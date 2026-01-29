Nevydrží dlho? Môže zhorieť? A vraj je v nej všetko počuť? Mýty o drevostavbách sa definitívne rúcajú

Hoci drevo patrí medzi najstaršie stavebné materiály, moderné drevostavby s tradičnými koncepciami nemajú veľa spoločné. Vďaka presnej priemyselnej výrobe, vhodným ochranným úpravám a kontrolovaným stavebným postupom sa z dreva stáva materiál porovnateľný s murovanými systémami. Napriek tomu okolo drevodomov stále kolujú obavy a polopravdy. Aká je realita?
Popularita drevostavieb rastie
Podľa údajov Asociácie dodavatelů montovaných domů vzniklo v Česku v roku 2024 viac než 14 tisíc rodinných domov, pričom takmer dvetisíc z nich boli drevostavby. To znamená, že drevo si nachádza cestu približne do každého siedmeho nového rodinného domu. Trend je podobný aj v iných európskych krajinách.
Najčastejšie mýty o drevostavbách vs. realita
✔ **Mýtus: „Drevostavba nevydrží dlho.“
Pravda:**
Životnosť moderných drevostavieb nie je obmedzená na pár desaťročí. Pri správnom návrhu a realizácii je porovnateľná s murovaným domom. Ochrana pred vlhkosťou, kvalitné odvetrané konštrukcie a presné výrobné postupy umožňujú, aby drevostavba slúžila desiatky rokov. Reálne príklady starých drevených domov v Európe či Japonsku dokazujú, že trvácnosť dreva môže presahovať aj sto rokov.
✔ **Mýtus: „Drevostavba horí ľahšie ako murovaný dom.“
Pravda:**
Požiarne normy sú jednotné pre všetky stavby bez ohľadu na materiál. Drevostavba teda musí spĺňať rovnaké požiadavky ako tehlový či betónový dom.
Konštrukcie z dreva bývajú obložené nehorľavými doskami a doplnené izoláciami, ktoré zvyšujú požiarnu odolnosť. Masívne drevo navyše horí predvídateľne – na povrchu sa vytvorí zuhoľnatená vrstva, ktorá spomaľuje ďalšie horenie. V praxi tak moderné drevostavby dokážu splniť požiarne odolnosti od 30 do 90 minút, podľa typu konštrukcie.
✔ **Mýtus: „Drevostavba je menej stabilná.“
Pravda:**
Statické normy pre drevené stavby sú rovnako prísne ako pre murované budovy. Drevo má výborný pomer pevnosti k hmotnosti a jeho pružnosť zabezpečuje vysokú odolnosť voči dynamickému zaťaženiu. Aj preto je drevo preferovaným materiálom v oblastiach, kde sa vyskytujú zemetrasenia. V regiónoch s občasnými slabšími otrasmi obstojí veľmi dobre.
✔ **Mýtus: „V drevodome je všetko počuť.“
Pravda:**
Akustický komfort závisí od správne navrhnutej skladby stien a stropov – rovnako ako pri murovaných domoch. Dnešné drevostavby využívajú viacvrstvové konštrukcie, akustické izolácie a riešenia oddeľujúce zvukové mosty. Vďaka tomu môžu dosahovať úroveň zvukovej nepriezvučnosti porovnateľnú s bežnými murovanými domami.
Overené výhody moderných drevostavieb
✔ 1. Ekologický materiál s nízkou uhlíkovou stopou
Drevo je obnoviteľná surovina a počas rastu viaže CO₂. Priemyselná výroba drevených panelov má nižšiu energetickú náročnosť než výroba cementu či tehál, čo znižuje celkovú ekologickú stopu stavby.
✔ 2. Rýchly priebeh výstavby
Steny, stropy a ďalšie prvky sa vyrábajú v hale, kde sú presne kontrolované rozmery aj kvalita. Na pozemku prebieha už len montáž. Keďže ide o suchý proces, nevznikajú technologické prestávky ako pri betónovaní. Dom môže byť za pár týždňov pod strechou.
✔ 3. Stabilná vlhkosť v interiéri
Drevo dokáže pohlcovať aj uvoľňovať vlhkosť, čím prirodzene pomáha stabilizovať mikroklímu v interiéri. Tento efekt však funguje len pri správnej skladbe stien a kvalitnej parotesnej vrstve.
✔ 4. Psychologické benefity prírodných materiálov
Výskumy ukazujú, že drevo v interiéri môže pozitívne pôsobiť na psychiku, znižovať stres a vytvárať pocit tepla a bezpečia. Ide o doplnkový benefit, ktorý však mnohí majitelia drevodomov vnímajú veľmi výrazne.