Nevšedná finta, ktorá vám uľahčí život. Skúste zemiakové placky pripraviť v toastovači

Zemiakové placky sú klasikou, ktorú miluje množstvo ľudí. Existuje nespočetne spôsobov, ako ich obohatiť – niekto pridáva cuketu, iný zase mrkvu či rôzne typy korenín. Jednou z najoriginálnejších inovácií je však ich príprava v toastovači. Možno vám to na prvý pohľad príde netradičné, ale výsledok stojí za to a navyše ušetríte veľa oleja, ktorý by sa inak použil pri vyprážaní na panvici. Nasledujúci recept vám prezradí, ako postupovať krok za krokom, aby sa vám podarili dokonalé zemiakové placky z toastovača.