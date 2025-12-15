Ničí všetko, čo mu stojí v ceste, a neštíti sa ani útokov na ľudí. Európa čelí hrozbe jedného z najinvazívnejších druhov hmyzu

Na talianskom ostrove Sicília bol potvrdený výskyt invazívneho druhu ohnivého mravca (Solenopsis invicta), ktorý patrí medzi biologicky aj ekonomicky najškodlivejšie druhy hmyzu na svete. Odborníci upozorňujú, že ak sa jeho šírenie nepodarí včas zastaviť, môže sa postupne rozšíriť aj do ďalších častí Európy, najmä do oblastí s miernym a teplejším podnebím.
Pozrite si ukážku, ako môžu ohnivé mravce poškodzovať technické zariadenia (video):
Prvýkrát potvrdené stabilné populácie v Európe
Výskumy ukazujú, že ohnivý mravec sa na Sicílii vyskytuje minimálne od roku 2017. Až podrobné terénne mapovanie v posledných rokoch však odhalilo, že nejde len o ojedinelé jedince, ale o stabilné a rozmnožujúce sa kolónie. V oblasti okolo mesta Syrakúzy bolo v roku 2023 potvrdených 88 hniezd, čo z tohto nálezu robí prvý zdokumentovaný prípad dlhodobého usídlenia tohto druhu v Európe.
Genetické analýzy naznačujú, že sicílska populácia je príbuzná populáciám pochádzajúcim z USA alebo východnej Ázie.
Pravdepodobná cesta zavlečenia
Vedci sa zhodujú, že najpravdepodobnejšou cestou zavlečenia bola medzinárodná preprava rastlín, substrátov alebo zeminy. Práve kontaminovaná pôda je jedným z najčastejších spôsobov šírenia invazívnych bezstavovcov na veľké vzdialenosti.
Prípad ohnivého mravca poukazuje na riziká globalizovaného obchodu, pri ktorom sa invazívne organizmy môžu dostať do nového prostredia bez prirodzených nepriateľov.
Prečo je ohnivý mravec problém
Ohnivý mravec je známy:
- vysokou prispôsobivosťou prostrediu
- rýchlym rozmnožovaním
- schopnosťou vytvárať rozsiahle kolónie s viacerými kráľovnami
V oblastiach, kde sa dlhodobo vyskytuje (napríklad v USA, Brazílii či Austrálii), má významný negatívny vplyv na pôvodné druhy hmyzu, drobné stavovce aj poľnohospodárstvo.
Je všežravý – živí sa hmyzom, bezstavovcami a môže napádať aj mláďatá drobných stavovcov či vajcia vtákov. Ide však najmä o ekologický tlak, nie o masové vyhubovanie veľkých zvierat.
Riziká pre ľudí a infraštruktúru
Ohnivý mravec je známy svojím bolestivým bodnutím, ktoré môže u citlivých osôb vyvolať silnú lokálnu reakciu a v zriedkavých prípadoch aj alergický šok. Nie každé bodnutie však vedie k pľuzgierom alebo dlhodobej bolesti – reakcia je individuálna.
V krajinách s dlhodobým výskytom spôsobuje tento druh aj technické a ekonomické škody. Kolónie môžu prenikať do elektrických zariadení, rozvodných skríň či infraštruktúry. V Spojených štátoch sa celkové ročné ekonomické straty spojené s týmto druhom odhadujú na miliardy dolárov, pričom ide o kombináciu škôd v poľnohospodárstve, zdravotníctve a technickej infraštruktúre.
Situácia na Sicílii a prebiehajúce opatrenia
Na Sicílii sa ohnivé mravce vyskytujú najmä:
- v prímestských oblastiach
- v parkoch
- na poľnohospodárskej pôde
- v blízkosti ľudských sídiel
Regionálne úrady v spolupráci s vedeckými inštitúciami spustili monitorovacie a likvidačné programy. Ide však o náročný a dlhodobý proces. Úplná eradikácia ohnivého mravca sa doteraz podarila len výnimočne – známym príkladom je Nový Zéland, kde si zásah vyžiadal stovky miliónov dolárov.
Môže sa rozšíriť aj do strednej Európy?
Podľa klimatických modelov je v súčasnosti približne 7 % územia Európy potenciálne vhodných pre život ohnivého mravca. Ide najmä o veľké mestá a prístavné oblasti v južnej a západnej Európe. Postupné otepľovanie môže tieto vhodné oblasti rozširovať.
Pre strednú Európu, vrátane Česka a Slovenska, zatiaľ nejde o bezprostrednú hrozbu. Odborníci však upozorňujú, že ak sa nepodarí populáciu zastaviť na juhu Európy, riziko ďalšieho šírenia v budúcnosti nemožno vylúčiť.
Európsky problém si vyžaduje spoločné riešenie
Podľa odborníka z talianskeho inštitútu ochrany prírody, ktorý vedie expertnú skupinu pre invazívne druhy, je kľúčová včasná detekcia hniezd. Tie sú typicky veľké, kopcovité a dobre viditeľné, preto môžu k ich odhaleniu prispieť aj obyvatelia.
Ohnivý mravec je zaradený medzi prioritné invazívne druhy Európskej únie, čo znamená, že členské štáty majú povinnosť konať rýchlo a koordinovane. V opačnom prípade môže lokálny problém prerásť do celoeurópskej ekologickej a ekonomickej záťaže.