Nezahadzujte viečka od zaváranín! V záhrade sú neoceniteľným pokladom

V našich kuchyniach sa zvyčajne nájde množstvo drobností, nad ktorými len mávneme rukou. Jedným z takýchto prehliadaných pokladov sú nepochybne aj kovové viečka od zaváraninových pohárov. Zatiaľ čo sklenené nádoby s obľubou recyklujeme na ďalšie zaváranie, uskladňovanie potravín či dokonca na výrobu domácich dekorácií, samotné viečka často skončia v koši. A pritom ide o materiál, ktorý má množstvo možností ďalšieho využitia – stačí len vedieť, ako na to. V nasledujúcich riadkoch vás čakajú konkrétne tipy a podrobné návody, vďaka ktorým dáte týmto užitočným kúskom druhý život.

Prečo by sme mali zachrániť viečka od zaváranín?

Kovové viečka od zaváraninových pohárov predstavujú materiál, ktorý je pevný, odolný voči teplote i rôznym mechanickým vplyvom. Často ich vyhadzujeme len z dôvodu, že už naplno neslúžia na pôvodný účel – čiže nedržia dokonale tesniaci uzáver pri zaváraní ovocia, zeleniny, džemov alebo omáčok. To však neznamená, že by sa už nevedeli „prepracovať“ k novým, netradičným funkciám.

Dôvod, prečo siahnuť po takomto materiáli, je aj šetrnosť k životnému prostrediu. Každá drobnosť, ktorú dokážeme využiť viacnásobne či recyklovať, znižuje množstvo odpadu. Preto sa oplatí pustiť uzdu fantázii a využiť to, čo máme k dispozícii. Výhodou viečok je, že sa dajú relatívne ľahko upravovať, vŕtať, natierať či lepiť, čo otvára priestor na širokú paletu kreatívnych nápadov – od jednoduchých projektov pre začiatočníkov až po prepracované dekoratívne výtvory.

Odolný základ na domáce drobnosti

Viečka sú kovové, takže niečo vydržia. Ak si dáte pozor a nebudete ich vystavovať extrémnej vlhkosti či koróznym chemikáliám, ľahko si uchovajú pevnosť. Náklady sú navyše zanedbateľné – v podstate ide o materiál, ktorý by ste inak vyhodili. Okrem ekonomického hľadiska tu teda víťazí aj praktický prístup: ak vám doma ostane väčší počet rovnakých či podobných viečok, máte ideálnu príležitosť vyrobiť si z nich predmety, ktoré vám môžu slúžiť dlhodobo.

V nasledujúcich odsekoch prinášam hneď niekoľko konkrétnych návodov, ako kovové viečka využijete v záhrade, na terase alebo pokojne aj v interiéri. Okrem podrobných postupov si uvedieme aj možné variácie, aby ste si mohli prispôsobiť výsledný výrobok podľa svojho vkusu či dostupných materiálov.

1. Zhotovte kŕmidlo pre vtáky a urobte dobrý skutok

Prečo pomáhať opereným návštevníkom?

Vtáky bývajú počas zimných mesiacov i v prechodnom období odkázané na vašu pomoc, keď hľadajú potravu. Ak im pripravíte jednoduché kŕmidlá, môžete sledovať ich milú spoločnosť a zároveň prispejete k ochrane lokálnej fauny. Väčšina voľne žijúcich vtákov si rada pochutí na semienkach, orieškoch, sušenom ovocí či obilninách, no pri silných mrazoch alebo snehovej pokrývke ich len ťažko nájdu.

Príprava viečok

Na začiatok si vyberte zopár čistých kovových viečok. Ak sú na nich drobné škrabance alebo poškodená tesniaca gumička, vôbec to nevadí. Na účel kŕmidla sú práve takéto kusy ideálne. Budeme však potrebovať z viečka vytvoriť len kovový „kruh“, preto nožom či ostrými nožničkami opatrne vyrežte vnútornú časť viečka. Ponechajte si naozaj len obvod.

Závesné očko z povrázku

Získaný kruh bude slúžiť ako opora pre krmivo, ale tiež ako miesto, kam upevníme špagát či iný pevným povrázok. Stačí ho prevliecť cez kovový rám a na konci urobiť uzlík alebo pripevniť malý kovový háčik. Dĺžka závesu závisí od toho, kam chcete kŕmidlo zavesiť. Môže to byť napríklad konár stromu, altánok či časť balkóna.

Vtáčia hostina v pevnom obale

Zmes krmiva vytvoríme z bežných semienok, ktoré vtáky obľubujú – môžu to byť slnečnicové jadierka, proso, mak, ľan alebo ľubovoľné iné zrná dostupné vo zverimexe či v obchode. Na zaistenie pevnosti celého kŕmidla sa hodí želatína, múka a trochu vody. Tu je odporúčaný pomer:

3 a ½ šálky rôznych semienok

¾ šálky hladkej (prípadne celozrnnej) múky

1 balíček želatíny (bežne dostupnej v potravinách)

½ šálky vody

Všetko spolu dôkladne premiešajte v miske. Konzistencia by mala byť hustá a tvárna, aby sa krmivo dalo formovať do pevného tvaru.

Naplnenie a tuhnutie

Hotovú zmes začnite vkladať do vopred pripravených viečok, ktoré už visia na povrázku. Dávajte pozor, aby ste ju pritlačili a vyplnili celý vnútorný kruh. Na zarovnanie povrchu môžete použiť lyžicu alebo prsty. Následne kŕmidlo zavesíte niekde v suchu, kde ho necháte aspoň 24 hodín stuhnúť. Po tomto čase bude zmes pevná a pripravená na premiestnenie von do záhrady či na balkón. Za pár dní sa vtáčiky určite objavia a doprajú si výdatný snack.

