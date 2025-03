Nezabudnite na tento dôležitý krok hneď po kúpe. Sirôtky vás potom ohromia rekordne bohatým kvitnutím

Sirôtky patria k prvým kvetom, ktoré môžete po zime vysadiť na záhon či umiestniť do kvetináčov na okno. Tieto jemné rastliny dokážu rozkvitnúť aj pri chladnejšom počasí, čo znamená, že ich pestré kvety môžete obdivovať skoro na jar alebo neskôr na jeseň. Pokiaľ sa o ne správne postaráte a dáte pozor na niekoľko dôležitých krokov hneď po ich kúpe, odmenia sa vám nepretržitým kvitnutím a nádhernými farbami, ktoré pútajú pozornosť už z diaľky.

Prečo sa sirôtky tešia takej obľube?

Sirôtky sa na našom území pestujú už celé generácie. Ide o odolné kvety, ktoré sa dokážu voľne vysemeňovať. Vďaka vzájomnému kríženiu často vznikajú nové odrody a kultivary, dobre prispôsobené konkrétnym podmienkam pestovania.

Skorí poslovia jari: Vysádzajú sa často popri tulipánoch a narcisoch, čím vytvárajú krásny podrast a pestrofarebnú kvetinovú kompozíciu.

Jesenné rozlúčky: V čase, keď už väčšina kvetov končí svoju sezónu, sirôtky vydržia kvitnúť a zdobia záhrady až do príchodu prvých mrazov.

Jedlé kvety: Ich lupene sú vhodné na zdobenie šalátov či dezertov. Zo sirôtkových listov je dokonca možné pripraviť čaj.

Veľkou prednosťou sirôtok je ich neskutočná farebná pestrosť. Nájdete ich v bielom, žltom, modrom, fialovom, červenom, ba dokonca aj takmer čiernom odtieni. Môžu byť jednofarebné, dvojfarebné alebo viacfarebné, pričom na okvetných lístkoch sa často objavujú kontrastné škvrny či zvýraznené okraje. Niektoré druhy majú väčšie, elegantné kvety, kým iné vynikajú drobnými a roztomilými hlávkami.

Ako pestovať sirôtky zo semienok?

Na jar sú obchody zaplavené mladými sadenicami, ktoré stačí priniesť domov a zasadiť. Ak však máte chuť a čas, sirôtky sa dajú veľmi ľahko vypestovať aj zo semienok. Pri pestovaní existujú dva základné termíny výsevu, podľa toho, kedy chcete, aby vám rastliny kvitli:

Jesenný výsev pre jarné kvitnutie

Semienka sa vysievajú na prelome augusta a septembra alebo najneskôr v októbri. Takto vypestované sadenice prezimujú, a keď sa oteplí, skoro na jar vás privítajú svojimi kvetmi. Jarný výsev pre jesenné kvitnutie

Ak túžite po kvitnúcich sirótkach v neskorom lete a na jeseň, zamerajte sa na výsev v období marca a apríla.

Po výseve je vhodné semienka zasypať tenkou vrstvou substrátu a udržiavať vlhkosť. Keď sa vytvoria prvé pravé listy, rastlinky presaďte na miesto, kde budú ďalej rásť – buď priamo do záhona, alebo do kvetináčov. Mladé sadenice potrebujú ochranu počas zimy, preto ich zakryte napríklad vrstvou mulču alebo čečinou. Ak sa sirôtky na stanovišti udomácnia a bude sa im dariť, často sa ďalej množia samovýsevom a môžu vás milo prekvapiť aj na iných miestach v záhrade či okolí.

Ideálne podmienky na pestovanie sirôtok

Sirôtky nie sú priveľmi náročné, no ak im dokážete ponúknuť optimálne prostredie, odvďačia sa vám dlhým kvitnutím a sýtymi odtieňmi farieb. Tu je niekoľko praktických rád:

Pôda: Mala by byť humózna, dostatočne vlhká, s mierne kyslým pH a obohatená o kompost.

