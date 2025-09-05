Nezahoďte ju! Petržlenová vňať skrýva viac vitamínov než ovocie. Tu je návod, ako ju zachovať čerstvú

Petržlenová vňať je nielen bežnou súčasťou kuchyne, ale aj skutočnou zásobárňou živín. Jej výrazná vôňa a svieža chuť dokážu oživiť množstvo jedál, no zároveň prospieva aj zdraviu.
Čo obsahuje petržlenová vňať
Listy petržlenu sú bohaté na:
- vitamín C – posilňuje imunitu a chráni bunky pred oxidačným stresom
- vitamín K – dôležitý pre zdravé kosti a správne zrážanie krvi
- vitamín A (beta-karotén) – prospešný pre zrak a pokožku
- železo – nevyhnutné pre tvorbu červených krviniek
- vápnik a horčík – podporujú kosti, svaly a nervový systém
- draslík – pomáha regulovať krvný tlak
Okrem toho obsahuje aj množstvo antioxidantov a vlákniny, ktoré podporujú trávenie.
Prečo sa oplatí uchovať si ju na zimu?
Na jeseň a v zime je čerstvá zelenina obmedzená a imunitný systém čelí zvýšenému riziku infekcií. Uchovaná petržlenová vňať vám umožní obohatiť stravu o dôležité vitamíny aj počas chladných mesiacov.
Ako uchovať petržlenovú vňať
Existuje niekoľko overených spôsobov, ako si ju odložiť:
1. Mrazenie
Najjednoduchší a najrýchlejší spôsob.
- Vňať umyte, nechajte osušiť a nasekajte nadrobno.
- Nasypte ju do uzatvárateľných sáčkov alebo plastových nádob.
- Pre lepšie dávkovanie môžete nasekanú vňať vložiť do formičiek na ľad, zaliať trochou vody alebo oleja a nechať zamraziť.
2. Sušenie
Sušením si bylinka zachová výraznú arómu a môžete ju mať vždy poruke.
- Vňať rozložte na plech alebo sušiacu mriežku.
- Sušte v rúre pri teplote okolo 35 °C alebo v sušičke na bylinky.
- Uchovávajte v uzatvorenej nádobe na suchom a tmavom mieste.
3. Zaváranie v octe
Petržlenovú vňať môžete konzervovať aj v octe so soľou. Takto si zachová farbu aj výraznú chuť.
- Očistené a osušené listy vložte do pohárov.
- Posypte soľou, pridajte zopár stoniek.
- Zalejte octom až po okraj a uzavrite viečkom.
- Poháre skladujte na chladnom a tmavom mieste, po otvorení v chladničke.
Takto zaváraná vňať sa výborne hodí do šalátov, polievok, omáčok či zapekaných jedál.
Zhrnutie: Petržlenová vňať je jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako doplniť jedálniček o dôležité vitamíny a minerály. Ak si ju uchováte mrazením, sušením alebo zaváraním, môžete mať jej sviežu chuť a zdravotné benefity k dispozícii po celý rok.