Nie je to ani chladnička, ani práčka. Najväčším žráčom energie môže byť celkom nenápadný spotrebič

V mnohých domácnostiach sa ceny za energie neustále zvyšujú, čo núti ľudí hľadať spôsoby, ako aspoň trochu znížiť svoje výdavky za elektrinu. Mnohí z nás sa pri úvahách o tom, čo najviac „hltá“ elektrickú energiu, často zameriavajú na viditeľné a nepretržite bežiace spotrebiče, akými sú chladnička či mraznička. Hoci je pravda, že bez nich si chod domácnosti len ťažko predstavíme, realita môže byť celkom prekvapivá. Existuje totiž iné zariadenie, ktoré dokáže náklady zvýšiť ešte výraznejšie – a často si to ani neuvedomujeme.

Ktoré spotrebiče zvykneme podozrievať z najvyššej spotreby energie?

Chladnička

Mnoho ľudí považuje chladničku za jeden z najväčších žrútov elektriny v dome. Aj keď beží nepretržite, moderné modely s označením A++ (či dokonca A+++) spotrebujú v priemere 200 až 300 kWh za rok, čo je na celoročnú prevádzku pomerne prijateľná hodnota. Samozrejme, ak máte staršiu chladničku bez úsporných funkcií, môže byť spotreba o niečo vyššia, ale väčšina novších modelov sa snaží udržať spotrebu v primeraných medziach. Umývačka riadu

Umývačku riadu môžeme používať denne, takže aj jej spotreba môže vyzerať vyššia – často dosahuje asi 450 kWh za rok pri bežnej domácnosti. Ak však umývačku plníte rozumne a využívate úsporné programy, nemusí byť až takým energetickým strašiakom. Veľkú úlohu zohráva aj účinnosť daného modelu a nastavená teplota umývacieho cyklu. Sušička

Ak sušíte bielizeň niekoľkokrát do týždňa, zbystrite pozornosť. Sušička dokáže spotrebovať vyše 700 kWh ročne, čo už je celkom značná hodnota. Najmä pri častom používaní (napríklad trikrát týždenne) môže ročná spotreba dosiahnuť aj 750 kWh. Čas a pohodlie, ktoré sušička prináša, sa tak môžu prejaviť v podobe vyšších účtov.

Skutočný „nenápadný zlodej“: Bojler

Mnohých prekvapí, že najväčším vinníkom, pokiaľ ide o účty za elektrinu, môže byť práve bojler. Tento zdanlivo nenápadný spotrebič dokáže vyžadovať prekvapivo veľa energie najmä vtedy, ak je nesprávne nastavený, neprimerane veľký, alebo ak v ňom udržiavame zbytočne vysokú teplotu. V niektorých prípadoch môže dvojčlenná domácnosť za prevádzku bojlera zaplatiť až 16 000 korún ročne, čo je nemalá suma. A pri súčasných trendoch v cenách elektriny môže byť tento účet dokonca ešte vyšší.

Ako si vybrať vhodný bojler?

Zvážte veľkosť rodiny a spôsoby využívania

Pred kúpou bojlera je dôležité premyslieť, koľko ľudí bude teplú vodu využívať a aké máte návyky pri hygiene. Ak si radi doprajete dlhý kúpeľ vo vani, spotreba teplej vody môže byť omnoho vyššia ako pri rýchlom sprchovaní.

Potrebné množstvo teplej vody

Pri sprchovaní sa bežne spotrebuje 30 až 50 litrov teplej vody na osobu, pričom napustenie vane môže vyžadovať aj 100 litrov. Pre rodinu so štyrmi členmi, kde sa všetci sprchujú, sa zvyčajne odporúča bojler s kapacitou 80 až 120 litrov. Ak preferujete kúpanie vo vani, objem by mal byť aspoň 120 až 150 litrov, aby ste sa vyhli častému ohrievaniu studenej vody.

Vplyv správnej veľkosti na spotrebu

Príliš veľký bojler znamená, že neustále udržiavate veľké množstvo vody na vysokej teplote, aj keď ju v danom čase nepotrebujete. Naopak, príliš malý bojler bude musieť sústavne dohrievať vodu a môže sa rýchlo vyčerpať. V oboch prípadoch zbytočne rastú náklady na energiu.

