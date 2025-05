Nič lepšie ste ešte neochutnali. Talianske babičky konečne odhalili tajomstvo svojho koláča

Máte už dosť klasických slovenských buchiet, bublanín a tradičných báboviek, ktoré pečiete stále dookola? Ak by ste radi vyskúšali niečo nové, čo vás prekvapí chuťou a nadchne aj tých najnáročnejších, máme pre vás skutočnú lahôdku. Tento fantastický taliansky koláč nazývaný La torta della nonna, čiže babičkin koláč, si získava srdcia po celom svete. Na prvý pohľad možno vyzerá trochu komplikovane, ale v skutočnosti je jeho príprava veľmi jednoduchá.

Slováci milujú sladké. Prakticky každá domácnosť aspoň raz týždenne rozvoniava čerstvo upečenými múčnikmi, ako sú bábovky, perníky či dnes mimoriadne populárny banana bread. No aj tá najväčšia klasika sa časom omrzí a každý z nás občas túži po malej zmene.

Ak patríte medzi opatrných pekárov, ktorí sa boja skúšať nové veci, tento recept vám dodá odvahu. Prešiel skúškou času a je dôkladne odskúšaný generáciami talianskych gazdiniek, ktoré naň nedajú dopustiť.

Tajomstvo talianskych babičiek odhalené

Originálny taliansky koláč „La torta della nonna“ tvoria len tie najlepšie suroviny – chrumkavé, krehké cesto, krémová vanilková náplň a na vrchu voňavé píniové oriešky. Svojou jemnou konzistenciou trochu pripomína cheesecake. Niet divu, že patrí medzi najobľúbenejšie talianske dezerty.

Taliani sú napokon preslávení svojou dokonalosťou v oblasti sladkostí. Veď práve z Talianska pochádzajú také legendy ako tiramisu, panna cotta, cannoli, panettone a v neposlednom rade preslávená smotanová zmrzlina gelato.

Ako pripraviť krehké cesto

Na krehké cesto budete potrebovať:

300 g hladkej múky

150 g kryštálového cukru

1 balíček prášku do pečiva

štipku soli

kôru z 1 citróna

150 g dobre vychladeného masla

1 celé vajce

Najskôr preosejte múku do väčšej misky. Pridajte cukor, kypriaci prášok, štipku soli a nastrúhanú citrónovú kôru. Všetko dôkladne premiešajte. Studené maslo nakrájajte na menšie kocky a pridajte k suchej zmesi. Rukami rýchlo spracujte na drobivú hmotu podobnú mrveničke.

V osobitnej miske vyšľahajte vidličkou jedno celé vajce a následne ho vlejte k drobenke. Zmes dôkladne premiesite, až vznikne hladké a kompaktné cesto. Ak by bolo príliš suché, pridajte ešte jeden žĺtok navyše. Z hotového cesta vytvarujte guľu, zabaľte ju do potravinárskej fólie a odložte do chladničky aspoň na jednu hodinu.

Lahodný vanilkový krém, ktorému nikto neodolá

Kým sa cesto chladí, pripravte si náplň. Budete potrebovať:

650 ml plnotučného mlieka

1 celý citrón (iba kôru)

1 vanilkový struk

2 celé vajcia + 2 žĺtky

štipku soli

100 g cukru

65 g hladkej múky

15 g masla

Mlieko nalejte do hrnca, pridajte k nemu kúsky citrónovej kôry a vanilkový struk, ktorý ste pozdĺžne rozrezali a vybrali semienka (tie pridajte tiež). Pomaly priveďte k varu. Akonáhle začne vrieť, odstavte a vyberte kôru a vanilkový struk.

V inej miske vyšľahajte celé vajcia, žĺtky, cukor, štipku soli a múku na hladkú hmotu. Do tejto zmesi postupne prilievajte horúce ochutené mlieko a neprestajne miešajte, aby sa netvorili hrudky.

Celú zmes vráťte na sporák a na slabom ohni za stáleho miešania varte, kým krém krásne nezhustne. Keď krém získa hustú konzistenciu, odstavte ho a okamžite vmiešajte maslo. Nechajte úplne vychladnúť pri izbovej teplote.

Finálne skladanie koláča ako od babičky

60 g píniových orieškov

1 vajce na potretie

múčkový cukor na posypanie

Najprv namočte píniové oriešky na pár minút do studenej vody, aby sa počas pečenia nepripálili.

Cesto vyberte z chladničky a rozdeľte ho na dve časti – jednu väčšiu (asi 2/3) a druhú menšiu (1/3). Formu na koláč dobre vymastite maslom a vysypte múkou. Väčšiu časť cesta rozvaľkajte a vložte do formy, naň rozotrite pripravený vychladnutý krém.

Menšiu časť cesta rozvaľkajte a prikryte ňou vrch koláča. Povrch potrite rozšľahaným vajíčkom a posypte scedenými píniovými orieškami.

Koláč vložte do rúry vyhriatej na 180 °C a pečte približne 50 minút dozlatista.

Hotový koláč nechajte úplne vychladnúť a tesne pred podávaním ho posypte vrstvou práškového cukru.

Výsledok vás očarí

Taliansky koláč „La torta della nonna“ je ideálny ku káve, čaju či len tak na sladké potešenie. Vďaka svojej vanilkovej náplni je krásne šťavnatý a jemný. Po prvom zahryznutí budete chcieť upiecť hneď ďalší – a garantujeme vám, že tento recept budete odovzdávať ďalej ako rodinný poklad. Vyskúšajte ho a presvedčte sa sami, prečo ho talianske babičky tak milujú!