Nie je to chladnička ani práčka. Tento spotrebič vám potichu vysáva peniaze z peňaženky

Premýšľali ste niekedy nad tým, ktorý spotrebič v domácnosti má najväčší podiel na vysokých účtoch za elektrinu? V čase, keď ceny energií stúpajú a rodinné rozpočty sú čoraz napätejšie, sa znižovanie spotreby stáva témou číslo jeden. Väčšina ľudí automaticky ukáže prstom na chladničku, mrazničku či práčku. Pravda je však oveľa prekvapivejšia.
Mnohé bežné spotrebiče síce fungujú denne, no z pohľadu dlhodobej spotreby nie sú tým najväčším problémom. Skutočný vinník býva často prehliadaný – a pritom pracuje ticho, bez povšimnutia, 365 dní v roku.
Video: Ako ušetriť na ohreve vody
Pre praktické tipy a názorné vysvetlenie odporúčame pozrieť si aj toto video, ktoré sa venuje úsporám pri ohreve vody v domácnosti:
Spotrebiče pod lupou: kto míňa najviac elektriny?
Chladnička patrí medzi zariadenia, ktoré sú zapnuté neustále, no moderné modely sú dnes pomerne úsporné. Energeticky efektívne chladničky v triede A++ spotrebujú približne 200 až 300 kWh ročne, čo je v porovnaní s inými spotrebičmi stále prijateľná hodnota.
O niečo vyššie sa dostáva umývačka riadu, najmä ak ju zapínate denne. V takom prípade sa jej ročná spotreba môže vyšplhať až na 450 kWh. Ešte náročnejšia je sušička bielizne. Hoci šetrí čas a uľahčuje žehlenie, pri používaní niekoľkokrát do týždňa dokáže spotrebovať až 750 kWh za rok.
A predsa existuje zariadenie, ktoré ich všetky prekonáva.
Najväčší žrút energie? Nenápadný bojler
Elektrický bojler patrí k najväčším skrytým spotrebiteľom energie v domácnosti. Odborné odhady hovoria, že dvojčlenná domácnosť môže len za ohrev vody zaplatiť ročne sumu, ktorá sa kedysi blížila k 16 000 korunám – a pri dnešných cenách energií môže byť ešte vyššia.
Dôvod je jednoduchý: bojler ohrieva veľké množstvo vody a musí ju udržiavať teplú prakticky nepretržite. Ak nie je správne zvolený alebo nastavený, zbytočne míňa elektrinu – a vy to pocítite pri vyúčtovaní.
Správna veľkosť bojlera rozhoduje viac, než si myslíte
Pri výbere bojlera nestačí pozerať len na cenu. Kľúčový je objem, ktorý musí zodpovedať veľkosti domácnosti a spôsobu používania teplej vody.
- Pri sprchovaní spotrebuje jedna osoba približne 30 až 50 litrov teplej vody.
- Vaňa je výrazne náročnejšia – jeden kúpeľ môže znamenať až 100 litrov vody.
Pre štvorčlennú domácnosť, ktorá sa prevažne sprchuje, je ideálny bojler s objemom 80 až 120 litrov. Ak však doma často napúšťate vaňu, rozumnejšou voľbou je 120 až 150 litrov. Príliš malý bojler sa bude neustále dohrievať, príliš veľký zas ohrieva vodu, ktorú ani nevyužijete.
Teplota vody: nenápadné nastavenie, ktoré robí veľký rozdiel
Mnoho domácností má bojler nastavený na zbytočne vysokú teplotu. Ideálny rozsah je 55 až 65 °C. Vyššie hodnoty neprinášajú výrazný komfort navyše, no výrazne zvyšujú spotrebu elektriny a podporujú tvorbu vodného kameňa.
Dôležitá je aj vzdialenosť bojlera od kúpeľne alebo kuchyne. Čím dlhšie musí teplá voda putovať potrubím, tým viac energie sa stratí ešte predtým, než ju vôbec použijete.
Izolácia a prostredie: detaily, ktoré rozhodujú o efektivite
Ak potrubia nie sú dobre izolované, voda v nich rýchlo chladne a bojler ju musí opakovane ohrievať. To znamená vyššie náklady bez akéhokoľvek úžitku. Rovnako dôležité je prostredie, v ktorom je bojler umiestnený. Studená miestnosť podporuje vznik vodného kameňa, ktorý znižuje účinnosť ohrevu a skracuje životnosť zariadenia.
Malé zmeny v správaní, veľké úspory na účtoch
Úspora energie nie je len o technike, ale aj o každodenných návykoch. Ak obmedzíte plytvanie vodou, automaticky znížite aj spotrebu elektriny. Pomôcť môžu napríklad pákové batérie, ktoré umožňujú rýchlejšie nastavenie teploty a spotrebujú menej vody než klasické kohútiky.
Rovnako sa oplatí vymeniť dlhé kúpele za sprchovanie. Je to nielen šetrnejšie k peňaženke, ale často aj príjemnejšie a zdravšie riešenie.
Ak sa zameriate na správne nastavenie bojlera a upravíte niekoľko bežných návykov, úspory sa prejavia rýchlejšie, než by ste čakali. Niekedy stačí málo – a už pri najbližšom vyúčtovaní vás môže čakať príjemné prekvapenie.