Neviete, či strom ešte zachrániť, alebo je čas ho vyrúbať? Najprv si overte tieto znaky

Keď strom prestane pučať, nakláňa sa alebo sa mu začne odlupovať kôra, majitelia záhrad často riešia dilemu, či má ešte zmysel pokúšať sa o záchranu, alebo je čas priznať si, že jeho život sa chýli ku koncu. Skôr než vezmete do ruky pílu, oplatí sa spraviť niekoľko jednoduchých kontrol. Práve tie dokážu veľmi spoľahlivo odhaliť, či strom ešte bojuje, alebo už definitívne odumiera. Mnohé problémy sú totiž riešiteľné, ak sa zachytia včas.
Stromy hynú z rôznych príčin – môže ich oslabiť dlhotrvajúce sucho, poškodiť prudká búrka, napadnúť choroba alebo škodca. Významnú úlohu zohráva aj vek či dlhodobé zanedbanie starostlivosti. Napriek tomu však nie vždy treba konať unáhlene. Predtým, než strom úplne zmizne zo záhrady, je vhodné pozrieť sa na jeho skutočný stav. Niektoré symptómy sú iba dočasné a po odstránení problému sa strom dokáže obnoviť. Iné však jasne naznačujú, že konármi už neprúdi život a riziko samovoľného pádu je priveľké.
Najprv sledujte, čo prezradí koruna a kmeň
Jedným z najviditeľnejších varovných signálov je nedostatok listov v období, keď ostatné stromy v okolí už dávno ožili. Ak je leto v plnom prúde a váš strom stojí holý, určite to nie je v poriadku. Nemusí to však byť definitívny rozsudok. Niekedy je strom iba oslabený alebo prežíva dôsledky predchádzajúceho extrému počasia. Vždy treba prihliadať aj na samotný druh stromu – nie všetky reagujú rovnako a niektoré neopadávajú ani mimo sezónu.
Veľmi dôležitým ukazovateľom je kôra. Je akoby „ochranným plášťom“, ktorý veľa napovie o kondícii stromu. Ak si všimnete hlboké praskliny, výrazné ryhy alebo miesta, kde kôra úplne chýba, ide o signál vážneho poškodenia. Zvlášť nebezpečné je, keď sa kôra odlupuje okolo celého obvodu – v takom prípade býva prerušený prísun živín z koreňov do koruny a strom už väčšinou nemá šancu prežiť.
Huby pri koreni sú zlým znamením
Pri hodnotení stavu nikdy nevynechajte ani spodnú časť kmeňa a okolie koreňov. Plodnice húb, ktoré vyrastajú na kmeni alebo pri jeho úpätí, sú vždy varovaním. Najmä typické „vejárikovité“ plodnice sa objavujú tam, kde drevo už podlieha hnilobe. Ak sa huby množia aj v pôde okolo stromu, problém môže zasahovať aj korene, čo má výrazný vplyv na stabilitu. Strom sa tak môže stať nebezpečím pre ľudí, zvieratá či stavby v jeho okolí.
Nakláňanie, odlupovanie kôry a jednoduchý test života
Naklonený strom nemusí byť automaticky odsúdený na zánik – niekedy ide len o reakciu na terén či prevládajúci vietor. Ak sa však strom nakloní náhle a okolitá pôda je výrazne mäkká, popraskaná alebo akoby nadvihnutá, pravdepodobne ide o poškodené korene a situácia je vážna. V takom prípade už často stačí málo, aby strom spadol.
Kôra si zaslúži pozornosť aj v ďalších súvislostiach. Aj keď sa pri niektorých druhoch prirodzene odlupuje, nikdy by nemala odhaľovať úplne suché, sivé alebo práchnivejúce drevo. Ak sa odlupuje v pásoch alebo po obvode, strom už zvyčajne nefunguje tak, ako má. A kombinácia odlupujúcej kôry, prasklín a húb je takmer vždy predzvesťou konca.
Ak si stále nie ste istí, pomôže vám veľmi jednoduchý test. Jemne nožom naškrabte tenkú vetvičku. Ak sa pod kôrou objaví zelená vrstva, strom má ešte šancu – znamená to, že v ňom stále prúdi miazga. Ak je drevo pod kôrou suché a hnedé a zároveň sa objavujú ďalšie varovné príznaky, strom je s vysokou pravdepodobnosťou mŕtvy. Vtedy je rozumné osloviť odborníka, ktorý posúdi bezpečný postup.
Prečo je správne rozhodnutie také dôležité
Strom v zlom stave nie je problémom iba z estetického hľadiska. Môže predstavovať reálne nebezpečenstvo, najmä ak stojí blízko domu, chodníka či miest, kde sa pohybujú ľudia. Zároveň je však škoda vyrúbať strom, ktorý by sa dal ešte zachrániť – najmä ak ide o starší, vzácnejší alebo tienistý strom, ktorý zohráva dôležitú úlohu v mikroklíme záhrady.
Preto je dôležité konať s rozvahou. Posúdiť kmeň, korunu, stabilitu aj korene a zvážiť všetky možnosti. Niekedy stačí odstrániť choré konáre, strom ošetriť alebo mu dopriať lepšie podmienky a znovu sa nadýchne života. V iných prípadoch je však bezpečnejšie pristúpiť k výrubu, aby ste predišli škodám alebo úrazom.
Rozhodnutie teda nerobte unáhlene. Stromu, ktorý má ešte šancu prospievať, doprajte starostlivosť. Tomu, ktorý už doslúžil, umožnite odísť dôstojne – a hlavne bezpečne.