeniu
- v závažnejších prípadoch je vhodné navštíviť dermatológa
Ak sa pridajú výrazné opuchy, alergická reakcia alebo sa stav nelepší ani po niekoľkých dňoch, lekárska pomoc je nevyhnutná.
Tip na záver: Aj keď sú sametky otravné, nezabúdajte, že sú prirodzenou súčasťou ekosystému. Ochrana spočíva najmä v prevencii – správne oblečenie, repelenty a dôkladná hygiena po návrate domov vám pomôžu prežiť leto bez nepríjemného svrbenia.