Mala by byť humózna, dostatočne vlhká, s mierne kyslým pH a obohatená o kompost. Svetlo: Východná či západná expozícia im spravidla vyhovuje viac ako priame poludňajšie slnko, ktoré môže jemné lístky popáliť. Ak majú nedostatok svetla (napríklad v trvalom tieni), kvitnú menej.

Zavlažovanie: Kvetináče a záhony so sirôtkami udržiavajte primerane vlhké. Pôda by nemala vyschnúť, no na druhej strane by nemala byť ani premočená.

Tip: Ak máte balkón alebo terasu, sirôtky dokážu vytvoriť romantickú oázu zelene a farieb, ktorú môžete obdivovať pri každej šálke rannej kávy. Jednoducho ich skombinujte s cibuľovinami či inými kvitnúcimi rastlinami a vytvoríte pôsobivú kompozíciu, ktorá vám spríjemní dni už od skorej jari.

Čo robiť, keď prinesieme sadenice z obchodu?

Záhradné centrá často skladujú sirôtky v zateplených priestoroch, kde je stabilná teplota a rastliny nie sú vystavené nepriaznivým vonkajším vplyvom. Ak ich hneď po kúpe umiestnite von na studený vzduch, môžu utrpieť šok zo zmeny podmienok, začať vädnúť a strácať kvety. Obnovenie vitality im potom zaberie dlhší čas.

Preto je dôležité, aby ste nové rastliny postupne otužovali.

Postupné privykanie: Počas prvých dní ich nechajte vonku len na krátky čas (približne hodinu), najlepšie v tieni a v závetrí. Postupné predlžovanie: Každým dňom čas pobytu vonku mierne predĺžte. Vyhnite sa prudkému slnku: Sirôtky síce milujú rozptýlené svetlo, no silné poludňajšie lúče by im v období otužovania mohli uškodiť. Dĺžka otužovania: Celý proces by mal trvať aspoň 10 až 14 dní, aby si rastliny zvykli na vonkajšiu klímu bez rizika poškodenia.

Ak budete takto postupovať, po dvoch týždňoch získate silné a zdravé sadenice pripravené na výsadbu na konečné miesto – či už na záhon, alebo do črepníka. Pri správnej starostlivosti a pravidelnom zalievaní vám potom budú kvitnúť dlhé týždne až do neskorej jari (a v prípade jesenných odrôd až do prvých mrazov).

Ako pestovať sirôtky?

Extra tip na záver

Pravidelné odstraňovanie odkvitnutých kvetov : Ak budete priebežne odstraňovať zvädnuté kvety, podporíte ďalšie nasadzovanie pukov. Rastlina tak bude mať dostatok sily na tvorbu nových, zdravých kvetov.

Doplňujúca starostlivosť : Podľa potreby môžete aplikovať slabé organické hnojivo, ktoré podporí vitálny rast a vyfarbenie kvetov.

Ochrana pred škodcami: Sirôtky vedia byť občas lákadlom pre slimáky či vošky, preto ich pravidelne kontrolujte a v prípade potreby použite vhodné opatrenia – či už prírodné metódy, alebo overené prípravky.

Sirôtky sú vďaka svojej nenáročnosti a pestrosti dokonalými „poslami“ medzi zimou a letnou sezónou. Ak im doprajete trochu trpezlivosti, starostlivosti pri otužovaní a vhodné miesto na balkóne či v záhrade, odmenia sa vám spektakulárnym a dlhým kvitnutím, ktoré vám bude spríjemňovať pohľad na rozkvitajúci sa svet.

Nezabudnite, že silné a zdravé rastliny tvoria základ úspechu v záhrade. Stačí tak málo – pravidelné zalievanie, občasné prihnojenie a šetrné otužovanie po príchode z obchodu – a vaše sirôtky vás odmenia pestrými kvetmi, ktoré rozžiaria každý kút.