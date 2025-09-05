Nezahoďte ju! Petržlenová vňať skrýva viac vitamínov než ovocie. Tu je návod, ako ju zachovať čerstvú

petržlenová vňať Foto: www.shutterstock.com

Petržlenová vňať je nielen bežnou súčasťou kuchyne, ale aj skutočnou zásobárňou živín. Jej výrazná vôňa a svieža chuť dokážu oživiť množstvo jedál, no zároveň prospieva aj zdraviu.

Čo obsahuje petržlenová vňať

Listy petržlenu sú bohaté na:

  • vitamín C – posilňuje imunitu a chráni bunky pred oxidačným stresom
  • vitamín K – dôležitý pre zdravé kosti a správne zrážanie krvi
  • vitamín A (beta-karotén) – prospešný pre zrak a pokožku
  • železo – nevyhnutné pre tvorbu červených krviniek
  • vápnik a horčík – podporujú kosti, svaly a nervový systém
  • draslík – pomáha regulovať krvný tlak

Okrem toho obsahuje aj množstvo antioxidantov a vlákniny, ktoré podporujú trávenie.

Prečo sa oplatí uchovať si ju na zimu?

Na jeseň a v zime je čerstvá zelenina obmedzená a imunitný systém čelí zvýšenému riziku infekcií. Uchovaná petržlenová vňať vám umožní obohatiť stravu o dôležité vitamíny aj počas chladných mesiacov.

Ako uchovať petržlenovú vňať

Existuje niekoľko overených spôsobov, ako si ju odložiť:

1. Mrazenie

Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob.

  • Vňať umyte, nechajte osušiť a nasekajte nadrobno.
  • Nasypte ju do uzatvárateľných sáčkov alebo plastových nádob.
  • Pre lepšie dávkovanie môžete nasekanú vňať vložiť do formičiek na ľad, zaliať trochou vody alebo oleja a nechať zamraziť.

2. Sušenie

Sušením si bylinka zachová výraznú arómu a môžete ju mať vždy poruke.

  • Vňať rozložte na plech alebo sušiacu mriežku.
  • Sušte v rúre pri teplote okolo 35 °C alebo v sušičke na bylinky.
  • Uchovávajte v uzatvorenej nádobe na suchom a tmavom mieste.

3. Zaváranie v octe

Petržlenovú vňať môžete konzervovať aj v octe so soľou. Takto si zachová farbu aj výraznú chuť.

  • Očistené a osušené listy vložte do pohárov.
  • Posypte soľou, pridajte zopár stoniek.
  • Zalejte octom až po okraj a uzavrite viečkom.
  • Poháre skladujte na chladnom a tmavom mieste, po otvorení v chladničke.

Takto zaváraná vňať sa výborne hodí do šalátov, polievok, omáčok či zapekaných jedál.

Zhrnutie: Petržlenová vňať je jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako doplniť jedálniček o dôležité vitamíny a minerály. Ak si ju uchováte mrazením, sušením alebo zaváraním, môžete mať jej sviežu chuť a zdravotné benefity k dispozícii po celý rok.