Dôležitosť teploty vody v bojleri

Nastavenie teploty ohrievanej vody má výrazný dopad na to, koľko zaplatíte za energie. Za najvhodnejšie sa považuje udržiavať teplotu v rozmedzí 55 až 65 °C. Ak nastavíte vyššiu teplotu, môže to znamenať rýchlejší nárast nákladov, pretože bojler bude musieť častejšie a dlhšie dohrievať vodu.

Zbytočne vysoká teplota môže navyše viesť k rýchlejšiemu usadzovaniu vodného kameňa a zhoršovaniu stavu ohrievacieho telesa, čo sa opäť prejaví na spotrebe. Dôležitá je aj vzdialenosť medzi bojlerom a miestom, kde vodu využívate: čím je väčšia, tým viac tepla sa stráca, kým voda dorazí do sprchy či umývadla.

Ako ušetriť na ohreve vody?

Vo videu na odkaze YouTube nájdete praktické tipy, ako minimalizovať výdavky. Môžete sa inšpirovať jednoduchými zmenami vo vašej rutine a získate bližšiu predstavu o tom, čo konkrétne môžete urobiť pre efektívnejšiu spotrebu.

Dbajte na kvalitnú izoláciu

Izolácia potrubia

Správne zaizolované potrubia sú kľúčové pre udržanie teplej vody bez zbytočných únikov tepla. Ak teplá voda musí prejsť cez dlhé a neizolované potrubie, skôr než sa dostane do kúpeľne či kuchyne, stratí veľkú časť tepla. Bojler potom musí pracovať intenzívnejšie, aby vodu opäť zohrial na požadovanú teplotu.

Okolitá teplota

Ďalším dôležitým prvkom je prostredie, v ktorom sa bojler nachádza. Ak je umiestnený v chladnej alebo vlhkej miestnosti, môže sa rýchlejšie tvoriť vodný kameň. Navyše, nižšia teplota okolia zvyšuje energetické nároky na udržanie teplej vody v požadovanom rozmedzí.

Jednoduché zmeny návykov, ktoré vám pomôžu ušetriť

Pákové batérie

Namiesto klasických kohútikov si vyberte pákové batérie, ktoré sú schopné prispôsobiť prúd vody a teplotu oveľa efektívnejšie. Takto znížite zbytočný prietok vody a spolu s ním aj energiu potrebnú na jej ohrev. Sprchovanie namiesto kúpania

Ak je to možné, uprednostnite sprchu pred dlhým kúpeľom. Pri sprchovaní miniete menej vody, pričom si stále doprajete dostatočný komfort a hygienu. Ušetríte tak nielen vodu, ale aj elektrickú energiu potrebnú na jej ohrev. Pravidelná údržba

Odstránenie vodného kameňa z ohrievacieho telesa zvyšuje efektivitu ohrevu. Vodný kameň pôsobí ako tepelná izolácia, čím sa predlžuje čas potrebný na ohrev a spotreba energie tak rastie. Optimálne využitie spotrebičov

Keď umývate riad v umývačke, napĺňajte ju podľa možností plne a zvoľte úsporný program. Ak si občas dovolíte luxus sušičky, skúste ju využívať len vtedy, keď je to skutočne nutné, a neprepĺňajte ju.

Zhrnutie

Niektoré spotrebiče ako chladnička či sušička oblečenia sa často spomínajú ako energeticky náročné, no v skutočnosti sa najväčším „žráčom“ energie môže stať bojler. Ak udržiavate nesprávnu teplotu, zvolili ste priveľký objem alebo máte potrubia bez izolácie, ľahko sa môže stať, že za ohrev vody zaplatíte viac, než je naozaj nevyhnutné.

Zmenu pocítite už pri ďalšom vyúčtovaní, ak sa rozhodnete pre efektívnejší model bojlera, jeho optimálnu teplotu, dobrú izoláciu a šetrné využívanie teplej vody. Spolu s každodennými návykmi, ako sú kratšie sprchovanie alebo používanie pákových batérií, si môžete vybudovať systém, ktorý šetrí nielen vašu peňaženku, ale aj životné prostredie.

Ak ste doteraz predpokladali, že najviac energie vo vašej domácnosti spáli chladnička či práčka, možno vás prekvapí, akú výraznú časť účtov v skutočnosti tvorí ohrev vody. Stačí však zopár jednoduchých úprav a vedomých rozhodnutí, aby ste dokázali efektívne regulovať spotrebu a udržať svoje náklady na energiách v rozumnej miere. Vaša peňaženka sa vám za to poďakuje.