Nevzdávajte sa orchidey, ktorá na prvý pohľad vyzerá beznádejne. Aj pestovatelia zostávajú v nemom úžase, keď sa jej podarí zázračne ožiť

Záchrana orchidey, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať stratená, nemusí byť nemožná úloha. Orchidey totiž dokážu občas prekvapiť aj skúsenejších pestovateľov a zregenerovať sa z rôznych komplikácií. Stačí včas odhaliť, kde sa stala chyba, a následne zasiahnuť. Pokiaľ sa zachováte pohotovo, je veľká pravdepodobnosť, že vaša orchidea opäť rozkvitne do krásy.

1. Hniloba koreňov

Jedným z najbežnejších problémov pri pestovaní orchideí je hniloba koreňov. Príčinou býva nadmerná vlhkosť či dlhodobé premokrenie. Ak chcete zistiť, či ide práve o tento problém, opatrne vyberte rastlinu z črepníka. Poškodené korene spoznáte podľa tmavých škvŕn a kašovitej konzistencie. Ak ich objavíte, všetky napadnuté časti ihneď odstrihnite čistými nožnicami. Zvyšné zdravé korene potom odporúčame postriekať 3% peroxidom vodíka, ktorý pomáha brániť ďalšiemu šíreniu hniloby a dezinfikuje poranené miesta. Takto ošetrenú orchideu zasaďte do nového, kvalitného substrátu určeného na orchidey a do budúcnosti si dávajte veľký pozor na zálievku. Vždy totiž platí, že orchidea radšej znesie kratšie preschnutie než trvalé premočenie.

2. Dehydratácia

Úplne opačným problémom býva dehydratácia. Nastáva vtedy, keď orchidea zostane dlho bez vlahy, napríklad v horúcich letných dňoch, keď substrát vyschne podstatne rýchlejšie. Symptómom dehydratácie sú zoschnuté alebo povädnuté listy a postupné vysýchanie koreňov. V takomto prípade je nevyhnutné konať ihneď: korene namočte do vody a sledujte, či ešte reagujú, respektíve či nadobudnú sviežu, zelenú farbu. Ak sú stále živé, je tu veľká šanca na úplné zotavenie. Následne upravte frekvenciu polievania tak, aby sa podobná situácia už nezopakovala.

3. Prehriatie

Orchidey pochádzajú z dažďových pralesov a priamy, silný slnečný úpek im nevyhovuje. Ak ste orchideu postavili na okno orientované na juh a nechali ste ju tam počas horúcich dní, môže dôjsť k prehriatiu. Spoznáte to podľa žltnúcich listov a celkového oslabenia rastliny. V takejto situácii je kľúčové premiestniť orchideu na vhodnejšie miesto s rozptýleným svetlom alebo do polotieňa. Keď listy zožltnú natoľko, že sa rastlina sama nedokáže zregenerovať, môžete ich buď opatrne odstrániť, alebo počkať, kým prirodzene odpadnú.

4. Prehnojenie

Ďalšou častou príčinou problémov môže byť neuvážené hnojenie. Orchidey vyžadujú iba špeciálne hnojivá a pri ich používaní je vždy potrebné dodržiavať odporúčané dávkovanie. Ak ste to prehnali, koreňový systém môže byť „spálený“ nadmerným množstvom živín a rastlina začína chradnúť. Prvým krokom je prebytočné hnojivo z koreňov dôkladne odstrániť prepláchnutím, prípadne, ak sú korene už vážne poškodené, presadiť orchideu do nového substrátu. Vždy však dbajte na to, aby ste pri hnojení dodržiavali pokyny na obale konkrétneho prípravku.

5. Prudké zmeny teplôt

Orchideám neprospieva ani rýchle striedanie teplôt či prievany. Náhly pokles alebo zvýšenie teploty môžu rastlinu vystresovať a spôsobiť žltnutie listov alebo zastavenie rastu. Ak zbadáte, že orchidea reaguje negatívne napríklad na chlad pri otvorenom okne či teplotný šok z klimatizácie, zmeňte jej stanovište. Dôležité je, aby bola v stabilnom prostredí s vhodnou teplotou, bez prudkých výkyvov a prievanov. Ak už vidíte žlté listy, môžete ich odstrániť, alebo čakať, kým odpadnú prirodzene. Dbajte tiež na pravidelnú kontrolu koreňov, pretože práve stav koreňového systému najviac prezrádza, v akej kondícii vaša orchidea je.

Kľúč k úspechu je včasná reakcia

Nezabúdajte, že čím skôr rozpoznáte problém, tým väčšia je šanca, že sa vám orchidea podarí zachrániť. Pravidelne rastliny kontrolujte – skontrolujte nielen listy, ale aj korene, ak je to možné. Okamžitá reakcia dokáže divy a orchidea sa vám znovu odvďačí nádherným kvetom. Starostlivé sledovanie stavu rastliny, správne zalievanie a primerané hnojenie sú tie najlepšie spôsoby, ako predísť väčšine ťažkostí. Pestovanie orchideí si vyžaduje určitú dávku trpezlivosti, no odmenou je pohľad na krásne a zdravé kvety, ktoré dokážu rozjasniť každý priestor.