Chceli by ste vidieť, ako to môže vyzerať v praxi? Pozrite si krátke inštruktážne video

Toto video vám ukáže, aké jednoduché je vyrobiť podobné kŕmidlo a ako skvelo môže zapadnúť do prírodného prostredia.

2. Vychytávka pre pestovateľov: menovky do záhonu

Prehľad vo vlastnej záhrade alebo na balkóne

Ako nadšenec pestovania byliniek, paradajok či inej zeleniny určite poznáte ten moment, keď presadíte niekoľko odrôd a po istom čase netušíte, ktorá je ktorá. Práve menovky môžu byť šikovným riešením, no tie z obchodu môžu byť z plastu alebo sú často zbytočne drahé. Viečka od zaváranín umožňujú lacnú, rýchlu a navyše recyklovanú alternatívu.

Čisté viečka a jasný popis

Najskôr si pripravte potrebný počet viečok, ktoré dôkladne umyte a osušte. Potom vezmite trvácnu, najlepšie vodeodolnú fixku a na vnútornú či vonkajšiu stranu viečka napíšte názov danej rastliny (napr. „Paradajka Cherry“, „Bazalka“ alebo „Paprika sladká“). Ak máte priestor, môžete pridať aj symboly alebo stručné rady k starostlivosti – napríklad ako často polievať, či vyžaduje slnečné stanovište alebo polotieň.

Ako menovku pripevniť?

Najjednoduchším spôsobom, ako menovku zapichnúť do kvetináča či do pôdy pri rastline, je prilepiť kovové viečko na drevenú paličku alebo špajdľu. Dobrou voľbou je tavná pištoľ, ktorá rýchlo zaschne. Ak tavnú pištoľ nemáte, pomôže aj vodovzdorné lepidlo, no rátajte s dlhším časom schnutia. Následne menovku stačí len zapichnúť do zeme. Takto si zachováte dokonalý prehľad o tom, čo ste nasadili a kde presne to rastie.

Zábava aj pre deti

Tento projekt je ideálny aj pre menších pomocníkov. Deti sa rady podieľajú na záhradných prácach a ešte radšej na kreatívnych úpravách. Môžete ich naučiť, ako správne napísať názvy byliniek a zeleniny, alebo spolu vyfarbiť menovky veselými motívmi. Spojíte tak hru, učenie a záhradkárske aktivity do jedného príjemného rodinného podujatia.

Bonus: Ďalšie nápady a inšpirácie

Podložky pod horúci riad

Ak máte väčšie množstvo viečok v podobnej veľkosti, stačí ich pevne spojiť (napr. lepidlom či drôtom) do jedného väčšieho útvaru. Takto vytvorená kovová plocha potom poslúži ako jednoduchá a odolná podložka pod horúce hrnce či panvice. Už sa nemusíte obávať, že by ste si spálili kuchynskú linku alebo jedálenský stôl. Originálna nástenná dekorácia

Kreatívnym dušiam sa kovové viečka môžu premeniť na zaujímavé obrázky či mozaiky na stene. Môžete ich natrieť rôznymi farbami, prípadne na ne nalepiť kúsky papiera alebo iné drobné ozdoby. Ak poskladáte niekoľko viečok vedľa seba, vznikne netradičná dekorácia vhodná do kuchyne, dielne či detskej izby. Romantické minilampášiky

Kovové viečko môže poslúžiť ako základ na malú lucerničku. Stačí dovnútra vlepiť alebo primontovať LED čajovú sviečku. Takéto drobné lampášiky vytvoria príjemnú atmosféru napríklad na terase pri večernom posedení. Navyše sa nemusíte obávať otvoreného ohňa. Recyklované šperkovnice

Ak nájdete širšie kovové viečka – napríklad z väčších zaváranín –, môžete ich skombinovať s kúskom kartónu či iného pevného materiálu a vytvoriť si malé dózy na drobné šperky. Fantázii sa medze nekladú: vonkajšiu stranu ozdobte servítkovou technikou, nalepte kamienky alebo pridajte ozdobné stuhy.

Zhrnutie a motivácia na záver

Kovové viečka od zaváraninových pohárov sa dajú využiť naozaj rozmanitými spôsobmi. Od praktických pomocníkov v záhrade, ako sú menovky alebo kŕmidlá pre vtáky, až po dekoračné detaily v domácnosti. Ak ste doteraz všetky viečka bez rozmyslu vyhadzovali, skúste nabudúce aspoň niekoľko z nich odložiť. Rozhľadnite sa, čo by ste práve vo svojej domácnosti vedeli vylepšiť alebo oživiť pomocou týchto kovových koliesok. Možno zistíte, že vyrobiť si štýlové doplnky či užitočné pomôcky nie je vôbec také ťažké. A v neposlednom rade urobíte malú, ale dôležitú službu životnému prostrediu.

Nebojte sa púšťať do experimentov – či už vás lákajú vtáčie kŕmidlá, menovky k rastlinám, alebo celkom iné výtvory. Viečka možno využiť pri nespočetnom množstve projektov, stačí len hravá nálada a chuť tvoriť. Kým sa pustíte do práce, zistite si, či nemáte po ruke aj iné netradičné materiály, ktoré by ste mohli zakomponovať. Už tým, že dáte nepotrebným predmetom druhú šancu, prispejete k znižovaniu množstva odpadkov a zároveň si spríjemníte domov i záhradu.